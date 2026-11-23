Seit zwei Jahrzehnten pflegt das Londoner „Battle of Ideas“ die kontroverse Diskussion. Jetzt kommt das Festival nach Berlin. Ein Interview mit der Gründerin.

Ende November macht der „Battle of Ideas“ Station in Berlin. Das Festival der kontroversen Debatte findet jährlich unter dem Motto „Free Speech Allowed!“ in London statt. Mit mehr als 100 Veranstaltungen und rund 3000 Teilnehmern zählt es zu den bekanntesten britischen Foren für politische Diskussionen jenseits des Mainstreams. Gegründet wurde es vor 21 Jahren von Claire Fox, die inzwischen als Baroness Fox of Buckley im britischen Oberhaus sitzt. Wir haben sie nach ihren Motiven gefragt.