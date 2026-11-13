„Man kann Vorurteile nur durch Begegnungen abbauen“: So feiert Berlin dieses Jahr Chanukka

Ein Licht mehr an jedem Abend: Die jüdische Chabad-Gemeinde lädt ab 4. Dezember alle Berlinerinnen und Berliner herzlich ein, mit ihr Chanukka zu feiern.

Ab 4. Dezember leuchtet er wieder: Am Brandenburger Tor wird der zehn Meter hohe Chanukka-Leuchter auch in diesem Jahr Abend für Abend ein Licht mehr tragen.

Die jüdische Chabad-Gemeinde hatte am Freitag zur Pressekonferenz auf den Pears Jüdischen Campus in Berlin-Wilmersdorf eingeladen, um ihr Programm für das diesjährige Chanukka-Fest vorzustellen. Wer dort Rabbiner Yehuda Teichtal zuhört, merkt schnell: Dieser Mann will nicht verteidigen, er will gestalten.

„Viel Licht, viel Wärme, viel Freude“ – so fasst er zusammen, was er für die kommenden Wochen vorhat. Gerade in Zeiten, in denen jüdisches Leben in Deutschland unter Druck steht, wolle man nicht weniger machen, sondern mehr. Keine Angst haben, sich zeigen – das sei das Ziel.

Am Abend des 4. Dezember beginnt das achttägige Lichterfest Chanukka, es endet am 12. Dezember. Rund 30 Veranstaltungen hat Chabad Berlin für diesen Zeitraum geplant, verteilt über die ganze Stadt. Es soll, so Teichtal, das größte Chanukka-Fest werden, das Berlin je erlebt hat.

Nach außen gehen statt sich zurückziehen

Der Winter, sagt Teichtal, verleite dazu, in sich zu gehen und sich zurückzuziehen. Chanukka verlange das Gegenteil: mehr nach außen, mehr Licht, mehr Liebe, mehr Brücken und mehr Begegnungen. Mit einem Bild, das er sichtlich gern verwendet, beschreibt er seine Haltung gegenüber Hass und Ausgrenzung: Dunkelheit bekomme man nicht mit einem Besen aus dem Raum. Man vertreibe sie nur, indem man ein Licht anzünde.

Dahinter steht ein politischer Anspruch. Es reiche nicht aus, jüdisches Leben zu schützen, sagt Teichtal. Ziel sei ein aktives jüdisches Leben, das in der Öffentlichkeit gelebt werde und das Bekenntnis, dass jüdisches Leben zu Deutschland gehöre. Das sei die wichtigste Botschaft. Antisemitismus von rechts wie von links, aber auch islamistisch motivierter Judenhass dürften keinen Raum bekommen. Vor dem Zweiten Weltkrieg sei Berlin ein Zentrum jüdischen Lebens in Europa gewesen. Die Deutung dieser Geschichte und der Gegenwart, so Teichtal, dürfe man nicht den Extremisten überlassen.

„Man kann Vorurteile nur abbauen durch Begegnungen“, sagt der Rabbiner. Genau darauf ist das Programm ausgelegt.

Ein Autokorso vom Ort der Spiele von 1936

Den Auftakt bildet am 5. Dezember ein Autokorso zum Brandenburger Tor, der am Olympiagelände startet. Dort machten die Nationalsozialisten 1936 die Olympischen Spiele zur Propagandaschau. Die Wahl des Ortes ist kein Zufall. Wo sich einst das NS-Regime inszenierte, sollen nun Autos mit Chanukka-Leuchtern auf dem Dach durch die Stadt fahren. Der Korso solle eine Plattform sein, an der alle teilnehmen und Anteil am jüdischen Leben nehmen können, sagt Teichtal.

Im Anschluss tritt der Rapper Nissim Black auf, dessen Biografie fast wie ein Programm zum Fest wirkt. Black wuchs in Seattle in einem muslimischen Elternhaus auf, wandte sich später dem Christentum zu und konvertierte schließlich zum Judentum. Heute lebt er als orthodoxer Jude.

Der Leuchter am Pariser Platz

Höhepunkt ist das zentrale Lichteranzünden am 7. Dezember am Brandenburger Tor. Seit 20 Jahren steht dort zu Chanukka ein riesiger Leuchter, in diesem Jahr wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als Ehrengast erwartet. Die symbolische Bedeutung für das Judentum in Deutschland sei kaum zu überschätzen, sagt Teichtal. Am Pariser Platz, wo die Nationalsozialisten ihre Fackelzüge abhielten, solle das Gegenteil sichtbar werden.

Der Rabbiner macht es persönlich. Sein Großvater wurde in Auschwitz ermordet. Dass heute ausgerechnet im Herzen der früheren Reichshauptstadt jüdische Lichter brennen, sei für ihn ein Zeichen, dass die Demokratie über die Tyrannei siegen werde.

Der Leuchter ist zehn Meter hoch und damit genau so groß, wie er sein darf. Nach jüdischem Religionsgesetz darf eine Chanukkia nicht höher als 20 Ellen sein, umgerechnet knapp zehn Meter. Der Grund: Die Lichter sollen für Vorbeigehende noch wahrnehmbar bleiben. Darüber hinaus stellt Chabad in der ganzen Stadt 55 öffentliche Leuchter auf.

Was an Chanukka gefeiert wird

Chanukka – hebräisch für „Einweihung“ – erinnert an den Aufstand der Makkabäer gegen die seleukidische Fremdherrschaft im 2. Jahrhundert vor Christus. Nach dem Sieg wurde der entweihte Tempel in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. neu geweiht. Der Überlieferung nach fand sich dabei nur noch ein einziges Krüglein mit geweihtem Öl, das eigentlich nur für einen Tag reichte. Es brannte acht Tage lang – so lange, bis neues Öl hergestellt war.

Daran erinnert der neunarmige Leuchter, die Chanukkia: Jeden Abend wird ein weiteres Licht entzündet, bis am achten Abend alle brennen. Die neunte Kerze, der „Schamasch“ (Diener), dient zum Anzünden der anderen. Wegen des Ölwunders isst man traditionell in Öl Gebackenes, etwa Kartoffelpuffer (Latkes) oder Krapfen (Sufganiot). Kinder spielen mit dem Dreidel, einem Kreisel mit hebräischen Buchstaben.

Dass Chabad die Leuchter auf öffentliche Plätze stellt, folgt einem religiösen Gebot: Pirsumei Nissa, dem „Bekanntmachen des Wunders“. Traditionell stellen Juden ihre Chanukkia deshalb ins Fenster, damit sie von der Straße aus zu sehen ist. Der Leuchter am Brandenburger Tor ist gewissermaßen die größtmögliche Fassung dieses Fensters.

Eislaufen, Ministerien, Gefängnisse

Das Programm reicht weit über die großen Bühnen hinaus. Am 10. Dezember lädt die Gemeinde zu „Chanukka on Ice“ in die Eissporthalle in Charlottenburg, mit Schlittschuhlaufen und einem Chanukka-Leuchter aus Eis.

Auch in den Bundesministerien werden Chanukka-Leuchter entzündet. Eingeladen sind Mitarbeiter ebenso wie Gäste aus der Zivilgesellschaft. Nur so, sagt Teichtal, ließen sich Vorurteile abbauen und das Miteinander stärken. Abseits der Öffentlichkeit plant die Gemeinde mehr als 300 Hausbesuche, etwa bei Menschen mit Behinderung, die nicht selbst zu den Feiern kommen können. Auch in Justizvollzugsanstalten wird Chanukka gefeiert. Jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen, gehört zum Gedanken des Festes. Jede davon, so die Lesart der Gemeinde, bringe ein weiteres Licht in die Welt.

Wachsende Gemeinde, weltweites Interesse

Dass Chabad so groß plant, hat auch mit dem eigenen Wachstum zu tun. Die Gemeinde zählt nach eigenen Angaben rund 4000 Mitglieder und betreut etwa 17.100 Menschen in elf Zentren. Zum Netzwerk gehören eine Kita, eine Grundschule, eine Oberschule und eine Unterkunft für jüdische Geflüchtete. Man stehe erst am Anfang, sagt Teichtal. Berlin solle wieder werden, was es vor dem Krieg gewesen sei.

Der Jüdische Campus versteht sich dabei als Ort der Begegnung, an dem die Gemeinde ihre Geschichte selbst erzählen will. Der Holocaust bleibe ein zentraler Bezugspunkt, heißt es dort – doch das Judentum dürfe nicht allein über ihn definiert werden. Teichtal spricht von einem „jüdisch positiven“ Deutschland.

Auch außerhalb der Festtage geht die Gemeinde auf die Stadtgesellschaft zu: Das „Mitzwa-Mobil“ fährt Schulen an, um Schülerinnen und Schülern jüdisches Leben nahezubringen, auch rund um Chanukka. Über ein Botschafterprogramm bietet Chabad zudem Sensibilisierungstrainings gegen Vorurteile an.

Vor Ort rechnet die Gemeinde über die acht Tage mit rund 50000 Menschen, digital mit Reichweiten im zweistelligen Millionenbereich. Die Website „The Miracle of Light“ wurde neu aufgesetzt. Videos und Interviews rund um das Fest haben nach Gemeindeangaben bereits rund 60 Millionen Aufrufe erreicht. Das Interesse sei international: Gäste aus dem Ausland reisen an, aus Israel gebe es Anfragen von Redaktionen, und Teile des Programms werden live nach New York und Israel übertragen. Gerade für Holocaust-Überlebende habe es eine besondere Bedeutung, Chanukka in dieser Form in Berlin zu feiern. Unter dem Hashtag #lightchanger sind alle eingeladen, sich in den sozialen Medien zu beteiligen.

„Jeder von uns ist ein Leuchtturm“

Der Pressesprecher der Gemeinde betont im Gespräch mit dieser Zeitung, man wolle Herausforderungen gemeinsam bewältigen und gemeinsam mehr tun, um die Demokratie zu bewahren. Der Pariser Platz sei dafür ein geschichtsträchtiger Ort.

Teichtal selbst endet dort, wo er angefangen hat: beim Einzelnen. „Jeder von uns ist ein Leuchtturm und kann die beste Version seiner selbst sein“, sagt er. Jeder einzelne Mensch könne mehr Licht in die Welt bringen. Berlin, verspricht der Rabbiner, werde leuchten.

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