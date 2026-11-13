„Man merkt, es nützt nichts“: Frust und Hoffnung bei Fridays for Future vor dem Kanzleramt

Parallel zur Weltklimakonferenz in der Türkei haben Klimaaktivisten vor dem Bundeskanzleramt in Berlin demonstriert. Besonders auffällig: die Zahl der Teilnehmer.

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Vor dem Bundeskanzleramt schwankt die Stimmung unter den Demonstranten zwischen drängender Sorge und politischer Resignation.

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Während in Antalya in der Türkei die 31. Weltklimakonferenz tagt und Kritiker wie die Bewegung Fridays for Future der Bundesregierung vorwerfen, ihre internationalen Klimaschulden zu ignorieren, fällt das Bild auf den Straßen in Berlin verhalten aus. Vor dem Bundeskanzleramt zeigt sich am Freitag Abend bei den Demonstrierenden ein gespaltenes Stimmungsbild – zwischen drängender Sorge und politischer Resignation.

„Die Appelle voller Hoffnung laufen sich irgendwann tot, weil man merkt, es nützt nichts, die Erde wird wärmer, es wird mehr CO2 in die Luft gepustet, statt weniger.“ So beschreibt der 74-jährige Hartmut G. die wachsende Frustration über jahrelange politische Forderungen.

Die Enttäuschung über die mäßige Resonanz teilt auch eine weitere Teilnehmerin: „Heute beobachte ich auch eindeutig, dass sehr wenig Leute da sind. Ja, es erschreckt mich ein bisschen. Vor allem die jungen Leute fehlen.“ Dennoch sei es ihr wichtig, weiterzumachen, auch wenn der große Massenandrang vergangener Jahre derzeit ausbleibt.

„Eigentlich müsste man mitten in die Stadt rein, wo Leute sind“

Auch die Wahl des Kundgebungsortes vor dem Kanzleramt wird in den Reihen der Demonstrierenden kontrovers diskutiert. Während einige die räumliche Nähe zur Regierungszentrale als passend und politisch wichtig bewerten, finden andere, dass die Demonstration zu isoliert vom alltäglichen Geschehen stattfindet: „Eigentlich müsste man mitten in die Stadt rein, wo Leute sind. Natürlich ist hier Platz, aber es wäre besser als hier vorm Bundeskanzleramt, wo keiner ist“, meint Hartmut G.

Gleichzeitig blickt die Bewegung auf neue Vernetzungen. So verweist Hartmut G. darauf, dass sich Protestformen wandeln müssen und kommende Termine – etwa im Rahmen der derzeitigen Schülerstreiks gegen die Wehrpflicht – neue Brücken innerhalb der jugendlichen Protestkultur schlagen können.

„Wenn die Jugendlichen nicht mehr mitziehen, ist die Hälfte der Miete verschenkt“

Besonders für die jüngeren Demonstranten steht fest, dass das Thema Klimaschutz trotz sinkender Teilnehmerzahlen nicht von der Bildfläche verschwinden darf. Die 22-jährige Studentin Josephine, die zum ersten Mal an einer Demonstration von Fridays for Future teilnimmt, betont die Bedeutung des Generationenzusammenhalts: „Es sollten mehr Jugendliche kommen, weil es da mehr Aufmerksamkeit gegeben hat. Und es ist ja etwas, was vor allem unsere, also die jüngere Generation, beeinflusst. Wenn die Jugendlichen nicht mehr mitziehen, dann ist schon die Hälfte der Miete verschenkt, weil dann die Älteren auch sagen: ‚Ja, es juckt euch gar nicht, dann uns auch nicht.‘“

Mit konkreten Forderungen wie der Einhaltung internationaler Klimaverpflichtungen (#PayYourClimateDebt), gezielten Energiesparmaßnahmen im Alltag und dem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien machten die Anwesenden am Kanzleramt deutlich, dass der Kampf um die Zukunft trotz aller Frustrationen weitergeht.

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