Fünf Tage zuvor waren die Chefs des kasachischen Staatsfonds und der Staatsbahn wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Tokajew fordert nun eine Reform der Sicherheitsbehörde.

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Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew warnte vor Schäden für das internationale Ansehen seines Landes durch Korruption in Staatsunternehmen.

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Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat den Chef des Nationalen Sicherheitskomitees KNB, Jermek Sagimbajew, abgelöst. Zu seinem Nachfolger ernannte er am Montag den bisherigen stellvertretenden KNB-Chef Marat Irmenow. Die Ernennung geht aus einem Dekret des Präsidialamtes hervor. Ein Grund für die Entlassung wurde nicht genannt.

Der Wechsel erfolgte fünf Tage nach der Festnahme zweier Spitzenmanager staatlicher Unternehmen wegen Korruptionsverdachts.

Festnahmen bei Staatsfonds und Eisenbahn

Am 11. November hatte die Antikorruptionseinheit des KNB den Chef des Staatsfonds Samruk-Kazyna, Nurlan Zhakupov, und den Leiter der Staatsbahn KTZ, Yelzhas Otynshiyev, sowie weitere Personen festgenommen. Das berichtete das Regionalmedium The Times of Central Asia. Einzelheiten zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen wurden nicht veröffentlicht.

Samruk-Kazyna verwaltet staatliche Beteiligungen unter anderem in der Öl- und Gaswirtschaft sowie im Verkehrssektor. KTZ betreibt das Eisenbahnnetz und wickelt Gütertransporte zwischen China und Europa ab.

Kasachstan ist ein zentralasiatischer Binnenstaat mit rund 20,6 Millionen Einwohnern und flächenmäßig das neuntgrößte Land der Erde. Seine Wirtschaft stützt sich stark auf die Förderung und den Export von Rohstoffen. Das Land gehört der Eurasischen Wirtschaftsunion an und ist seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 eine Präsidialrepublik. Tokajew steht seit 2019 an ihrer Spitze.

Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates am 13. November bezeichnete Tokajew die Festnahmen als ernstes Warnsignal für Korruption großen Ausmaßes in Staatsunternehmen. Er verwies auf das internationale Ansehen Kasachstans und das Vertrauen ausländischer Unternehmen und Finanzinstitute.

Tokajew fordert Reform des Geheimdienstes

Bei der Vorstellung des neuen KNB-Chefs am Montag verlangte Tokajew nach Angaben des Präsidialamtes eine Reform der Sicherheitsbehörden. Er forderte, die wirtschaftlichen Interessen des Landes besser zu schützen und entschiedener gegen Korruption vorzugehen. Zudem sollten die Personalauswahl verbessert und Korruptionsrisiken bei staatlichen Programmen verringert werden.

Irmenow war seit Oktober 2025 stellvertretender KNB-Chef. Sagimbajew hatte den Dienst seit Januar 2022 geleitet und war erst im August 2026 erneut zum Vorsitzenden ernannt worden. Noch drei Tage vor seiner Entlassung hatte er Tokajew über die Arbeit des Dienstes berichtet.

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