Erst Applaus, jetzt die Klatsche: Wie die Sana Kliniken mit ihren Mitarbeitern umgehen

Die Sana Kliniken AG ist die drittgrößte private Klinikgruppe in Deutschland. Ein Brief der Geschäftsführung sorgt allerdings für Empörung bei Angestellten.

Applaus, Applaus – während der staatlichen Corona-Maßnahmen standen die Deutschen auf ihren Balkonen und klatschten für das unermüdliche Gesundheitspersonal. Heute kassiert dieses Personal eine Klatsche nach der anderen und auch die Sana klatscht kräftig mit. In Zeiten, in denen ein Bundeskanzler die Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu „Nutznießern“ erklärte und die in Deutschland Arbeitenden allgemein als faul bezeichnete, verschickte die Sana Kliniken AG Briefe, die eine Fortführung dieser merzialischen Aussagen mit anderen Mitteln darstellen.

Eine der 50 Kliniken im Sana-Unternehmen ist das Herzzentrum in Dresden. Über 800 Mitarbeiter versorgen hier knapp 30.000 Patienten. Im Mai 2026 wurde der Grundstein für einen 300-Millionen-Neubau gelegt. Dieser soll die Versorgung der Patienten verbessern. Thomas Lemke, Vorstand der Sana Kliniken AG, nannte diesen Neubau sogar ein „Leuchtturmprojekt“ in Zeiten milliardenschwerer Sparpakete. So weit, so gut. Doch wie sieht es derzeit im Herzzentrum Dresden aus? Eine Schwester erzählt, dass sie an manchen Tagen nicht einmal Zeit fürs Mittagessen habe, weil die Patienten zu eng getaktet sind. Sie und ihre Kollegen bekämen aus diesem Grund oft deren Unmut zu spüren.

Bei alledem heißt es, freundlich bleiben und professionell weiterarbeiten. Und vor ein paar Wochen haben einige Mitarbeiter zu allem Überfluss auch noch einen Brief von ihrem Arbeitgeber Sana bekommen, etwa weil sie – wie im vorliegenden Fall – neun Tage zu lange krank waren. Natürlich ist es keine Abmahnung, sondern nur ein Anschreiben mit dem Betreff: „Information und Unterstützungsangebot“. Der Mitarbeiter, der diesen Brief der OAZ vorlegte, war auch eine Woche nach dessen Erhalt noch erzürnt aufgrund der folgenden Zeilen: „… eine verlässliche Anwesenheit ist für unser Team wichtig, da Abwesenheiten unmittelbare Auswirkungen auf Kolleginnen und Kollegen haben. Im Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 lag Ihre Fehlzeitenquote bei 22 Tagen. Der zentrale Mittelwert (Median) im Unternehmen liegt bei 13 Tagen.“

Und weiter heißt es in dem Brief: „Uns ist wichtig zu betonen: Dieses Schreiben dient ausschließlich der Information und stellt keine Bewertung Ihrer Person oder Ihrer individuellen Situation dar. Uns ist bewusst, dass krankheitsbedingte Fehlzeiten unterschiedliche und persönliche Ursachen haben können. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass erhöhte Fehlzeiten Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation haben und von Kolleginnen und Kollegen zusätzlich aufgefangen werden müssen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Krankenhaussektor ist eine verlässliche Personalsituation von besonderer Bedeutung. Sollten Sie Unterstützungsbedarf sehen, stehen Ihnen die Kollegen und Kolleginnen unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zur Verfügung.“

Nutznießer des deutschen Gesundheitssystems?

Der Briefempfänger arbeitet seit fast 30 Jahren im Unternehmen, hatte im vergangenen Jahr eine größere Operation mit entsprechender Reha. Da kommen schnell „Fehlzeiten“ von über 13 Tagen zusammen. In den zurückliegenden Arbeitsjahren war das allerdings nicht der Fall. Warum schickt die Sana dann diesen Brief? Was unterstellt die Sana Kliniken AG ihren Mitarbeitern? Die von Bundeskanzler Merz heraufbeschworene Faulheit von „Nutznießern“?

Die OAZ fragt bei der Sana Kliniken AG nach: „An wie viele Ihrer über 40.000 Mitarbeiter wurde das Schreiben verschickt? Was bewegte Ihr Unternehmen zu diesem Schritt?“ Keine Antwort.

„Wie, denken Sie, kommt dieser Brief bei Ihren Mitarbeitern an? Gerade nach den Aussagen von Bundeskanzler Merz und Protestbewegungen im Gesundheitssystem gegen diese Aussagen vom Bundeskanzler.“ Keine Antwort.

„Wollen Sie mit diesem Informationsbrief Druck auf Ihre Mitarbeiter ausüben, damit diese auch im Krankheitsfall zum Dienst erscheinen?“ Keine Antwort.

„Unterstellen Sie Ihren Mitarbeitern hiermit Faulheit, Betrug oder Abhängigkeiten von diversen Drogen oder Genussmitteln? Denn Sie bieten ja auch ein Unterstützungsangebot an. Um was für Unterstützung handelt es sich hierbei?“ Keine Antwort.

„Wie viele Ihrer Mitarbeiter wenden sich an Ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) im Jahr? Was überwiegt: Verwaltungspersonal oder medizinisches Personal? Was sind dabei die häufigsten Probleme – Überlastung im Job, Abhängigkeiten, private Probleme oder Ähnliches?“ Keine Antwort.

„Wie lange darf aus Ihrer fachmännischen Sicht ein Mitarbeiter im Jahr krank sein? Mehr oder weniger als 13 Tage?“ Keine Antwort.

„Was erhoffen Sie sich von diesem Informationsbrief?“ Keine Antwort, stattdessen schickt die Pressestelle eine nicht zitierungswürdige E-Mail mit Floskeln und dem Hinweis auf das gerade laufende Stimmungsbarometer der Sana Kliniken AG. Zum wiederholten Male werden darin die Mitarbeiter nach ihrer Zufriedenheit im Unternehmen befragt. Wie die Stimmung unter den 43.000 Beschäftigten des Gesundheitskonzerns, der 2025 einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro erwirtschaftete, ist, bleibt offen. Denn eine Auswertung wird – trotz Anfrage – nicht zur Verfügung gestellt.

Immerhin scheint die Führungsetage des Herzzentrums Dresdens bemüht, die 50-Prozent-Teilnahmemarke zu knacken. Zumindest werden die Mitarbeiter im Wochenrhythmus an das konzerninterne Stimmungsbarometer erinnert. Zwischen Patientenaufnahme und Behandlung könne man ja wohl 10 bis 15 Minuten erübrigen. Schließlich gäbe es, wenn über 50 Prozent der Mitarbeiter fleißig ihr Herz ausschütten, „eine gemeinsame Mittagspause mit Überraschungsessen“. Da kommt der Satz der Krankenschwester wieder in den Sinn: „Manchmal habe ich nicht einmal Zeit fürs Mittagessen.“

Ein Blick auf das Stimmungsbarometer mit möglichen Antworten: „Ich fühle mich wohl bei Sana“, „Würde ich Sana als Arbeitgeber weiterempfehlen“ bzw. „Ich bin stolz darauf, bei Sana zu arbeiten“ – dazu die abgestuften Antworten von „Ich stimme voll umfassend zu“ bis hin zu „Ich stimme nicht zu“. Dann folgen Fragen zum Arbeitsplatz, zur Arbeitsausstattung – und zur „disziplinarischen Führungskraft“. Was bitte ist eine „disziplinarische Führungskraft“?

Hierzu ein weiteres Zitat von der Pressestelle der Sana Kliniken: „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen ist es für uns wichtig, zu wissen, was unsere Mitarbeitenden bewegt und wo sie Handlungsbedarf sehen. Auch kritische Rückmeldungen sind dabei ausdrücklich wertvoll, denn nur auf Basis eines offenen und differenzierten Feedbacks können wir unsere Leistungen, Angebote und die Zusammenarbeit in unseren Einrichtungen gezielt weiterentwickeln.“ Der Empfänger des „Informations“-Briefes will sich in diesem Jahr nicht mehr am Stimmungsbarometer beteiligen und geht stattdessen an die Öffentlichkeit.

Sein Grund: Er war einmal neun Tage zu lange krank, bekommt daraufhin eine dezente Unterstellung eines persönlichen Problems und das in einem mit „Mit freundlichen Grüßen“ unterzeichneten Brief. Dabei arbeitet er seit fast 30 Jahren im Unternehmen. Viele seiner Mitarbeiter sehen das genauso. Ändern werden sie so allerdings nichts und auch das „Überraschungsessen“ wird ihnen wohl entgehen. Aber zum Glück gibt es Schwestern, Pfleger und Ärzte wie im Herzzentrum, die unter Druck stehen und trotzdem ihre fast unmenschliche Aufgabe bewältigen.

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