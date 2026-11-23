Sein Gegenüber ist Kirill Dmitrijew, ein von den USA sanktionierter Fondschef. Der Kanal half bei der Feuerpause in Oleschky. Kiew bestätigt die Vermittlung.

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Melania Trump (links) und ihr Berater Marc Beckman (rechts) bei der New Yorker Premiere der Prime-Video-Serie „Melania, The Series“ in der Alice Tully Hall am 19. November 2026.

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Marc Beckman, Berater von US-First Lady Melania Trump, hat in einem Bericht der New York Times seine Kontakte nach Moskau geschildert. Seit mehr als einem Jahr tausche er sich mit Kirill Dmitrijew aus, Wladimir Putins Sondergesandtem für Wirtschafts- und Investitionsfragen. „Wir sprechen regelmäßig miteinander, manchmal drei-, vier- oder fünfmal am Tag“, sagte Beckman.

Ob er Telefonate, Nachrichten und Videoschalten zusammenrechnet, ist offen. Ein neuer Vorstoß für einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg verbirgt sich dahinter nicht.

Wenn Verhandlungen stockten, rief Kiew bei Beckman an

Von ukrainischer Seite bekommt Beckmans Vermittlerrolle Rückendeckung. Dawyd Arachamija, einer der wichtigsten Friedensunterhändler von Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte der New York Times: „Wenn wir mit den Russen allein keine Einigung erzielen konnten, haben wir Marc angerufen.“

Marc Beckman bei einem Vortrag im Grand Foyer des Weißen Hauses in Washingtin © Gent Shkullaku/imago

Über Zahl und Inhalt der Gespräche verrät das nichts. Dmitrijew sagte am 5. November im Weißen Haus, er habe täglich mit Beckman zu tun gehabt. Das bezog sich auf die Operation im ukrainischen Oleschky. Laut einer Mitteilung des Büros der First Lady erteilte Melania Trump ihrem Berater ausdrücklich den Auftrag, über Oleschky zu verhandeln.

Feuerpause in Oleschky: Fast 800 Menschen gerettet

Greifbares Ergebnis war eine örtliche Waffenruhe für Oleschky in der Region Cherson. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP dauerte sie vom 27. Oktober bis zum 1. November 2026 und machte Hilfe sowie eine Evakuierung möglich. Fast 800 Menschen konnten den besetzten Ort verlassen.

Am 31. Oktober meldete der ukrainische Ombudsmann Dmytro Lubinez die Ankunft der Geretteten auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet und dankte der First Lady. Die Oktober-Bilanz des ukrainischen Präsidialamts zählt die Rettung zu den Ergebnissen amerikanischer Vermittlung. Auch Papst Leo hat sich für Oleschky eingesetzt.

Sanktionsliste und Werbeagentur: Wer Dmitrijew und Beckman sind

Politisch heikel ist Beckmans Gesprächspartner. Dmitrijew, 51, führt den russischen Staatsfonds RDIF. Das US-Finanzministerium setzte ihn 2022 auf seine Sanktionsliste und beschrieb ihn als engen Verbündeten Putins.

Zustimmung wird geprüft...

Ein Gespräch mit ihm ist für sich genommen kein Sanktionsverstoß. Beckman wiederum ist kein Berufsdiplomat, sondern Chef der Werbefirma DMA United. Laut einer Recherche des Magazins The New Republic fehlt ihm eine Sicherheitsfreigabe. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Begonnen mit 34 Kindern: Was über Beckmans Mandat bekannt ist – und was nicht

Den Kanal hat Beckman schon früher beschrieben. Am 26. Oktober sagte er in einem Interview mit Ukrinform, das Team der First Lady habe bei Rückführungen ukrainischer Kinder Verbindungen zu beiden Kriegsparteien geknüpft. Diese habe es dann für Oleschky genutzt. Im Podcast des Kommentators Scott Jennings sprach er von 34 wiedervereinten Kindern.

Wie weit Beckmans Mandat reicht, bleibt dagegen im Dunkeln. Weder ist bekannt, ob er die US-Regierung verbindlich festlegen kann, noch, ob Außenministerium und Nationaler Sicherheitsrat eingebunden sind. Zum Inhalt seiner jüngsten Gespräche mit Dmitrijew gibt es keine Angaben. Ebenso wenig ist öffentlich, ob die Bundesregierung und andere europäische Partner in die Kontakte eingeweiht werden.

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