Schlussverletzung

Mann in Berlin-Schöneberg angeschossen

In der Nacht zum Mittwoch ist in Berlin-Schöneberg ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Die Täter entkamen, nach ihnen wird gefahndet.

Foto von Autor/Autorin: Stephanie Lehner
Stephanie Lehner
1 Min
Ein Mann wurde in Schöneberg angeschossen und verletzt.

Ein Mann wurde in Schöneberg angeschossen und verletzt.

© Marijan Murat/dpa

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Ein Mann ist in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Schöneberg angeschossen und verletzt worden. Er sei mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr habe er sich nicht befunden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 2 Uhr in der Steinmetzstraße. Die Täter flüchteten vom Tatort. Nähere Informationen zum Hergang, zur Zahl der Angreifer oder zu einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst nicht. (mit dpa)

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