Schüsse fallen vor einer Polizeistation in Moabit. Das ist bisher bekannt.

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In Berlin-Moabit (Bezirk Mitte) ist in der Nacht zu Montag ein Mann aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen worden. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden die Schüsse gegen 2 Uhr nachts gegenüber einer Polizeistation in der Perleberger Straße abgegeben.

Die Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung des Mannes. Er kam mit einer Schussverletzung im Bein ins Krankenhaus und musste dort operiert werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der oder die Tatverdächtigen sind noch flüchtig, die Hintergründe des Vorfals sind unklar.

Zustimmung wird geprüft...

Die Perleberger Straße war zwischenzeitlich für die Spurensicherung in beide Richtungen voll gesperrt.

Immer wieder werden in Berlin Menschen auf der Straße erschossen. Am Donnerstag wurde ein 17-Jähriger in Steglitz durch Schüsse schwer verletzt. Im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenallee erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.

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