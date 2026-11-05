Erneut sind in Berlin Schüsse gefallen – dieses Mal in Mitte. Was bisher bekannt ist.

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In Wedding im Bezirk Mitte ist am Mittwochabend mehrmals auf einen Mann geschossen worden. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, befand sich der Mann gegen 18 Uhr auf dem Gehweg Seestraße Ecke Lütticher Straße.



Die Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe. Offenbar wurde der Mann am Oberkörper getroffen. Mindestens fünf Schüsse sollen abgegeben worden sein.

Der Mann befindet sich nun in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen am Tatort. Der oder die Täter konnten vom Tatort flüchten.

Zustimmung wird geprüft...

Immer wieder werden in Berlin Menschen auf der Straße erschossen oder durch Schüsse verletzt. Ende September wurde ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt, ebenfalls im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenallee erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.

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