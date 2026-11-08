Ein Mann klettert am Sonntagvormittag auf den Fahnenmast vor dem Reichstag. Er entfernt die dort wehende Flagge der Einheit.

Ein Mann ist am Sonntagvormittag auf den 30 Meter hohen Fahnenmast vor dem deutschen Reichstag geklettert und hat dort die deutsche Flagge abgehängt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, hisste der 22-Jährige dort stattdessen die Fahne von Palästina.



Bei dem Fahnenmast handelt es sich um das Nationaldenkmal auf dem Platz der Republik, bei der Deutschlandfahne um die Flagge der deutschen Einheit.

Am Fuße des Mastes standen zwei weitere Männer im Alter von 20 und 32 Jahren und unterstützten ihn dabei. Alarmierte Einsatzkräfte sicherten den Einsatzort ab und nahmen die Männer fest. Währenddessen blieb der 22-Jährige, selbst gesichert durch ein Klettergeschirr, an der Spitze des Mastes hängen. Gegen 12.30 Uhr kletterte er selbstständig wieder hinunter. Gleichzeitig nahmen Einsatzkräfte mit Hilfe der Berliner Feuerwehr die Fahne wieder ab.

Mann klettert auf Fahnenmast: Staatsschutz ermittelt

Weitere Einsatzkräfte brachten den 20-Jährigen und 22-Jährigen in einen Polizeigewahrsam. Während der 22-Jährige zur Prüfung eines Unterbindungsgewahrsams im Gewahrsam bleibt, wird der 20-Jährige nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einem Platzverweis später wieder entlassen. Der 32-Jährige wurde vor Ort wieder entlassen, nachdem seine Identität durch die Beamten festgestellt wurde. Auch gegen ihn ist ein Platzverweis ausgesprochen worden.

Zustimmung wird geprüft...

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, des Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin sowie des Verdachts des Hausfriedensbruches führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Die Ermittlungen dauern an.

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