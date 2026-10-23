Mann schießt aus Auto auf Passanten nahe Paris – Ermittler prüfen rassistischen Terroranschlag

Ein Angreifer hat nahe Paris einen Menschen getötet und fünf verletzt. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch ein zwölfjähriges Mädchen wurde getroffen.

Ein Mann hat in zwei Gemeinden westlich von Paris aus seinem Auto heraus einen Menschen erschossen und fünf weitere verletzt. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft PNAT übernahm die Ermittlungen wegen eines mutmaßlich rassistischen Anschlags, wie sie nach Angaben von Le Parisien am Freitag mitteilte. Unter den Verletzten ist demnach auch ein zwölfjähriges Mädchen.



Innenminister Laurent Nuñez sprach am Tatort von einem „eindeutig terroristischen Verbrechen“. Drei Verletzte schwebten nach seinen Angaben in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde kurz nach der Tat festgenommen.

Schüsse aus einem fahrenden Auto

Der Angreifer eröffnete gegen 10.30 Uhr in Trappes und im benachbarten La Verrière aus einem Auto heraus das Feuer. Nach Angaben des Innenministers schoss er an drei verschiedenen Orten. Die Tat dauerte weniger als eine Viertelstunde, bevor fünf Polizisten den Mann stoppten.



„Der Schütze schoss offensichtlich wahllos und wollte ein Blutbad anrichten“, sagte Trappes’ Bürgermeister Ali Rabeh dem Sender BFMTV. „Es ist ein Wunder, dass wir nicht mehr Opfer haben.“



Nach Angaben aus Polizeikreisen handelt es sich um einen vorbestraften 39-Jährigen aus dem nahegelegenen Plaisir. Er wurde demnach in Coignières mit einer Maschinenpistole und Tränengasgranaten festgenommen.

Bürgermeister vermutet islamfeindliches Motiv

Rabeh bezeichnete den Angriff als „objektiv einen Anschlag mit rassistischer, wahrscheinlich islamfeindlicher Konnotation“. Der Getötete sei afrikanischer Herkunft, ein lebensgefährlich Verletzter maghrebinischer Herkunft, sagte er laut AFP.

Die PNAT ermittelt unter anderem wegen Mordes und versuchten „Mordes im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung“. Dabei geht es ausdrücklich um Taten aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Herkunft oder Religionszugehörigkeit der Opfer. Hinzu kommen Ermittlungen wegen Waffenbesitz es und Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung.



Die für die Bekämpfung von Diskriminierung zuständige Ministerin Aurore Bergé warnte bei einem Besuch vor Ort: „Wir wissen, dass Worte zu Gewalt führen können.“ Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern und den Bewohnern beider Gemeinden seine Solidarität aus.

Politische Stimmung in Frankreich angespannt

Der Angriff fällt in eine angespannte Zeit in Frankreich. Am vergangenen Wochenende kam es am Rande von Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem zu schweren Ausschreitungen.



Geschäfte wurden geplündert, Rathäuser und Polizeistationen angegriffen. Mehrere Großstädte verhängten nächtliche Ausgangssperren. Für weitere Demonstrationen an diesem Samstag kündigte die Regierung ein verstärktes Sicherheitsaufgebot an.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema