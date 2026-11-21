Es sind wenige Sekunden Handyvideo, die den FC Bayern am Freitag zu einer Stellungnahme zwingen. Manuel Neuer in einem McDonald's in Brasilien, Manuel Neuer auf einem Motorroller, hinter ihm eine Frau. Die Clips verbreiten sich zuerst auf X, kurz darauf ziehen Bild, Bunte und die Abendzeitung nach.



Die Frage, die sich viele Fans stellen, liegt nahe: Was macht ein verletzter Kapitän mitten in der Saison am anderen Ende der Welt? Zumal einer, dessen Ehe-Aus seit einer Woche die Schlagzeilen bestimmt.

FC Bayern bestätigt Reha im Ausland

Die Antwort des Klubs fällt knapp aus. Neuer dürfe seine Reha in dieser Woche außerhalb Münchens absolvieren, das sei mit der sportlichen Leitung und den Ärzten abgestimmt, heißt es auf Anfrage. Laut Bild begründet ein Sprecher die Ausnahme mit der „Gesamtsituation“.



Mehr will der Verein nicht sagen. Gerade diese Zurückhaltung ist bemerkenswert, denn ein Profiklub lässt einen Stammspieler nur selten fern vom eigenen Leistungszentrum an seinem Comeback arbeiten.

Sehnenteilriss seit dem Mainz-Spiel

Sportlich ist die Lage klar umrissen. Neuer, inzwischen 40, zieht sich am 7. November im Spiel gegen den FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Auf Instagram schreibt er damals sinngemäß, er habe schon ähnliche Verletzungen überstanden und werde auch diese überstehen.



Am Freitag meldet er sich dort nach längerer Pause zurück. Zwei Fotos in seiner Story zeigen ihn im Kraftraum und seinen Fuß mit den Elektroden eines Reizstromgeräts. Die Botschaft ist unmissverständlich: Hier wird gearbeitet, nicht geurlaubt.



Laut Abendzeitung soll Neuer am Mittwoch, 25. November, an die Säbener Straße zurückkehren. Ob er in diesem Jahr noch einmal im Tor steht, ist dagegen offen. Die Hamburger Morgenpost berichtet, der Klub rechne nicht mehr damit.

Neuers Vertrag läuft bis 2027

Für die Nachsicht des Vereins gibt es auch einen sportpolitischen Grund. Neuers Vertrag läuft im Juni 2027 aus, viel spricht dafür, dass er dann seine Karriere beendet. Einen verdienten Kapitän in seiner womöglich letzten Saison öffentlich zu maßregeln, hätte für den FC Bayern wenig Sinn.



Hinzu kommt, dass die Brasilien-Reise nicht nur den Verein betrifft. Laut Bild sagt Neuer an diesem Wochenende einen Fanclub-Termin ab. Die Fans erfahren also aus Handyvideos, wo ihr Kapitän steckt.

Trennung von Anika Neuer

Was mit der „Gesamtsituation“ gemeint ist, erschließt sich ohnehin von selbst. Seit Mitte November berichten Bild und Bunte übereinstimmend, dass Neuer und seine Frau Anika getrennt sind, angeblich seit Anfang Oktober. Das wäre nur wenige Wochen nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes.



Bestätigt haben beide die Trennung bislang nicht. Laut t-online stehen sie wegen der Kinder weiter in Kontakt. Den Ehering trägt Neuer auf Fotos seit dem 8. November nicht mehr, am Tag zuvor ist er noch zu sehen.



Wie wenig über die Hintergründe tatsächlich bekannt ist, zeigt auch ein Kuriosum der vergangenen Tage. Im Netz kursiert der Name einer angeblichen Emely Schweinsteiger, die sich als KI-Figur aus einer Fanfiction entpuppt.

Ausgerechnet Brasilien

Die Frau auf dem Roller ist laut Bild eine Physiotherapeutin. Mehr ist über sie nicht bekannt, und mehr braucht es auch nicht, um die eigentliche Pointe zu sehen: Ausgerechnet Brasilien.



Dort wird Neuer 2014 Weltmeister, kurz nach dem Titel zerbricht damals seine Beziehung zu Kathrin Gilch. Zwölf Jahre später ist das Land erneut Kulisse für ein privates Kapitel, das er eigentlich nicht öffentlich erzählen will.



Für den FC Bayern bleibt das alles eine Gratwanderung zwischen Fürsorge und Kontrolle. Der Klub schützt die Privatsphäre seines Kapitäns, so weit es geht, und muss doch erklären, warum der in Südamerika trainiert. Ab Mittwoch wird man sehen, ob der Plan aufgeht und an der Säbener Straße wieder der Sport im Mittelpunkt steht.

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