In der Sport- und Fußballwelt gab es immer wieder prominente Beziehungskrisen zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt. Eine Erinnerung an bekannte Fälle – von Oliver Kahn über Boris Becker bis Neymar.

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Steht gerade wegen seines Privatlebens im Fokus der Öffentlichkeit: Manuel Neuer

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Gerade erregt eine Promi-Trennung besonders viel Aufmerksamkeit: Manuel Neuer, seit Kurzem wieder zurück aus Brasilien und in München an seinem Fußball-Comeback arbeitend, soll laut Medienberichten seine Ehefrau Anika verlassen haben.



Nicht nur das: Den Berichten zufolge trennte sich der Torhüter des FC Bayern München nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes von der 26 Jahre alten Handballerin.



Zwar gibt es bislang keine offizielle Bestätigung von Manuel oder Anika Neuer selbst. Doch der Zeitpunkt während des Wochenbetts sorgt in den Medien und bei anderen Spielerfrauen für heftige Kritik. Von männlicher Verantwortungsflucht ist mancherorts die Rede.

Dabei ist es ein in der Promi- und auch in der Sportlerwelt alles andere als einmaliger Vorgang. Bei aller Empörung über Manuel Neuer klingt es beinahe so, als sei er der erste Mann, der eine Frau in einer besonders verletzlichen Phase allein ließ.

Anika und Manuel Neuer in besseren Tagen bei einem Spiel im Juli 2024 © ActionPictures/Imago

Oliver Kahn und Verena Kerth: Liaison im Jahr der Geburt von Sohn David

Als kleiner Reminder, dass dem nicht so ist, sei hier das Beispiel Oliver Kahn genannt – wie Neuer einer der prägendsten deutschen Torhüter, die sowohl beim FC Bayern München als auch in der deutschen Nationalmannschaft im Tor standen.

Kahn hatte 1999 seine langjährige Freundin Simone Belz geheiratet, mit ihr zwei Kinder bekommen. Das zweite Kind kam 2003 zur Welt – in dem Jahr, in dem Kahns Affäre mit Verena Kerth bekannt wurde. Die beiden hatten sich im Münchner Club P1 kennengelernt.



Als die Beziehung von Oliver Kahn und Verena Kerth Anfang 2003 öffentlich wurde, war Simone Kahn im neunten Monat schwanger. Der gemeinsame Sohn David kam am 7. März 2003 zur Welt. Wenige Wochen später zog Simone Kahn aus der gemeinsamen Wohnung aus.

Verena Kerth und Oliver Kahn: Ihre Beziehung erregte Aufsehen, da Kahn seine hochschwangere Frau Simone für Kerth verließ. Beide waren von 2003 bis 2008 liiert. © Bernd Müller/Imago

Boris Becker und Angela Ermakowa: Der Seitensprung 1999 in London

Nicht viel besser erging es Barbara Becker: Im Juni 1999 betrog Tennis-Star Boris Becker seine damalige Ehefrau mit dem Model Angela Ermakowa in London, während Barbara schwanger mit dem gemeinsamen Sohn Elias im Krankenhaus lag.



Nur rund einen Monat nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Mavie im Oktober 2023 gab das Model Bruna Biancardi die Trennung von dem brasilianischen Fußballstar Neymar bekannt. Vorausgegangen waren öffentliche Fremdgeh-Vorwürfe gegen den Stürmer. Später fand das Paar allerdings wieder zusammen.

Neymar und Bruna Biancardi: Sie sind mittlerweile wieder ein Paar und erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. © Tom Weller/dpa

Nicht wieder zusammen kamen Roman Weidenfeller und seine Ehefrau Lisa. Der langjährige Borussia-Dortmund-Torhüter und die gebürtige Gummersbacherin haben sich im November 2023 – rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Luna – einvernehmlich getrennt, weil sie trotz eines Rettungsversuchs feststellten, dass ihre Ehe auf lange Sicht keine Zukunft mehr hat.

Skandalöser ging es beim NBA-Spieler Tristan Thompson zu. Der Kanadier sorgte 2018 für Aufregung, als kurz vor der Geburt seiner ersten Tochter True Videos auftauchten, die ihn beim Betrügen seiner damaligen Partnerin Khloé Kardashian zeigten.



Khloé Kardashian war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Das Paar blieb zunächst zusammen, trennte sich aber im Februar 2019 nach einem weiteren Fremdgeh-Skandal.

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