Margot Honecker hat Hausverbot in Peter Plates neuem Musical-Song „Helmut Kohl“

„Wir sind am Leben“ ist ein riesiger Berliner Musical-Erfolg. Mehr als 100.000 Tickets haben Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange bislang schon für ihr Musiktheaterstück übers Nachwende-Berlin verkaufen können – das sie seit März im Charlottenburger Stage Theater des Westens spielen lassen.



Am 30. Oktober feiert am selben Ort bald schon ein Spin-Off-Musical des Komponistentrios seine Weltpremiere: „Salon Rosie“ erzählt die Vorgeschichte der beim Publikum besonders beliebten Friseurmeisterin Rosie, gespielt von Steffi Irmen. Als Vorbote erscheint jetzt die Single mit dem Titel „Helmut Kohl“, samt neckischer Referenz auf seine „blühenden Landschaften“.