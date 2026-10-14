Partisanin der Fruchtbarkeit: Marina Abramović mit „Balkan Erotic Epic“

Marina Abramović ist wahrscheinlich die berühmteste Performerin auf der Welt. Sie hat sich den Ruf hart erarbeitet mit selbstgefährdenden Langzeit- und Schmerzperformances. Jetzt im Alter von 79 Jahren scheint sie das Leben, die Aufmerksamkeit und die damit verbundenen Budgets zunehmend zu genießen. Sie freut sich in Interviews über ihre befreite sexuelle Energie und ihre neue Gelassenheit, und sie nimmt sich immer wieder vor, mal ein bisschen kürzer zu treten.



Wenn man den Respekt, der ihr gebührt, im Haus der Berliner Festspiele, bei der dreistündigen Bühnenversion ihres „Balkan Erotic Epic“-Projekts dann doch mal beiseite packt, verwandeln sich Raum und Zeit. Auf einmal befindet man sich in den 1980ern in einer realsozialistischen Aula oder gar im Haus der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur (heute geschlossen) und wohnt einem Folklore-Kulturprogramm mit Beiträgen aus den Bruderländern bei.