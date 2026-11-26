Knapp fünf Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl beeinflusst ein möglicher Wahlsieg von Marine Le Pen bereits die Verhandlungen über den nächsten milliardenschweren Haushalt der Europäischen Union. Die Politikerin des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) will Frankreichs Nettobeitrag zum EU-Haushalt halbieren und keine neuen Finanzhilfen für die Ukraine mehr bewilligen. Deutschland und Frankreich versuchen offenbar, möglichen Blockaden zuvorzukommen.



Wie die Financial Times am Donnerstag berichtet, verfolgen beide Regierungen dabei unterschiedliche Strategien. Während Frankreich höhere Agrarsubventionen durchsetzen will, möchte Bundeskanzler Friedrich Merz die langfristige Finanzierung der Ukraine gegen Vetos einzelner Mitgliedstaaten absichern.



Ein hochrangiger EU-Diplomat erklärte gegenüber der Zeitung, die Aussicht auf eine Präsidentschaft Le Pens überschattete bereits sämtliche Dossiers der Haushaltsverhandlungen.



Die Staats- und Regierungschefs kommen an diesem Donnerstag und Freitag zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen. Im Mittelpunkt stehen der EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 und weitere Milliardenhilfen für die Ukraine.

Frankreich fordert zusätzliche 35 Milliarden Euro für Landwirte

Nach Informationen der Financial Times verlangt die französische Regierung, im kommenden EU-Haushalt zusätzliche 35 Milliarden Euro für Agrarsubventionen zu reservieren. Damit sollen die Mittel für die Landwirtschaft vor dem Zugriff anderer Ausgabenbereiche wie Regionalentwicklung, Migration und Sozialprogrammen geschützt werden.



Hinter der Forderung steckt nach Angaben zweier mit den Verhandlungen vertrauter Regierungsvertreter auch innenpolitisches Kalkül. Je vorteilhafter die Haushaltsvereinbarung für Frankreich ausfällt, desto schwieriger dürfte es für Le Pen werden, diese nach einem möglichen Wahlsieg wieder infrage zu stellen.



Ein Vertreter des französischen Präsidialamts erklärte gegenüber der Zeitung, die Regierung wolle das bisherige Niveau der Agrarsubventionen für Frankreich erhalten.



Andere Mitgliedstaaten reagieren allerdings mit Misstrauen. Sie vermuten, dass die französische Regierung die Aussicht auf einen Wahlsieg Le Pens als Druckmittel nutzt, um finanzielle Vorteile herauszuhandeln. „Die Franzosen versuchen, Kasse zu machen, indem sie uns mit einer Le-Pen-Regierung drohen“, sagte ein EU-Diplomat der Financial Times.

Friedrich Merz will Ukraine-Hilfen „Le-Pen-sicher“ machen

Die Bundesregierung verfolgt ein anderes Ziel. Sie will die Finanzierung der Ukraine so im europäischen Haushaltsrecht verankern, dass einzelne Mitgliedstaaten zusätzliche Hilfen künftig nicht mehr durch ein Veto verhindern können.



Konkret geht es um den sogenannten Eigenmittelbeschluss, der die Finanzierung des EU-Haushalts regelt. Darin soll nach Informationen der Financial Times ein Mechanismus verankert werden, der spätere Entscheidungen über zusätzliche Ukraine-Hilfen mit Mehrheit ermöglicht. Ein Regierungsvertreter bezeichnete das Vorhaben gegenüber der Zeitung als Versuch, die Finanzierung der Ukraine „Le-Pen-sicher“ zu machen.

Auch die französische Zeitung Le Monde berichtete bereits am 18. November, dass Deutschland künftig Entscheidungen über weitere Ukraine-Hilfen mit qualifizierter Mehrheit ermöglichen wolle. Merz hat die deutsche Zustimmung zum neuen EU-Haushalt bereits an eine gemeinsame Finanzierung der Ukraine geknüpft.



„Der MFR muss eine robuste und nachhaltige mehrjährige Unterstützung der Ukraine sicherstellen unter Beteiligung aller 27 Mitgliedstaaten“, erklärte der Kanzler am 21. November in einer Mitteilung der Bundesregierung.



Ungarn, Bulgarien, die Slowakei und Tschechien haben sich laut Financial Times bereits gegen weitere Finanzhilfen für die Ukraine ausgesprochen.

Marine Le Pen will Frankreichs Zahlungen an die EU massiv kürzen

Le Pen begründet ihre Forderungen mit der angespannten Haushaltslage Frankreichs. Nach einer Auswertung von Le Monde soll Frankreichs Beitrag zum EU-Haushalt 2027 einen Rekordwert von 31 Milliarden Euro erreichen. Frankreich ist nach Deutschland der zweitgrößte Beitragszahler der EU.



Im Falle eines Wahlsiegs will Le Pen den französischen Nettobeitrag, also die Differenz zwischen den Einzahlungen und den Rückflüssen aus dem EU-Haushalt, erheblich reduzieren.



Auch gegenüber der Ukraine hat sie ihre Position zuletzt bekräftigt. Wie der französische Sender TF1 am 16. November berichtete, will Le Pen bereits eingegangene Verpflichtungen Frankreichs respektieren. Dazu gehört auch das europäische Unterstützungsdarlehen über 90 Milliarden Euro. Weitere finanzielle Hilfen lehnt sie jedoch ab.

Ukraine-Hilfen: Allein die Zinskosten könnten 55 Milliarden Euro erreichen

Die EU-Kommission hat bislang vorgeschlagen, für die Ukraine zwischen 2028 und 2034 bis zu 100 Milliarden Euro bereitzustellen. Diese Summe gilt unter zahlreichen europäischen Regierungsvertretern bereits als unzureichend.



Ein erheblicher Teil könnte allein für die Finanzierungskosten der Ukraine-Kredite benötigt werden. Nach Informationen von Le Monde könnten sich die Zinskosten unter Berücksichtigung bereits bestehender und weiterer geplanter Kredite während der nächsten siebenjährigen Haushaltsperiode auf insgesamt 55 Milliarden Euro summieren.



Führende EU-Vertreter wollen diese Kosten laut Financial Times zusätzlich zu den vorgesehenen 100 Milliarden Euro finanzieren. Bereits für 2027 hat die EU-Kommission weitere Ukraine-Hilfen von bis zu 45 Milliarden Euro vorgeschlagen. Sie kämen zu dem bereits vereinbarten Unterstützungsdarlehen über 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 hinzu.

Frankreichs Präsidentschaftswahl setzt EU unter Zeitdruck

Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen sich möglichst noch vor Jahresende auf den neuen Finanzrahmen verständigen. Doch selbst eine politische Einigung im Dezember würde spätere Blockaden nicht ausschließen.



Der mehrjährige Finanzrahmen erfordert die einstimmige Zustimmung der Mitgliedstaaten und die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Der Eigenmittelbeschluss muss nach Artikel 311 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zusätzlich von sämtlichen Mitgliedstaaten nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften gebilligt werden.



Da das französische Parlament laut Financial Times Ende Februar seine Sitzungen unterbrechen wird, dürfte das Verfahren vor der Präsidentschaftswahl im April kaum abgeschlossen sein.

Ob Le Pen selbst antreten darf, hängt allerdings weiterhin vom Ausgang des juristischen Verfahrens um die Veruntreuung von EU-Geldern ab. Nach ihrer Verurteilung in zweiter Instanz beschäftigt sich inzwischen Frankreichs Kassationsgericht mit dem Fall, wie Le Monde am Montag berichtete.

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