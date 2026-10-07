Der CDU-Ministerpräsident akzeptiert den Entzug seines Doktortitels – und bleibt Ministerpräsident. Ein beispielloser Vorgang, der Thüringen beschädigt. Ein Kommentar.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) entwickelt sich zu einem Sinnbild dessen, was aus Sicht vieler Bürger in der Politik falsch läuft.

Ein Rücktritt ist nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, sondern von Charakter. Mario Voigt hat diesen Moment nicht nur verpasst. Dass der thüringische Ministerpräsident nun seine Klage gegen den Entzug seines Doktortitels zurückzieht, ist die späte Kapitulation eines Mannes, der längst hätte gehen müssen.

Denn was Voigt hier tut, ist ein Eingeständnis. Die Technische Universität Chemnitz hatte ihm die Doktorwürde entzogen, seinen Widerspruch abgewiesen, und seine Klage dagegen hat er nun zurückgenommen. Wer so handelt, akzeptiert das Urteil der Wissenschaft: Täuschung. Punkt.

Der Blick in die jüngere Geschichte zeigt, wie weit sich Voigt vom Anstand der politischen Klasse entfernt hat. Karl-Theodor zu Guttenberg trat 2011 als Verteidigungsminister zurück, nachdem ihm der Doktorgrad wegen massiver Plagiate aberkannt worden war. Annette Schavan, Bundesbildungsministerin, ging 2013, nachdem die Universität Düsseldorf von „vorsätzlicher Täuschung durch Plagiat“ gesprochen hatte. Franziska Giffey räumte 2021 ihren Posten als Familienministerin. Alle drei begriffen: Ein Minister, dem die Lauterkeit abhandenkommt, kann nicht bleiben.

Beschädigt ist nicht nur das Amt des Ministerpräsidenten, sondern die Institution des Thüringer Landtags selbst.

Voigt bleibt. Und das macht ihn zum Präzedenzfall der unrühmlichen Art. Es findet sich kein vergleichbarer Fall eines amtierenden deutschen Ministerpräsidenten, dem der Doktorgrad wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens entzogen wurde – und der dennoch im Amt blieb. Voigt ist der Erste. Ein zweifelhafter Rekord.

Noch schwerer wiegt: Beschädigt ist nicht nur das Amt des Ministerpräsidenten, sondern die Institution des Thüringer Landtags selbst. Dieses Parlament hätte als kontrollierende Instanz der Exekutive aus seiner Mitte eine saubere Alternative wählen können – eine Persönlichkeit ohne diesen Makel, die den Ministerpräsidentensessel mit unbeschädigter Autorität hätte füllen können. Diese Chance wurde vertan. Stattdessen überstand Voigt zwei Misstrauensvoten.

Zustimmung wird geprüft...

Der BSW-Politiker Fabio De Masi hat es in brutaler Klarheit formuliert: „Herr Voigt ist ein Betrüger. Offenbar will er mit diesem Schritt einer Niederlage vor Gericht zuvorkommen. Mario Voigt klammert sich weiter an sein Amt, solange er die üppigen Pensionsansprüche, die einem Ministerpräsidenten nach zwei Jahren Amtszeit zustehen, noch nicht erworben hat. Wer an Voigt festhält, ist der Erntehelfer von Herrn Höcke.“ Man muss De Masi nicht in allem folgen – doch der Verdacht, hier gehe es um Pensionsansprüche statt um Verantwortung, lässt sich nicht einfach wegwischen.

Und die Medien? Ein Großteil der Berichterstattung verharmlost die Schwere des Vergehens. Da ist von „politischem Druck“ auf Voigt die Rede, von einem „Rechtsstreit“, als handele es sich um einen Nachbarschaftszwist und nicht um eine amtlich festgestellte wissenschaftliche Täuschung.

Wer eine Doktorarbeit fälscht und obendrein KI-generierte Gastbeiträge als eigene Gedanken ausgibt, betrügt nicht nur eine Universität – er betrügt die Öffentlichkeit. Dass ausgerechnet jene, die sonst gerne den Finger heben, hier wegschauen, ist ein Armutszeugnis.

Der eigentliche Schaden ist nicht Voigts Titel. Es ist das Signal: Wer sich nur lange genug festklammert, kommt durch. Das ist Gift für jedes Staatswesen, das vom Vertrauen seiner Bürger lebt.

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