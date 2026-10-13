1. FC Union Berlin: Wird Marius Bülter im Doppel-Duell mit Köln zum X-Faktor?

Schon während des Spiels wurde über die Szene heftig diskutiert. Reichte eine Gelbe Karte gerade noch aus oder hätte Schiedsrichter Florian Badstübner in der 14. Minute des Rheinderbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach gar über einen Platzverweis nachdenken sollen? Worin sich während und auch nach dem Abpfiff alle Experten einig waren: Marius Bülter war mit seinem Foulspiel im gegnerischen Strafraum an die Grenze des Erlaubten gegangen.



Auf dem Platz verfehlte dieses Foulspiel seine Wirkung nicht. Der 1. FC Köln wirkte nach verhaltenem Beginn von da an giftiger in den Zweikämpfen, kam auf die in einem Derby benötigte Betriebstemperatur und erspielte sich Tormöglichkeiten. Bülter hatte mit dieser auf den ersten Anschein unbedeutenden Aktion entscheidenden Einfluss auf das Spiel genommen und seinen Wert für die Domstädter unter Beweis gestellt.

Marius Bülter holt den Freistoß vor dem 1:0 raus

Nur rund zehn Minuten später war es eine andere Szene des ehemaligen Spielers vom 1. FC Union Berlin, mit der er Einfluss auf den Spielverlauf nahm. Im Zweikampf mit Mönchengladbachs 19-jährigem Jan Leszczynski hatte der erfahrene Bülter seinen Körper so geschickt eingesetzt, dass er von seinem Gegenspieler nur mit einem Foulspiel gestoppt werden konnte. Wenige Augenblicke später fiel aus dem daraus resultierenden Freistoß die 1:0-Führung der Kölner – ein indirekter Assist, der beim 2:1-Sieg in keiner Statistik auftaucht.



In einer Woche, in der man beim 1. FC Union Berlin vor dem Duell mit Borussia Dortmund unmittelbar an den ersten Bundesliga-Sieg in der Geschichte der Eisernen vom 31. August 2019 und Bülters zwei Tore zum damaligen 3:1-Sieg denken muss, sorgt er in der Domstadt für andere Gespräche. Dort ist der mittlerweile 33-Jährige in einer arg gebeutelten Offensive plötzlich der Hoffnungsträger und so etwas wie eine Schlüsselfigur. Mit den Tugenden, die er sich in Köpenick unter Urs Fischer angeeignet hat, ist er in seinem zweiten Jahr in Köln so wichtig wie noch nie.

Denn: Da Thijs Dallinga und Ragnar Ache länger ausfallen, wurde Bülter von René Wagner, unter Steffen Baumgart selbst ein halbes Jahr beim 1. FC Union Berlin als Co-Trainer tätig, zum Ersatz der beiden Stürmer auserkoren. Nicht ohne Grund. Schon in der vergangenen Saison hatte Bülter fünf Tore in 32 Spielen für die Kölner in der Bundesliga erzielt. 32 Partien absolvierte er auch in der Saison 2019/20 für den 1. FC Union Berlin und erzielte dabei sogar sieben Treffer.



Viel besser hätte die Premierensaison in der Bundesliga kaum laufen können. Weder für den Verein aus Köpenick noch für den Spätstarter aus dem nordrhein-westfälischen Ibbenbüren, der seinen Durchbruch erst in der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg schaffte. Ein Jahr zuvor stand er noch beim SV Rödinghausen unter Vertrag und erzielte in seiner letzten Regionalliga-Saison 20 Tore in 30 Spielen der Staffel West.



Nebenbei studierte er noch Maschinenbau an der Hochschule Osnabrück und schloss 2019 mit dem Bachelor ab. Das Thema seiner Bachelorarbeit: „Entwicklung und Konzeption einer neuen Antriebseinheit für eine automatische Klebevorrichtung.“

Beim 1. FC Magdeburg feierte Marius Bülter seinen Durchbruch im Profifußball. © Jan Huebner/Taeger/imago

Sein Wechsel nach Magdeburg sollte sich unterdessen als entscheidende Antriebseinheit der sportlichen Karriere erweisen. 400.000 Euro Leihgebühr und ein Jahr später 1,6 Millionen Euro Ablöse waren den Eisernen die Qualitäten von Marius Bülter wert – ein Schnäppchen, wenn man den Output in Form von sieben Toren im ersten Jahr, vor allem aber die Entwicklung betrachtete.



Daran hatte Urs Fischer einen sehr großen Anteil. Mit seinem schnellen Antritt, dem Fußballinstinkt und dem eisernen linken Schuss sah der damalige Union-Trainer in seinem Spieler mehr als nur den klassischen Stürmer. Fischer formte Bülter zum Linksaußen um und machte ihn damit zu einem mehrdimensionalen Offensivspieler, der in seiner Premierensaison in Köpenick in der Startelf gesetzt war, aber im zweiten Union-Bundesligajahr zum Opfer einer taktischen Umstellung wurde, bei der Fischer auf andere Spielertypen setzte.

Beim 1. FC Union Berlin machte Urs Fischer (r.) aus dem Stürmer Marius Bülter einen flexibel einsatzbaren Offensivspieler. © Joachim Sielski/imago

Es ist wohl die bis heute größte Stärke von Marius Bülter, dass er sich darüber nicht beschwerte, sondern seine neue Rolle annahm und sich in den Dienst der Mannschaft stellte. Im Training und den Spielen aber konnte Fischer seinem Spieler weiterhin vertrauen – eine Mentalität, die für jeden Trainer mehr wert ist als Tore. Und so lief der Abschied im Sommer 2021 dementsprechend respektvoll und auf Augenhöhe ab. „Es ist nicht so, dass Union mich loswerden wollte“, sagte er nach seinem zweiten Jahr in Köpenick und dem Wechsel zum FC Schalke 04.



Dort, nahe der Heimat, war er unumstrittener Stammspieler, erzielte 21 Tore in 32 Zweit- und 33 Erstligaspielen. Auch bei der TSG Hoffenheim wussten sie seine Flexibilität in der Offensive, aber auch weiterhin seinen Torinstinkt zu schätzen. Als er im Sommer 2025 zum 1. FC Köln für eine Ablöse von gerade einmal einer Million Euro wechselte, wurde er gar zum Königstransfer ernannt. Bülter selbst gefiel das gar nicht: „So sehe ich mich nicht. Ich glaube, wir müssen schon über das Kollektiv kommen. Ich versuche, mich bestmöglich einzubringen.“

Aber auch sein damaliger Trainer Lukas Kwasniok geriet bei der Aufzählung der Qualitäten, die sich Marius Bülter im Lauf seiner Karriere, insbesondere in Köpenick, angeeignet hat, regelrecht ins Schwärmen: „Er hat eine körperliche Präsenz, einen Tiefgang und kann vorne eigentlich alle Positionen spielen. Den kannst du sogar als Wingback hinstellen, ohne dass das der Plan ist. Er kann rechts, links spielen, in die Halbräume gehen oder auf der Neun spielen. Wir haben uns schon diese Wucht gewünscht und eine gewisse Bundesliga-Erfahrung – ohne satt zu sein. Und auch eine Variabilität und Flexibilität, was die Positionierung angeht.“



Aus Kwasniok ist im Laufe der vergangenen Saison an der Seitenlinie der Kölner René Wagner geworden. Im Derby gegen Borussia Mönchengladbach nutzte der die Vielseitigkeit von Marius Bülter, um die bereits beschriebenen Ausfälle zu kompensieren, und wurde mit dem auch für seine Person wichtigen Derbysieg belohnt.

Zwei Duelle in wenigen Tagen mit dem 1. FC Union Berlin

Der eine Ex-Unioner hat somit einen gewissen Anteil daran, dass der andere Ex-Unioner möglicherweise auch Ende Oktober und Anfang November auf dem Trainerstuhl der Kölner sitzt. Dann kommt es am 27. Oktober (20.45 Uhr in Köln) und am 1. November im Stadion An der Alten Försterei innerhalb einer Woche gleich zweimal zum Duell des 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln – erst in der zweiten Runde des DFB-Pokals und danach in der Bundesliga.



Beim Derby gegen Mönchengladbach hat Marius Bülter, nachdem er in den ersten vier Spielen dreimal spät eingewechselt und nur einmal durchgespielt hatte, unter Beweis gestellt, welchen Wert er für einen Trainer hat. Als flexibel einsetzbarer Offensivspieler, aber vor allem als Mentalitätsspieler, der auch mal dahin geht, wo es ihn und den Gegner körperlich schmerzt. Und wo er mit einem Foul und einem herausgeholten Freistoß mehr Einfluss auf ein Spiel nehmen kann als mit einem eigenen Tor.

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