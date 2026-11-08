In dem Haus im Moskauer Stadtzentrum lebte Wolf nach der Flucht seiner Familie vor den Nationalsozialisten. Die Initiative für die Ehrung ging vom russischen Geheimdienst SWR aus.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Am Montag jährt sich der Tod des langjährigen Chefs der DDR-Auslandsspionage zum 20. Mal. In Moskau wurde bereits am 17. September eine Gedenktafel für Markus Wolf enthüllt. Die Tafel hängt am Haus Nummer 8 im Nischni-Kislowski-Gässchen im Stadtzentrum, in dem Wolf als Jugendlicher lebte.

Die Initiative ging vom russischen Auslandsgeheimdienst SWR aus. Dessen Chef Sergej Naryschkin würdigte Wolf bei der Enthüllung als überzeugten Antifaschisten, treuen Freund Russlands und außergewöhnlichen Geheimdienstmann.



Naryschkin erklärte nach Angaben des SWR, Wolf habe die DDR-Auslandsspionage zu einem der stärksten Dienste der Welt gemacht. Der frühere Geheimdienstgeneral Sergej Jakowlew verlas einen Dankesbrief von Wolfs Witwe Andrea.



Die Gedenktafel aus Granit mit einem bronzenen Porträtrelief schufen der Bildhauer Wladimir Iwanow und der Architekt Igor Woskressenski. Die Stadt Moskau teilte mit, dass Wolf gewürdigt werde, weil er Spuren in der Geschichte des Kalten Krieges hinterlassen habe, wie die dpa berichtete.

Zuflucht vor den Nationalsozialisten

Wolfs Familie floh vor den Nationalsozialisten aus Deutschland. 1934 zog der damals Elfjährige mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Konrad in das Moskauer Haus. Wolf lebte dort bis 1945. An seinen Vater Friedrich und seinen Bruder Konrad erinnerten bereits Gedenktafeln an dem Gebäude. In der Sowjetunion wurde Markus Wolf Mischa genannt.

Sein Vater Friedrich Wolf (1888–1953) war Arzt, Schriftsteller und Kommunist. Bekannt wurde er durch gesellschaftskritische Theaterstücke wie „Cyankali“ über das Abtreibungsverbot und „Professor Mamlock“ über die Judenverfolgung im Nationalsozialismus, wie die Bundesstiftung Aufarbeitung dokumentiert.

Sein Bruder Konrad Wolf (1925–1982) kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Soldat der Roten Armee. Im April 1945 kam er als 19-Jähriger nach Deutschland und war kurzzeitig sowjetischer Stadtkommandant von Bernau. Anschließend wirkte er am Aufbau der Berliner Zeitung mit.



Später wurde er einer der bekanntesten Filmregisseure der DDR, wie die DEFA-Stiftung berichtet. Seine Kriegserlebnisse verarbeitete er in dem 1968 erschienenen Spielfilm „Ich war neunzehn“. Zu seinen weiteren Werken gehören „Der geteilte Himmel“ und „Solo Sunny“.

Markus Wolf kehrte im Mai 1945 aus dem sowjetischen Exil nach Deutschland zurück. Er arbeitete zunächst beim Berliner Rundfunk und berichtete 1945/46 auch über den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, wie das Bundesarchiv dokumentiert.

Jahrzehntelang Chef der DDR-Auslandsspionage

Von 1952 bis 1986 leitete Wolf den Auslandsnachrichtendienst der DDR, der 1953 Teil des Ministeriums für Staatssicherheit wurde. Als Chef der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) war er zugleich Stellvertreter von Minister Erich Mielke. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa führte Wolf rund 4000 Spione. Sein Dienst baute ein Agentennetz in der Bundesrepublik auf.

Als einer seiner größten Erfolge gilt die Anwerbung des DDR-Spions Günter Guillaume, der im Bundeskanzleramt arbeitete. Dessen Enttarnung 1974 führte zum Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD).

Im Westen war Wolf lange als „Mann ohne Gesicht“ bekannt, weil kein verlässliches Foto von ihm vorlag. Erst 1979 identifizierte ein Überläufer ihn auf einer Aufnahme aus Stockholm, wie der russische Fernsehsender Mir 24 berichtete.

Rückzug und verhinderter Reformer

1986 gab Wolf die Leitung der Auslandsspionage auf eigenen Wunsch ab und schied aus dem aktiven Dienst aus. Unter den Anhängern der Reformpolitik des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow in der DDR galt Wolf später als Hoffnungsträger.

Auf der Großdemonstration am 4. November 1989 auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz sprach sich Wolf für eine Erneuerung der SED und der DDR aus, wurde dabei aber auch ausgepfiffen.

Markus Wolf bei der Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989 © Gueffroy/imago

Darüber hinaus setzte er sich für Reformen der Staatssicherheit ein. Er kritisierte die Amtsführung Erich Mielkes und forderte einen Wechsel an der Spitze des Ministeriums, wie Unterlagen des Bundesarchivs zeigen.

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit

1989 veröffentlichte Markus Wolf sein erstes Buch „Die Troika“ nach einer unverwirklichten Filmidee seines Bruders Konrad. Es erzählt von der Freundschaft dreier Emigrantenkinder im Moskau der 1930er-Jahre, deren Lebenswege sich durch Krieg und deutsche Teilung trennten. Konrad Wolf hatte bis zu seinem Tod 1982 an dem Filmprojekt gearbeitet, wie die DEFA-Stiftung dokumentiert.

In dem Buch setzte sich Markus Wolf auch mit den stalinistischen Verfolgungen auseinander, denen zahlreiche deutsche Emigranten in der Sowjetunion ausgesetzt waren. Damit brach er ein lange geltendes Tabu der DDR-Geschichtsschreibung. Das Haus der Geschichte hebt die kritische Offenheit des Buches hervor. Zugleich plädierte Wolf für Freundschaft über politische und ideologische Grenzen hinweg.

Ein deutsches Gericht verurteilte Wolf 1993 zu sechs Jahren Haft. Das Urteil wurde 1995 aufgehoben. Wolf starb am 9. November 2006 im Alter von 83 Jahren in Berlin und ist dort begraben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema