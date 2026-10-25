Martin Bruchmann: „Ich bin und sehe mich absolut als Ossi. Und das mit Stolz“

Den Schauspieler und Musiker Martin Bruchmann kann man häufig in Fernsehproduktionen, Kinofilmen und auf Theaterbühnen sehen. Ob Krimi-Formate wie „Tatort“ oder moderne Serienproduktionen wie „Eldorado KaDeWe“ – der 37-Jährige ist ein gefragtes Gesicht.



Derzeit spielt der gebürtige Leipziger eine der Hauptrollen in der Amazon-Prime-Serie „Friends Sex & Games“. Darin geht es um vier Paare und ein gewagtes Experiment: das „Schlüsselspiel“.

Die Beziehungsdramedy basiert auf dem mexikanischen Serienhit „El juego de las llaves“ und verspricht eine explosive Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion und Humor. Explosiv geht es auch bald wieder an der Berliner Schaubühne zu, wo Martin Bruchmann in „Bad Kingdom“ von Falk Richter spielt. Vorher aber erzählt er in unserem Fragebogen über seine Wahlheimat Berlin und seine Kindheit im Osten.

1. Herr Bruchmann, Sie sind wenige Wochen vor dem Mauerfall in Leipzig zur Welt gekommen. Was sind Ihre einprägsamsten Kindheitserinnerungen?



Ich finde es verrückt, wenn ich daran denke, dass ich eins der letzten DDR-Kinder bin. Einprägsam im Hinblick auf den Osten waren die letzten Überbleibsel: die Trabbis. Die fuhren ja noch Jahre nach dem Mauerfall. Ich erinnere mich, dass wir einen Trabbi im Hof stehen hatten. In dem haben wir als Kinder immer gespielt.

2. Es gibt ja das Phänomen, dass um die Wende herum geborene Menschen geprägt wurden von einem Land, das es nicht mehr gibt. Wie ist das bei Ihnen: Haben Sie eine Art Ost-Identität, einen besonderen Blick auf den Osten des Landes?



Auch wenn man es mir dank der Sprechausbildung der Schauspielschule nicht (mehr) anhört: Ich bin und sehe mich absolut als Ossi. Und das mit Stolz. Und obwohl ich letztendlich nicht in der DDR aufgewachsen bin, fühle ich mich sehr verbunden mit dieser Zeit und den Themen.



Ich bin immer wieder fasziniert von der Wende, den Montagsdemonstrationen und vor allem von den Menschen, die den Mut hatten, sich in dieser Zeit gegen das System zu stellen, und den Mauerfall herbeigeführt haben. Das berührt mich jedes Mal aufs Neue. Diese Zeit schreibt so viele spannende und tragische Geschichten, die alle noch erzählt werden müssen. Tatsächlich arbeite ich gerade an einer. Denn was noch nicht so viele wissen: In der Zeit, in der ich nicht vor der Kamera oder auf der Bühne stehe, entwickle und schreibe ich mittlerweile auch meine eigenen Stoffe.



Aber auch darüber hinaus liebe ich es, Filme oder Serien zu schauen, die in dieser Zeit spielen – „Das Leben der Anderen“, „Der gleiche Himmel“ –, und freue mich immer sehr, wenn ich selbst in dieser Zeit vor der Kamera stehen darf. Wie zum Beispiel bereits geschehen bei „Der Turm“, „Deutschland 83“ oder „Werk ohne Autor“.

Gerald Matzka/Prime Video Zur Person Martin Bruchmann absolvierte sein Schauspielstudium von 2009 bis 2013 an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Währenddessen trat er bereits am Neuen Theater Halle auf. Es folgten weitere Theaterengagements. Mittlerweile arbeitet Bruchmann auch regelmäßig für Kino, Film und Fernsehen. Seine neue Serie „Friends Sex & Games“ ist auf Amazon Prime Video verfügbar . In der Schaubühne steht Bruchmann vom 29. November an in „Bad Kingdom“ auf der Bühne (täglich bis 2. Dezember).

3. Ich habe gelesen, dass Sie im Teenageralter freiwillig in ein Kinderheim gezogen sind. Wie kam es dazu und wie war das für Sie?



Die Zeit im betreuten Wohnen war sehr prägend, vor allem aber sehr schön. Ich traf auf wahnsinnig liebe Menschen, auf harte Schicksale, und bin, auch wenn es mitunter nicht immer einfach war, sehr dankbar für diese Erfahrung. Dort habe ich begonnen, mir Gitarre und Klavier selbst beizubringen und zu singen – was heute ein großer Bestandteil meines Lebens und sogar meiner Arbeit ist: Ich habe immer mal wieder das Glück, meine zwei Leidenschaften verbinden zu können. Zum Beispiel in Produktionen wie der „Dreigroschenoper“, in der ich schon zweimal Mackie Messer spielen durfte. Oder wie gerade im Stück „Bad Kingdom“ an der Schaubühne. Dort spiele ich einen Musiker, der an einem Album arbeitet, und liefere damit den Live-Soundtrack des ganzen Abends.

4. Nach dem Schauspielstudium in Leipzig sind Sie zunächst ans Staatstheater Nürnberg gegangen. Wann und warum hat Ihr Weg Sie dann nach Berlin geführt?



Dieses Jahr – fast genau zum heutigen Tag – feiere ich zehnjähriges Jubiläum. Ich habe Nürnberg den Rücken gekehrt, weil ich freischaffend arbeiten wollte. Ich wollte mehr drehen und mich meiner Musik widmen. Ich kannte damals noch nicht so viele Menschen hier. Aber die Stadt hat mich einfach fasziniert, und ich war mit 26 ready für das Big City Life und die Stadt der tausend Möglichkeiten.

5. In welchen Berliner Stadtteilen haben Sie seither gewohnt?



Die ersten acht Jahre habe ich in Neukölln verbracht, in einer sehr schönen Altbauwohnung in der Nähe der Weserstraße. Das war damals der perfekte Ort für mich. Um die Ecke war der Landwehrkanal, es gab sehr günstige Falafel und Hummus und am Abend mehr als genug Auswahl an Bars und Kiezkneipen. Dann hatte ich das große Glück, eine tolle Wohnung im fünften Stock mit entsprechend viel Licht in Kreuzberg zu finden. Hier genieße ich es sehr. Auch wieder nah am Kanal und fußläufig zum Bergmannkiez, wo ich mich gern mit meinem Laptop, einem Drehbuch oder einem guten Buch ins Café setze.

6. Wann hatten Sie Ihren persönlichen „Jetzt bin ich wirklich in Berlin angekommen“-Moment?



Den gab es so eigentlich nie. Ich bin gut darin, mich sehr schnell an Orten heimisch zu fühlen und sie zu meinem neuen Zuhause zu erklären. Da bin ich recht genügsam. Sobald ich weiß, welcher Supermarkt in der Nähe ist und wo ich hingehen kann, um einen Kaffee zu trinken, fühle ich mich schon zu 60 Prozent angekommen.

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7. In den (sozialen) Medien ist Berlin-Bashing weitverbreitet, die Stadt wird als zu laut, zu dreckig, zu voll beschrieben. Wie sehen Sie das? Haben Sie einen Fluchtpunkt – oder spielen Sie manchmal mit dem Gedanken, Berlin zu verlassen?



Da treffen Sie genau ins Schwarze. Ich muss ehrlich sein: Ja. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie ich mich nach einer Stadt sehne, die etwas ruhiger ist. Ich denke, die beste Lösung wäre allerdings ein Kompromiss: den Sommer in Berlin und im Winter in einer wärmeren Stadt – bestenfalls sogar irgendwo am Meer.

8. Was nervt Sie am meisten an Berlin – und was heitert Sie wieder auf?



Es gibt ein riesiges Angebot in Berlin. Das ist toll, aber führt manchmal dazu, dass ich mich aus lauter Überforderung nicht entscheiden kann und gar nichts mache. Was mich aber mit hoher Sicherheit aufmuntert, sind Latin-Events wie ein Roda de Samba. Ich liebe es, dass ich dafür nicht extra nach Rio de Janeiro fliegen muss, sondern es quasi vor meiner Haustür haben kann.

9. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Ich mag das Tempelhofer Feld sehr. Das erreiche ich in zehn Minuten mit dem Fahrrad. Und wenn es dafür zu kalt ist, bin ich mit großer Sicherheit in einem der vielen tollen Yorck-Kinos, die wir hier haben.

10. Ihre persönliche No-go-Area?



Mein Keller. Der muss dringend mal aufgeräumt und aussortiert werden.

11. In welchem Restaurant reservieren Sie für einen gelungenen Abend?



Ich bin nicht so der Fine-Diner, sondern genieße es auch einfach, zu Hause etwas für oder mit meinen Liebsten zu kochen. Ein solcher Abend ist für mich schon sehr gelungen. Aber wenn es doch mal nach draußen gehen soll, liebe ich (Pad) Thai oder Sushi – da gab es mal in der Graefestraße einen ganz sweeten Laden. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt.

12. Einkaufen in der Stadt – in welchem Laden glüht Ihre Kreditkarte besonders oft?



Ich bin gar nicht so der Shopper. Aber trotzdem gibt es den einen Tag, an dem es mit mir durchgeht und ich wahnartig alles kaufe, was gut an mir aussieht. Blöderweise sind das natürlich meist Teile, die erst im dreistelligen Bereich anfangen. What can I do …? Es gibt ein paar nette Läden in Mitte. Vielleicht sollte ich lieber die Shoppingmeile zu meiner persönlichen No-go-Area erklären? (lacht)

13. Abschließend gefragt: Wenn Sie für 24 Stunden Regierender Bürgermeister wären – was würden Sie als Erstes ändern?



Ich würde mir in diesem Fall gern ein Beispiel an Luxemburg oder Malta nehmen: Dort sind die Öffis für alle kostenlos. Das fände ich super. Wenn das zu utopisch ist, dann würde ich mich dafür einsetzen, zumindest die Ticketpreise zu reduzieren.

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