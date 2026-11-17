In den USA wurden bereits mehr als doppelt so viele Infektionen wie im Vorjahr festgestellt. Auch Mexiko und Bolivien sollen in den kommenden Wochen Pläne zur Eindämmung vorlegen.

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Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (Paho) hat den USA, Mexiko und Bolivien den Status als masernfreie Länder aberkannt. Das teilte sie am Dienstag mit. Ein internationales Expertengremium stellte anhand von Infektionsdaten und Laborbefunden fest, dass sich das Masernvirus in den drei Ländern wieder dauerhaft verbreitet. Die USA hatten diesen Status seit dem Jahr 2000.

Die Einstufung als masernfrei bedeutet nicht, dass zuvor überhaupt keine Masernfälle mehr auftraten. Entscheidend ist, dass keine Infektionskette mit demselben Virusstamm zwölf Monate ununterbrochen fortbesteht. Ein Land kann auch dann als masernfrei gelten, wenn einzelne Fälle eingeschleppt werden.

Höchste Fallzahlen seit 1991

Die USA erleben nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP den größten Masernausbruch seit 35 Jahren. In diesem Jahr wurden dort mehr als 5000 Infektionen bestätigt, mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Besonders große Ausbrüche gab es in Pennsylvania, Utah, Texas und South Carolina. Auch Todesfälle wurden gemeldet.

Viele der Erkrankten sind ungeimpft. Fachleute sehen in sinkenden Impfquoten einen wichtigen Grund für die erneute Ausbreitung. Um größere Ausbrüche zu verhindern, müssen nach ihrer Einschätzung etwa 95 Prozent der Bevölkerung zweimal gegen Masern geimpft sein. Die hochansteckende Viruserkrankung kann schwere Komplikationen bis hin zu lebensgefährlichen Gehirnentzündungen verursachen.

Auch Mexiko und Bolivien betroffen

In Mexiko hatte es unter anderem im Bundesstaat Chihuahua einen großen Masernausbruch gegeben. Kanada verlor seinen Status bereits 2025. Damit verbreiten sich Masern inzwischen in Kanada, den USA und Mexiko wieder dauerhaft.

Ein Kind wird bei einer kostenlosen Impfaktion am 9. November in Mexiko-Stadt gegen die Masern geimpft. © Nadia Tecuapetla/imago

Paho-Direktor Jarbas Barbosa sagte bei der Bekanntgabe, die Erfolge bei der Bekämpfung der Krankheit müssten dauerhaft gesichert werden. Dazu müssten Impflücken geschlossen und alle Bevölkerungsgruppen erreicht werden.

Länder sollen Gegenmaßnahmen vorlegen

Nach Angaben von Daniel Salas, der bei der Paho für Impfprogramme zuständig ist, sollen die USA, Mexiko und Bolivien der Organisation in den kommenden Wochen Pläne zur Eindämmung der Krankheit vorlegen. Dazu verlangt die Paho ausreichenden Impfschutz, eine zuverlässige Überwachung von Verdachtsfällen und wirksame Maßnahmen gegen neue Ausbrüche.

Die US-Seuchenschutzbehörde CDC erklärte, sie wolle die Ausbrüche eindämmen und den Status als masernfreies Land zurückerlangen. Sie verwies auf Hilfen von 100 Millionen Dollar für Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten und Kommunen. Nicht die offizielle Einstufung schütze die Bevölkerung, sondern allein die Impfung.

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