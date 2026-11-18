Die USA gelten nicht mehr als masernfrei. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation, das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation für Amerika, hat dem Land am Dienstag diesen Status aberkannt. Diesen hatte es seit dem Jahr 2000. Grund ist eine Masernwelle, wie es sie dort seit Jahrzehnten nicht gegeben hat.



Nach Angaben der US-Seuchenschutzbehörde CDC wurden bis zum 12. November 5412 Fälle bestätigt, mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr mit 2289 Fällen. 591 Erkrankte mussten ins Krankenhaus, die CDC zählt sechs Todesfälle, einzelne Bundesstaaten melden weitere. Den größten Ausbruch gibt es in Pennsylvania, wo die Gesundheitsbehörde mehr als 1500 Fälle und sieben Todesfälle registriert hat, wie der Sender CBS berichtet.



Als masernfrei gilt ein Land, wenn das Virus dort nicht länger als zwölf Monate ununterbrochen zirkuliert. In den USA gehen nach CDC-Angaben rund ein Drittel der diesjährigen Fälle auf Ausbrüche zurück, die bereits 2025 begonnen haben. Kanada hatte den Status schon im November 2025 verloren.

Warum die Masern in den USA zurück sind

Die Ursache ist eindeutig: Nach CDC-Daten waren 96 Prozent der Erkrankten ungeimpft oder ihr Impfstatus war unbekannt. Die Impflücken wachsen seit Jahren. Im Schuljahr 2025/26 hatten nur noch 92,4 Prozent der Kinder im Vorschulalter beide MMR-Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln erhalten. Vor der Corona-Pandemie waren es 95 Prozent.



Diese Quote gilt als nötig, um Ausbrüche zu verhindern. Rund 280.000 Kindergartenkinder besuchten die Einrichtung ohne Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, die Quote der Befreiungen von der Impfpflicht erreichte mit 4,2 Prozent einen Rekord. Besonders betroffen sind eng verbundene, weitgehend ungeimpfte Gemeinschaften wie die der Amischen und Mennoniten.



Hinzu kommt die Politik. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gilt seit Jahren als Impfskeptiker. Präsident Donald Trump wies im August an, den Kombinationsimpfstoff in drei Einzelimpfungen aufzuteilen, obwohl solche Einzelimpfstoffe in den USA nicht erhältlich sind und die CDC auf ihrer eigenen Website feststellt, dass es keinen Beleg für einen Nutzen gibt. Neun Bundesstaaten haben es 2025 zudem erleichtert, sich von der Impfpflicht befreien zu lassen, wie die Medizinerin Céline Gounder im Sender CBS erklärte.

Deutschland und Berlin: deutlich weniger Fälle

In Deutschland ist die Lage entspannter. Seit März 2020 müssen alle nach 1970 Geborenen, die eine Kita oder Schule besuchen, dort oder in Kliniken und Arztpraxen arbeiten oder in Gemeinschaftsunterkünften leben, einen Masernschutz nachweisen.



Nach Meldedaten des Robert-Koch-Instituts (RKI) gab es 2024 noch 645 Masernfälle, 2025 dann 234. Bis Ende Juli 2026 wurden 61 Fälle gemeldet, im Vorjahreszeitraum waren es 179. Infektionsketten brechen hierzulande dem RKI zufolge wegen der vergleichsweise hohen Impfquoten meist schnell wieder ab. Offiziell als masernfrei eingestuft war Deutschland allerdings noch nie. In Berlin hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in diesem Jahr bislang nur einen einzigen Fall registriert. Wie schnell sich das ändern kann, zeigt das Jahr 2024: Damals erkrankten allein im Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel 52 Menschen an Masern, wie das RKI ausgewertet hat.

Auch europaweit sinken die Zahlen. Nach vorläufigen Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC wurden in den zwölf Monaten bis September 2026 rund 2300 Fälle gemeldet, ein Jahr zuvor waren es gut 10.000. In Österreich gilt das Virus nach Einschätzung der zuständigen WHO-Kommission allerdings wieder als heimisch.



Direkt wird die US-Welle die Zahlen in Europa kaum nach oben treiben, ein Risiko ist sie dennoch. Die USA könnten nun selbst zum Exporteur von Masern werden, warnte Gounder. Wer reist, kann das Virus mitbringen. Ob daraus ein Ausbruch wird, hängt von den Impflücken vor Ort ab. Die Ständige Impfkommission empfiehlt allen nach 1970 Geborenen, die als Kind nicht oder nur einmal geimpft wurden, eine MMR-Impfung, vor Reisen sollte man den Impfpass prüfen.

Diese Krankheiten kehren zurück

Aktuell sorgt ein Erreger für Schlagzeilen, der in Europa als zurückgedrängt galt und nun wieder auftaucht: Diphtherie. In Berlin hat das Lageso in diesem Jahr acht Fälle gezählt, so viele wie nie seit Beginn der Erfassung 2001. Zwei Menschen starben, betroffen sind vor allem Wohnungslose. Bundesweit meldete das RKI bislang 46 Fälle. Vor 2024 gab es in Berlin höchstens einen Fall pro Jahr.

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