Massenschlägerei bei U20-Spiel: 53 Platzverweise in Brasilien

Bei einem Halbfinalspiel in Minas Gerais schlagen und treten Spieler aufeinander ein. Auch sechs Balljungen sollen beteiligt gewesen sein, der Schiedsrichter berichtet von Morddrohungen.

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Bei dem U20-Spiel in Brasilien konnte der Schiedsrichter wegen der Ausschreitungen nicht alle Platzverweise direkt anzeigen und vermerkte sie stattdessen im Spielbericht.

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Nach einer Massenschlägerei bei einem Jugendfußballspiel in Brasilien wurden nach Medienberichten vom Mittwoch mindestens 51 Spieler, Trainer und Betreuer mit Platzverweisen bestraft. Einschließlich zweier Vereinsfunktionäre waren es 53. Zudem soll der Schiedsrichter massiv bedroht worden sein.



Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntag bei einem Halbfinalspiel der U20-Meisterschaft des Bundesstaates Minas Gerais zwischen Uberlândia und Mamoré.

Zustimmung wird geprüft...

Die Partie im Stadion Parque do Sabiá in Uberlândia endete mit einem 3:1-Sieg für Mamoré. Während des Jubels über das dritte Tor brach nach Angaben des Sportportals ge.globo eine Massenschlägerei aus. Spieler beider Mannschaften schlugen und traten aufeinander ein. Der Schiedsrichter konnte wegen der Tumulte nicht mehr allen Beteiligten die Rote Karte zeigen und vermerkte die Platzverweise stattdessen im Spielbericht.

Schiedsrichter berichtet von Morddrohungen

Bereits während der zweiten Halbzeit war es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Nach einem Platzverweis gegen einen Spieler von Uberlândia stürmten Vereinsfunktionäre auf den Platz und bedrängten das Schiedsrichtergespann. Die Partie musste rund 40 Minuten unterbrochen werden.

Im Schiedsrichterbericht sind mehrere Drohungen festgehalten. Ein Funktionär von Uberlândia soll dem Schiedsrichter Schläge angedroht und gesagt haben, er wolle ihn töten. Der Schiedsrichter erstattete nach Angaben brasilianischer Medien Anzeige.

Nach Recherchen des Regionalportals Paranaíba Mais sollen sich auch sechs Balljungen an den Ausschreitungen beteiligt haben. Sie sollen Spieler und Betreuer von Mamoré geschlagen, getreten und mit Gegenständen beworfen haben. Auch eine Umkleidekabine wurde beschädigt.

Mehr Rote Karten als beim bisherigen Weltrekord

Die Zahl der Platzverweise könnte einen neuen Fußball-Weltrekord bedeuten. Guinness World Records, das internationale Verzeichnis offiziell anerkannter Rekorde, führt bislang 36 Rote Karten bei einem Spiel der fünften argentinischen Liga zwischen Atlético Claypole und Victoriano Arenas vom 27. Februar 2011.

Mamorés Präsident Marcelo Reis erklärte gegenüber Paranaíba Mais, sein Verein habe den Ausschluss von Uberlândia aus dem Wettbewerb beantragt.

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