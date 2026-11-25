Unter dem Bau verläuft ein Tunnel nach Norden. Die Fachleute sprechen von einer Hypothese. Ein Bezug zu Alexander oder Kleopatra muss geprüft werden.

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In den Shallalat-Gärten in Alexandria haben griechische Experten massive Kalksteinfundamente und einen Tunnel freigelegt.

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Das ägyptische Tourismus- und Antikenministerium hat am 24. November 2026 eine vorsichtige Neubewertung veröffentlicht: Die massiven Kalksteinfundamente in den Shallalat-Gärten von Alexandria könnten zu einem Grabbau gehört haben. Eine Fachkommission hält das für denkbar. Sie spricht aber ausdrücklich von einer vorläufigen Hypothese.

Ausgegraben hat die Reste eine griechische Mission des Hellenic Research Institute of Alexandrian Civilization unter der Leitung von Kalliopi Limneos-Papakosta. Das Team arbeitet seit rund 20 Jahren im antiken Königsviertel der Stadt. Neben den Fundamenten stieß es auf Umfassungsmauern sowie einen Tunnel Richtung Norden.

Ptolemaios IV. und das Sema: Was die Kommission vermutet

Grundriss und Maße lassen die Experten schließen, dass auf den quadratischen Fundamenten ein großer, womöglich hoher Bau stand. So steht es in der englischen Fassung der Meldung beim staatlichen Informationsdienst SIS, die sich auf die Nachrichtenagentur Mena beruft.

Falls sich die Grabfunktion bestätigt, käme eine Verbindung zu dem Grabkomplex infrage, den Ptolemaios IV. anlegen ließ. Er herrschte von 221 bis 204 v. Chr. Ahram Online betont, es gehe lediglich um eine mögliche Verbindung. Der griechische Sender ERT bringt das in antiken Schriften erwähnte Sema oder Soma ins Gespräch, ebenfalls mit Vorbehalt. Laut ERT gehörten der Kommission Fachleute der Universitäten Alexandria und Tanta an.

Kalksteinblöcke seit 2015 bekannt: Was an der Meldung neu ist

Ganz frisch ist der Befund nicht. In einem Fachbeitrag von 2019 schrieb Limneos-Papakosta, ihr Team habe die weißen Kalksteinblöcke schon im Herbst 2015 erreicht, rund zehn Meter unter der Oberfläche. Damals sprach sie von einem großen öffentlichen Bauwerk der hellenistischen Epoche.

Auch eine Ausstellung der Bibliotheca Alexandrina zeigte von April bis Oktober 2026 den monumentalen Bau und den unterirdischen Gang. Geändert hat sich also vor allem die amtliche Einordnung als möglicher Grabbau.

Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr.: Passt die Datierung?

Ein Projektbericht von 2025 datiert die bis dahin erforschten Bauschichten auf die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Ausgegraben waren zu diesem Zeitpunkt rund 5000 Quadratmeter. Damit wäre der Bau womöglich älter als die Herrschaft von Ptolemaios IV., der 221 v. Chr. auf den Thron kam.

Vielleicht entstand die Anlage in mehreren Phasen oder wurde später umgebaut. Möglich ist auch, dass die Datierung noch nicht belastbar ist. Offen bleibt zudem, ob der Tunnel überhaupt dazugehört: 2019 brachte die Grabungsleiterin ihn mit einer römischen Wasseranlage in Verbindung.

Alexander und Kleopatra: Wovon die Behörde nicht spricht

In Online-Foren springen manche Nutzer bereits zu den Gräbern von Alexander dem Großen oder Kleopatra. Die Mitteilung des Ministeriums erwähnt keinen der beiden. Belege wie eine Grabkammer, Bestattungen oder Inschriften sind bislang nicht veröffentlicht – ein Königsgrab in Alexandria ist also noch nicht nachgewiesen.

Wie Daily News Egypt berichtet, sollen weitere Grabungen klären, welchem Zweck der Bau diente und wie er mit den Strukturen in seiner Nachbarschaft zusammenhängt. Bezahlt wird das Projekt von der Moheb Kassabgui Foundation und Reliance Egypt.