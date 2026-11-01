TV-Kritik

Die Freiheit, die Stasi und der Tod: Die neue ARD-Doku zu Matthias Domaschk

Das Schicksal von Matthias Domaschk wurde von Anfang an symbolisch umkämpft. Sabine Michel findet zurück zur Erzählung.

Foto von Autor/Autorin: Ulrich Seidler
Ulrich Seidler
8 Min
„Riders on the Storm“. Matthias Domaschk 1976 in Polen

„Riders on the Storm“. Matthias Domaschk 1976 in Polen

© Anne Misselwitz/ThurnFilm

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Das Gesicht hat sich eingebrannt: die tiefliegenden Augen, die Sommersprossen, die schmalen Lippen, der Ausdruck zwischen Lächeln und Verzweifeln und natürlich die langen Zotteln. Es fährt einem der Schreck in die Glieder, wenn dieser junge Mann in der neuen TV-Dokumentation „Die Freiheit, die Stasi und der Tod“ als KI-Avatar erscheint – in rekonstruierten Szenen, die zu Schlüsselmomenten der DDR-Geschichte wurden.

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