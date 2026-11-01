Das Gesicht hat sich eingebrannt: die tiefliegenden Augen, die Sommersprossen, die schmalen Lippen, der Ausdruck zwischen Lächeln und Verzweifeln und natürlich die langen Zotteln. Es fährt einem der Schreck in die Glieder, wenn dieser junge Mann in der neuen TV-Dokumentation „Die Freiheit, die Stasi und der Tod“ als KI-Avatar erscheint – in rekonstruierten Szenen, die zu Schlüsselmomenten der DDR-Geschichte wurden.
TV-Kritik
Die Freiheit, die Stasi und der Tod: Die neue ARD-Doku zu Matthias Domaschk
Das Schicksal von Matthias Domaschk wurde von Anfang an symbolisch umkämpft. Sabine Michel findet zurück zur Erzählung.
8 Min
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„Riders on the Storm“. Matthias Domaschk 1976 in Polen
© Anne Misselwitz/ThurnFilm