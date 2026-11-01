Die Freiheit, die Stasi und der Tod: Die neue ARD-Doku zu Matthias Domaschk

Das Gesicht hat sich eingebrannt: die tiefliegenden Augen, die Sommersprossen, die schmalen Lippen, der Ausdruck zwischen Lächeln und Verzweifeln und natürlich die langen Zotteln. Es fährt einem der Schreck in die Glieder, wenn dieser junge Mann in der neuen TV-Dokumentation „Die Freiheit, die Stasi und der Tod“ als KI-Avatar erscheint – in rekonstruierten Szenen, die zu Schlüsselmomenten der DDR-Geschichte wurden.