Matthias Sammer gegen Sepp Maier: Der Streit um Manuel Neuers Karriereende

Im April wollte Sepp Maier Neuer noch im DFB-Tor sehen, jetzt rät er ihm zum Karriereende. Matthias Sammer hält die Rücktrittsrufe für „absurd“.

Manuel Neuer fällt verletzt aus – und ausgerechnet Sepp Maier rät ihm jetzt zum Karriereende. Für die Weltmeisterschaft wollte die Torwartlegende den 40-Jährigen noch unbedingt im DFB-Tor sehen. Matthias Sammer hält die Rufe nach Neuers Rücktritt dagegen für „wirklich absurd“.



Sammer äußerte sich in der Talkshow „Sammer & Basile“ und stellte eine Forderung an alle Kritiker: Alle sollten sich zurücknehmen und mehr Respekt vor Neuers Lebensleistung haben, forderte der frühere Sportvorstand des FC Bayern.

Sehnenteilriss: Neuer fällt wohl bis Januar aus

Auslöser der Debatte ist Neuers jüngste Verletzung. Beim 2:1-Sieg der Bayern am Samstag in Mainz musste der Kapitän kurz vor der Pause raus. Am Sonntag gab der Klub die Diagnose bekannt: ein Teilriss einer Sehne im rechten Fuß.



Eine offizielle Ausfallzeit nannte der FC Bayern nicht. Laut Sky dürfte Neuer rund sechs Wochen fehlen, ein Comeback vor dem Jahreswechsel gilt als unwahrscheinlich. Vertreten wird er von Jonas Urbig. Der 23-Jährige kam im Februar 2025 aus Köln und gilt als Neuers designierter Nachfolger – beim FC Bayern und der Nationalmannschaft.

Sepp Maier: „Lass es sein, Manu!“

Ausgerechnet Sepp Maier rät Neuer nun, nach dieser Saison aufzuhören. „Lass es sein, Manu!“, würde er ihm sagen, erklärte der Weltmeister von 1974 bei Sport1. Neuer habe alles gewonnen und müsse niemandem mehr etwas beweisen.



Der 82-Jährige würdigte zwar, dass Neuer das Torwartspiel revolutioniert habe. Doch irgendwann mache der Körper nicht mehr mit – und diesen Zeitpunkt könne auch ein Manuel Neuer nicht aufhalten.

Maiers Kehrtwende: Im April hieß es noch „Der gehört rein, fertig“

Besonders brisant ist Maiers Blick zurück auf die WM. Von Neuers Comeback in der Nationalmannschaft hätte er ihm im Nachhinein abgeraten, sagt er nun. Mit 40 und immer neuen Verletzungen müsse man sich gut überlegen, was man seinem Körper zumute.



Im Frühjahr klang das ganz anders. Im April forderte Maier bei Sport1 Neuers Rückkehr ins DFB-Tor mit den Worten „Der gehört rein, fertig“. Neuer sei weiter die Nummer eins in Deutschland, Fußball sei „keine Excel-Tabelle“.



Damit rückt ausgerechnet einer von Neuers treuesten Fürsprechern von ihm ab. Über Jahre hatte sich Maier immer wieder schützend vor den Bayern-Kapitän gestellt.

Basler: „Völlig unnötig“ – Neuer soll nach der Saison aufhören

Ähnlich sieht es Mario Basler. In seinem Podcast „Basler ballert“ nannte er die Verletzung „völlig unnötig“ und fragte, warum Neuer dieses Spiel unbedingt habe machen wollen.



Neuer habe alles gewonnen und müsse mit 40 nicht mehr seine Gesundheit riskieren, so Basler. Er hofft, dass der Torwart nach dieser Saison selbst die Reißleine zieht. Urbig solle jetzt die Spiele machen.



Vor allem ein Argument lässt Basler nicht gelten: dass Neuer spielen müsse, weil er so viel für den Verein geleistet habe. Es müssten die Spieler spielen, die zu 100 Prozent fit seien.

Sammer: Wer etwas geleistet hat, verdient einen Bonus

Sammer hält dagegen – und steht unter den prominenten Stimmen damit bislang fast allein. Er greift genau Baslers Argument auf und zieht den gegenteiligen Schluss. Wer etwas geleistet habe, genieße ein Stück weit einen Bonus, sagte der Europameister von 1996. Auch beim FC Bayern.



Sein erster Gedanke nach der Verletzung sei Mitgefühl gewesen. Stattdessen habe er ständig gehört, Neuer solle endlich aufhören. Besonders stört Sammer, dass Neuer und Urbig gegeneinander ausgespielt werden. Die Logik „contra Neuer oder pro Urbig“ gefalle ihm nicht.



Sammer bleibt damit seiner Linie treu. Schon im Frühjahr hatte er sich für Neuers Rückkehr ins DFB-Tor vor der WM 2026 ausgesprochen.

Neuers Zukunft: Letzte Saison mit Hintertür

Die Frage, die alle Experten umtreibt, hat Neuer selbst schon halb beantwortet. Im Sommer deutete er an, dass dies wohl seine letzte Profisaison wird. Eine Hintertür ließ er sich allerdings offen. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus.



Diese Tür wollen Basler und Maier nun geschlossen sehen. Sammer dagegen wirbt für Geduld und weniger öffentlichen Druck.



Klar ist: Die Verletzung verschiebt die Frage nur. Kehrt Neuer im Januar zurück und hält Urbig bis dahin stark, beginnt die Torwartdebatte in München von vorn.

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