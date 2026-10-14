McRib vor dem Aus: So gelingt der McDonald’s-Kultburger zu Hause

McDonald’s nimmt den McRib aus dem Sortiment – für Fans ein schmerzlicher Verlust. Doch mit Schweinehack, würziger BBQ-Sauce und einer Prise Flüssigrauch gelingt der Burger auch daheim.

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Den beliebten McRib müssen Sie sich in Zukunft zu Hause selbst zubereiten, McDonald's nimmt ihn aus dem deutschen Sortiment.

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Für einige Fast-Food-Fans dürfte es die bestürzendste Nachricht des Jahres gewesen sein: Mit dem McRib verabschiedet sich McDonald’s Deutschland von einem seiner bekanntesten Burger. Wie die Fast-Food-Kette in einem aktuellen Newsletter mitteilt, soll der McRib nur noch bis zum 27. Oktober 2026 erhältlich sein.



Anders als die klassischen Burger mit Rindfleisch setzt er auf ein Schweinefleisch-Patty, das mit einer würzigen BBQ-Sauce kombiniert wird. Diese Kombination hat dem Burger eine treue Fangemeinde eingebracht.

Erfunden wurde der McRib vom luxemburgischen Koch René Arend, der zuvor bereits die Chicken McNuggets kreiert hatte. Der Burger wurde erstmals 1981 in den amerikanischen Restaurants der Kette verkauft, erreichte dort aber nur mäßigen Absatz.

In Amerika verkaufte sich der McRib nicht so gut

1985 wurde er in den Vereinigten Staaten aus dem Sortiment genommen und kehrte nur noch als befristeter Aktionsartikel zurück. Anders in Deutschland, wo der Burger mit Leuten wie Markus Söder auch prominente Fans hat: Hierzulande gehörte der McRib seit 1989 zum festen Sortiment.

Zur Linderung des Abschiedsschmerzes bietet McDonald’s nun zwar vorübergehend die Variante McRib „Sweet Heat“ an. Sie können aber den Klassiker auch einfach mal zu Hause nachbasteln.

Zustimmung wird geprüft...

Dazu hat zum Beispiel der TV-Koch und „Besseresser“-Moderator Sebastian Lege schon vor einiger Zeit eine Video-Nachbau-Anleitung veröffentlicht. Fettiges Schweinehack aus dem Fleischwolf wird zunächst mit Salz, Säuerungsmittel und Eiswürfeln gebunden.

Dann Rib-Pattys formen, frosten und die Sauce zubereiten. Lege mischt Wasser, Salz, Zucker, Gewürze und Bindemittel. Tomatenmark bringt Farbe, flüssiges Raucharoma eines niedersächsischen Herstellers liefert das Western-Gefühl. Das Fleisch kommt auf den Herd und wird nach dem Anbraten in der Sauce gar gezogen.

Dann das Fleisch mit Zwiebeln und Gurken ins Brötchen packen – fertig ist der McRib, ganz ohne Holzkohlegrill. Wem das zu kompliziert ist, der findet im Netz auch andere Anleitungen.

Flüssigrauch für die spezielle BBQ-Sauce

Zum Beispiel bei Grillfürst, einem der größten deutschen Grill-Fachhändler. „Acht Minuten auf dem Rost, einmal durch die BBQ-Sauce gezogen, länger dauert das Rippchen-Patty nicht“, heißt es im dortigen Rezept. McRib selber machen heiße, Schweinehack mit 20 Prozent Fett in Rippchenform zu pressen und 30 Minuten anzufrieren, damit die Rillen den Grill überstehen.

Das Fleisch wird mit Salz, Rauchsalz, Pfeffer und einer geriebenen Knoblauchzehe gewürzt und zu rechteckigen Pattys mit Rillen geformt. Man kann auch Spareribs nehmen und diese unters Hack mischen.

In die BBQ-Sauce kommen 200 Milliliter Ketchup, 3 Esslöffel Apfelessig, 3 Esslöffel brauner Zucker, 1 Esslöffel Worcestersauce, 1 Teelöffel Rauchpaprika und ein halber Teelöffel Zwiebelpulver. Die Melange wird im Topf zehn Minuten bei kleiner Hitze gekocht. Auch in diesem Rezept kommt ein wenig Flüssigrauch für die typische Rauchnote ins Spiel.

Das Patty wird durch die Sauce gezogen

Die angefrorenen Pattys kommen bei starker Hitze auf den Gasgrill, in die Gusspfanne oder in den Backofen. Anschließend wird jedes Patty durch die Sauce gezogen und nochmals gegrillt.

Das längliche Brötchen sollte man demnach kurz auf dem Rost toasten, sonst weicht die Sauce das Brot auf. Abschließend wird eine weiße Zwiebel in dünne Streifen geschnitten und gewässert. Dazu kommen drei Scheiben Gewürzgurke pro Sandwich.

Das bestbewertete Rezept für McRib bei Chefkoch.de mischt für die Sauce Ketchup, Wasser, Apfelessig, braunen Zucker, Senf, Zwiebel- und Knoblauchpulver sowie Flüssigrauch zusammen.

Flüssigrauch (Liquid Smoke) bekommt man im gut sortierten Supermarkt, in Spezialmärkten oder online. Sollten Sie auf die Schnelle Ersatz suchen, können Sie es auch mit einem Mix aus Rauchsalz, Cayennepfeffer und geräuchertem Paprikapulver versuchen.

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