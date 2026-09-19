Mecklenburg-Vorpommern wählt – Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung tickert live

SPD und AfD kämpfen um Platz eins, die CDU könnte sogar aus dem Landtag fliegen. Die OAZ berichtet live.

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Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern muss bei der bevorstehenden Landtagswahl mit einem schweren Einbruch rechnen. In aktuellen Umfragen kommt die Partei nur noch auf sieben Prozent und liegt damit im Bereich der Fünf-Prozent-Hürde. Sollte die CDU diese Marke unterschreiten, wäre sie erstmals seit Jahrzehnten nicht mehr im Schweriner Landtag vertreten.

Um den ersten Platz zeichnet sich ein enges Rennen zwischen SPD und AfD ab. Dieser Zweikampf geht nach Einschätzung von Beobachtern zu Lasten der kleineren Parteien und hat die CDU in der Wählergunst deutlich zurückgeworfen.

Lesen Sie mehr über die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und die Entwicklungen danach hier: Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung begleitet die Wahlen im Liveblog.

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