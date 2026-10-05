Medizin-Nobelpreis für Peter Hegemann und Georg Nagel: Wie eine Grünalge die Hirnforschung veränderte

Berlin hat einen neuen Nobelpreisträger: Peter Hegemann von der Humboldt-Universität fand in einer Alge den Schalter, der Nervenzellen per Licht steuert.

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Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geht in diesem Jahr an zwei deutsche Forscher: den Berliner Biophysiker Peter Hegemann von der Humboldt-Universität und den Würzburger Biologen Georg Nagel. Das gab die Nobelversammlung am Karolinska-Institut in Stockholm am Montag bekannt.



Ausgezeichnet werden die beiden für ihre Pionierarbeit in der Optogenetik. Es geht um die Entdeckung der Kanalrhodopsine. Diese lichtempfindlichen Eiweiße bilden die Grundlage der Optogenetik, einer Technik, mit der sich einzelne Nervenzellen gezielt per Lichtimpuls an- und ausschalten lassen.

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