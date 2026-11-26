Vergleichbare Tierdarstellungen sind auf der Oman-Halbinsel äußerst selten. Forscher halten es für möglich, dass diesen Schildkröten damals eine besondere Bedeutung zukam.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben Archäologen weit entfernt vom Meer fünf vermutlich rund 7000 Jahre alte Felsgravuren von Meeresschildkröten gefunden. Die Darstellungen im Gebirgstal Wadi al-Helo könnten Aufschluss über die Beziehungen zwischen den Bewohnern des Landesinneren und der Küstenregionen in prähistorischer Zeit geben.



Das gab die Altertumsbehörde des Emirats Schardscha am Donnerstag bekannt, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete.

Einheimische hatten die Fundstelle bereits 2022 ausfindig gemacht. Bei archäologischen Untersuchungen in diesem Jahr dokumentierten die Wissenschaftler die fünf in den Fels geritzten Tierdarstellungen.

Felsbilder zeigen offenbar Lederschildkröten

Vier der fünf Gravuren stellen nach Einschätzung der Experten Lederschildkröten dar, die größten heute lebenden Meeresschildkröten. Die auf den Felsbildern erkennbaren Linien interpretieren sie als die charakteristischen Längsrippen auf dem Rückenpanzer dieser Schildkrötenart.



Auf der gesamten Oman-Halbinsel im Südosten der Arabischen Halbinsel sind nach Angaben der Altertumsbehörde bislang nur zwei weitere Fundorte mit vergleichbaren Darstellungen von Meeresschildkröten bekannt.

Die Wissenschaftler gehen nun der Frage nach, woher die damaligen Bewohner des Gebirges die Meeresschildkröten kannten. Möglicherweise hatten sie die Tiere auf eigenen Reisen an die Küste gesehen. Denkbar sei aber auch, dass sie durch Kontakte zur Küstenbevölkerung von den Meerestieren erfahren hätten.



Die Archäologen untersuchen, ob das Wadi al-Helo Teil eines Handelsnetzes war, das Siedlungen im Landesinneren mit der Küste verband. Die Forscher halten es zudem für möglich, dass die Menschen den Meeresschildkröten eine heilende Wirkung zuschrieben oder die Tiere eine besondere symbolische Bedeutung hatten.