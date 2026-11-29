Kilometerlange Staus, Essen auf Karton, ein unterbrochenes Pferderennen. Die Feier in Nadwan geriet aus den Fugen. Schätzungen reichen von 200.000 bis 700.000.

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Für die Hochzeit seiner Tochter in Nadwan hatten die Organisatoren mit rund 400.000 Besuchern gerechnet.

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In Indien sorgt eine Megahochzeit weiter für Debatten. Der Hintergrund: Vor wenigen Tagen hatte Shivangi Singh geheiratet, die jüngere Tochter des Abgeordneten Anant Singh.

Das selbst für den Megastaat ungewöhnliche Event fand im Dorf Nadwan im Distrikt Patna im indischen Bundesstaat Bihar statt. Schon vor dem Fest hatte Singh angekündigt, willkommen sei auch, wer keine Einladungskarte habe.

Köche bereiten im Haus des aus der JDU ausgeschlossenen Politikers Anant Singh in Patna Süßigkeiten zu. © Hindustan Times/imago

Für die Megahochzeit erwarteten die Organisatoren rund 400.000 Besucher, wie der New Indian Express schon vorab berichtet hatte. Wie viele am Ende wirklich kamen, ist unklar. Polizei oder Behörden hatten eine Zählung wohl aufgegeben.

200.000 oder 700.000 Gäste? Die Schätzungen klaffen auseinander

Die Nachrichtenagentur AFP meldete rund 400.000 Gäste. Laut dem Guardian-Bericht stammt diese Zahl aber von Munna Singh, einem Vertrauten des Gastgebers, und nicht von einer unabhängigen Stelle.

Reporter von ThePrint waren in Nadwan und sprechen von mehr als 200.000 Menschen. NDTV schätzt dagegen 500.000 bis 700.000.

Teller fliegen, Essen auf Karton: Gedränge an den Buffets

An Aufwand mangelte es nicht. Mehrere Medien nennen etwa 500 Köche samt Helfern, über 300 Kochstationen und rund 150 Gerichte.

Gereicht hat es offenbar trotzdem nicht. Das Blatt India Today zeigt Videos, auf denen Teller in die Menschenmenge fliegen und Gäste ihr Essen auf Pappe oder Zeitungspapier wegtragen.

Bis zu zehn Kilometer Stau vor Nadwan

Tausende Gäste und Schaulustige drängten laut Indian Express in das Dorf. Die Autoschlangen reichten demnach bis zu acht Kilometer weit, NDTV spricht sogar von etwa zehn.

JDU-Abgeordneter Anant Singh: Das hier ist keien Hochzeit, sondern eine Wahlveranstaltung. © ANI/imago

Wegen der Massen geriet auch ein Pferderennen durcheinander, das Teil der Feier war: Es wurde unterbrochen oder auf später gelegt. Für prominente Besucher ließ die Familie Hubschrauberlandeplätze anlegen. Die Angaben dazu schwanken zwischen fünf und mehr als sechs.

Falsche Videos, acht Millionen Süßigkeiten: Was zweifelhaft bleibt

Nicht jeder Clip unter dem Hochzeits-Hashtag zeigt wirklich die Feier. Ein Faktencheck von India Today hat zwei Videos mit angeblich prominenten Gästen widerlegt: Das eine zeigte eine Massenhochzeit in Uttarakhand vom 24. November, das andere eine Feier in Madhya Pradesh aus dem April.

Sogar bei den Süßigkeiten widersprechen sich die Berichte: AFP nennt 500.000 Stück, Le Monde acht Millionen. Laut der Zeitung hat ein politischer Gegner verlangt, die Polizei solle die Herkunft des Geldes prüfen. Dass tatsächlich ermittelt wird, ist nicht belegt. Singh selbst dankte auf X seinen Unterstützern und Gästen. Eine Besucherzahl nannte er nicht.

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