Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, ist in den USA wegen des Verdachts auf Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs festgenommen worden. Wie unter anderem der britische Nachrichtensender Sky News berichtet, nahmen FBI-Beamte den 82-Jährigen in Florida fest. Die US-Behörden bestätigten am Freitag, dass ihm ein entsprechender Straftatbestand vorgeworfen wird. Markle hatte die Anschuldigungen zuvor bestritten.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Markle Missbrauchsmaterial in zwei angemieteten Lagerräumen im Großraum Los Angeles aufbewahrt haben. Ermittler stellten dort rund 78 Gegenstände sicher, darunter Dias, Filmnegative und Bücher. Markle sollte am Freitag einem Gericht in Tampa vorgeführt werden.



Laut Reuters wurde Markle in einer Senioreneinrichtung in Lakeland gefasst. Er hatte die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zuvor als unwahr und als „kranke Lügen“ bezeichnet.

Sohn meldete mutmaßlichen Fund den Behörden

Die Festnahme folgt auf Ermittlungen auf den Philippinen, wo Markle zeitweise gelebt hatte. Sein Sohn Thomas Markle Jr. erklärte der britischen Zeitung The Sun, beim Ausräumen des früheren Hauses seines Vaters in Cebu auf mutmaßliche Missbrauchsdarstellungen gestoßen zu sein. Er habe daraufhin die örtliche Polizei und das FBI verständigt, berichtet Sky News.



Auch der Umgang britischer Behörden mit früheren Hinweisen steht inzwischen in der Kritik. Laut Reuters kündigte die britische Polizei im Oktober an, Vorwürfe an Ermittlungsbehörden im Ausland weiterzuleiten. Zuvor hatte sich herausgestellt, dass frühere Angaben nicht entsprechend weitergegeben worden waren.

Meghan äußerte sich bereits im Oktober

Meghan hatte sich nach Bekanntwerden der Anschuldigungen „zutiefst erschüttert“ gezeigt. In einer Stellungnahme gegenüber Sky News erklärte sie im Oktober, ihr sei bereits 2018 ein Schreiben mit beunruhigenden Vorwürfen gegen ihren Vater übermittelt worden. Sie habe damals die Zusicherung erhalten, dass die Behörden diesen nachgingen.



Ihre Entscheidung, Abstand zu ihrem Vater zu halten und ihm keinen Kontakt zu ihren Kindern zu erlauben, habe deren Schutz gedient, erklärte Meghan. Der Kontakt zwischen ihr und ihrem Vater war vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry 2018 abgebrochen. Markle nahm damals nicht an der Trauung teil.

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