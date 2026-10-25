Die Ermittlungen gegen Thomas Markle, den 82-jährigen Vater von Herzogin Meghan, haben eine neue Dimension erreicht. Der philippinische Innenminister Jonvic Remulla äußerte am Sonntag einen äußerst schweren Verdacht gegen den früheren Hollywood-Beleuchter.



Hintergrund sind mutmaßliche Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder, die in Markles früherem Haus auf den Philippinen entdeckt worden sein sollen. Die Behörden untersuchen inzwischen elektronische Geräte und arbeiten mit ausländischen Ermittlern zusammen. Markle bestreitet sämtliche Anschuldigungen.



Gegenüber dem britischen Guardian erklärte Remulla, derzeit deuteten alle Anzeichen auf einen möglichen „Sexualstraftäter schlimmster Art“ hin. Der Minister schränkte jedoch ein, dass erst die laufenden forensischen Untersuchungen ein abschließendes Bild liefern könnten.



„In Fällen, in denen familiäre Streitigkeiten eine Rolle spielen, müssen wir alle Möglichkeiten berücksichtigen“, sagte Remulla. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen innerhalb einer Woche vorliegen.

Polizei untersucht mutmaßliche Missbrauchsbilder aus Markles Haus

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Hinweise von Markles Sohn Thomas Markle Jr., Meghans Halbbruder. Er hatte nach eigenen Angaben beim Durchsehen zurückgelassener Gegenstände seines Vaters in Cebu umfangreiches Bildmaterial entdeckt, das sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigen soll.



Der philippinische Innenminister bestätigte gegenüber dem Guardian, dass Polizeibeamte das frühere Wohnhaus untersucht und dort verdächtiges Material sowie einen Laptop vorgefunden hätten. Die Geräte werden nun forensisch ausgewertet.

Thomas Markle bei einem Interview mit dem britischen Sender Channel 5 im Jahr 2020. Gegen den Vater von Herzogin Meghan wird wegen des Verdachts auf den Besitz von Missbrauchsdarstellungen ermittelt. Er bestreitet die Vorwürfe. © Alaska TV/Channel 5/dpa

Bereits am Freitag hatte der stellvertretende Justizminister Nicholas Ty gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass eine Spezialeinheit gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet den Fall untersucht.



Am Sonntag kündigte der philippinische Polizeichef Jose Melencio Nartatez eine Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden an. Wie die philippinische Zeitung SunStar berichtet, sollen mögliche Straftaten auch über Ländergrenzen hinweg untersucht werden.



Das amerikanische FBI hat nach eigenen Angaben bereits Unterstützung angeboten. Die US-Bundespolizei will außerdem prüfen, ob mögliche Verstöße gegen amerikanisches Bundesrecht vorliegen.



Ob das Material tatsächlich strafbare Darstellungen enthält und wem es zuzuordnen ist, soll die forensische Untersuchung klären. Eine Anklage gegen Markle wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Meghan soll Vater bereits 2025 mit schweren Vorwürfen konfrontiert haben

Neue Einzelheiten über das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater veröffentlichte am Wochenende die britische Sun on Sunday.



Demnach hatte die Herzogin ihrem Vater bereits im Dezember 2025 einen Brief geschickt, in dem sie ihn mit schweren Vorwürfen sexuellen Kindesmissbrauchs konfrontiert haben soll. Sie habe ihm zudem mitgeteilt, dass er ihre beiden Kinder Archie und Lilibet niemals kennenlernen werde.



Der Brief erreichte Markle nach Angaben der Zeitung während eines Krankenhausaufenthalts auf den Philippinen, nachdem ihm ein Bein amputiert worden war.



Dass Meghan ihrem Vater damals einen Brief zukommen ließ, hatte Reuters bereits am 10. Dezember 2025 bestätigt. Der nun von der Sun on Sunday geschilderte Inhalt ist allerdings nicht unabhängig bestätigt.

Meghan hatte am Freitag erstmals öffentlich zu den neuen Ermittlungen Stellung genommen. Sie sei über die Nachrichten „zutiefst bestürzt“, erklärte sie. Ihre Gedanken seien bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt worden sei.



Zugleich begründete die Herzogin ihre jahrelange Distanz zu ihrem Vater mit früheren Anschuldigungen. Sie habe verhindern wollen, dass er Kontakt zu ihren Kindern bekomme, um diese zu schützen.

Scotland Yard erhielt bereits 2019 Hinweise auf mögliche Straftaten

Die neuen Enthüllungen bringen auch die Londoner Metropolitan Police unter erheblichen Rechtfertigungsdruck.



Wie Scotland Yard am Samstag bestätigte, erhielt die Behörde bereits im Januar 2019 ein Schreiben mit mehreren Anschuldigungen über mögliche Straftaten außerhalb Großbritanniens.



Die Informationen wurden an die für den Schutz der königlichen Familie zuständige Polizeieinheit weitergeleitet. Anschließend entschied die Behörde, das Schreiben dem Büro von Prinz Harry und Meghan zur Kenntnis zu geben.

An andere Strafverfolgungsbehörden wurden die Vorwürfe jedoch nicht weitergeleitet. Das bestätigte Scotland Yard ausdrücklich gegenüber Reuters.



Die Londoner Polizei prüft nun ihren damaligen Umgang mit dem Schreiben. Dabei wird auch erwogen, den Fall an die unabhängige Polizeiaufsicht IOPC weiterzugeben.



Meghan hatte zunächst erklärt, bereits 2018 über die Anschuldigungen informiert worden zu sein. Ihr Sprecher räumte später ein, dass sie sich bei der zeitlichen Einordnung geirrt haben könnte. Maßgeblich seien die offiziellen Polizeiaufzeichnungen vom Januar 2019.



Welche Ermittlungen aufgrund der damaligen Hinweise außerhalb Großbritanniens erfolgten, ist nicht geklärt.

Thomas Markle bestreitet Vorwürfe: „Kranke Lügen“

Markle weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Gegenüber der britischen Daily Mail bezeichnete er sie als „kranke Lügen“.



In einem weiteren Interview mit der Mail on Sunday erklärte er, niemals sexuelle Kontakte zu Minderjährigen gehabt zu haben. Auch den Besitz von Missbrauchsdarstellungen bestritt er.



Sollte auf einem seiner früheren Computer tatsächlich entsprechendes Material gefunden werden, müsse jemand anderes es dort abgelegt haben, behauptete Markle.



Seine Tochter Samantha verteidigte ihn ebenfalls. Sie vermutet nach eigenen Angaben, dass ihr Vater Opfer einer gezielten Anschuldigung geworden sein könnte.

Der 82-Jährige befindet sich nach britischen Medienberichten inzwischen in einer Pflege- und Rehabilitationseinrichtung im US-Bundesstaat Florida. Nach einer schweren Operation im vergangenen Jahr, bei der ihm ein Bein amputiert wurde, lernt er dort wieder laufen.



Für die philippinischen Ermittler steht nun die Auswertung der sichergestellten Geräte im Mittelpunkt. Innenminister Remulla kündigte an, die Ergebnisse erst nach Abschluss der forensischen Untersuchung öffentlich zu machen.

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