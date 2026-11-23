Wildgänse in Vorpommern: Über 100.000 Feldgänse aus Russland rasten im November am Greifswalder Bodden, im Peenetal und am Galenbecker See.

Graugänse im Flug: Im Herbst bekommen die heimischen Gänse in Vorpommern Gesellschaft von mehr als 100.000 Wildgänsen aus Russland und Skandinavien. (Symbolbild)

Kurz vor Sonnenuntergang wird es über den Wiesen bei Anklam laut. Tausende Gänse rufen gleichzeitig, dann ziehen die Schwärme in langen Ketten über den Himmel zu ihren Schlafplätzen.



Die Vögel haben mehrere Tausend Kilometer hinter sich. Sie kommen aus den Tundren Russlands und Skandinaviens, und an manchen Tagen rasten mehr als 100.000 Feldgänse in Vorpommern, wie der Nordkurier berichtet. Mitte November erreicht der Zug seinen Höhepunkt.

Warum die Gänse nach Vorpommern fliegen

Solange kein Schnee liegt, finden die Gänse hier alles, was sie brauchen. Tagsüber fressen sie auf abgeernteten Äckern und junger Wintersaat, nachts schlafen sie auf flachen Gewässern, wo Füchse sie nicht erreichen.



Die wichtigsten Rastplätze liegen am Greifswalder Bodden, im Peenetal, am Galenbecker See und am Großen Koblentzer See.



Regen und eisiges Wasser stören die Tiere kaum. Mit dem Schnabel verteilen sie Fett aus ihrer Bürzeldrüse im Gefieder, darunter wärmt eine dichte Daunenschicht.

Diese Gänse rasten jetzt im Nordosten

Elf Gänsearten kommen laut Nordkurier in Vorpommern vor. Im Schwarm sehen viele davon für Laien gleich aus. Wer genauer hinschaut, erkennt die häufigsten an wenigen Merkmalen:

Wildgänse in Vorpommern erkennen Blessgans: weiße Stirn, schwarze Querbänder am Bauch

Saatgans: dunkler Kopf, orange Beine, schwarz-oranger Schnabel

Graugans: heimische Art mit rosa Beinen

Weißwangengans: schwarz-weißes Gefieder, eigentlich eine Meeresgans

Die Weißwangengans, auch Nonnengans genannt, ist eine Erfolgsgeschichte. Vor 60 Jahren war sie in Vorpommern selten, heute rasten am Greifswalder Bodden bis zu 15.000 Tiere. Bundesweit zählt man im Frühjahr rund 600.000.

Die Gans, die fast verschwunden ist

Bei der Waldsaatgans sieht es düster aus. Nach Angaben des Nabu überwintern fast drei Viertel des gesamten sibirischen Bestands in Mecklenburg-Vorpommern. In den zehn Jahren vor 2020 sind die Zahlen um 75 bis 80 Prozent eingebrochen.



Ob diese Art überlebt, entscheidet sich also auch auf den Feldern zwischen Anklam und Greifswald.



Das Problem: Die Waldsaatgans sieht der häufigeren Tundrasaatgans zum Verwechseln ähnlich. Selbst Jäger können die beiden im Feld kaum auseinanderhalten. Deshalb ist die Saatgans in Mecklenburg-Vorpommern seit April 2020 ganzjährig geschont und darf gar nicht mehr geschossen werden. Streng geschützt sind auch Zwerg- und Kurzschnabelgans.

Gänse gegen Landwirte

Für viele Bauern sind die Gäste eine Last. Fressen große Schwärme über längere Zeit frisch eingesätes Getreide ab, kann fast die ganze Ernte ausfallen, besonders bei nassem Wetter.



Zwangsläufig ist das nicht. Je nach Zeitpunkt reicht die Bandbreite vom Totalausfall bis zu einem Ertragsplus von etwa zehn Prozent. Wie groß der Schaden auf einem Feld wirklich ist, lässt sich oft kaum sicher sagen.



Bejagt werden dürfen nur bestimmte Arten. Die Jagdzeiten in Mecklenburg-Vorpommern im Überblick:

Jagdzeiten für Wildgänse in MV Blessgans: 1. November bis 15. Januar

Graugans: August sowie 1. November bis 15. Januar

Saat- und Ringelgans: ganzjährig geschont

Schadensabwehr: 15. September bis 31. Oktober auf frisch bestellten Raps-, Getreide- und Gartenbauflächen

Vogelgrippe: Abstand halten

In diesem Herbst ist die Vogelgrippe zurück. Im November traf es einen Putenbetrieb in Lalendorf mit rund 6000 Tieren, das Friedrich-Loeffler-Institut stuft das Risiko für Wildvögel als hoch ein.



Wer zum Beobachten fährt, sollte auf den Wegen bleiben und die Schwärme nicht aufscheuchen. Tote Vögel nie anfassen, sondern dem Veterinäramt des Landkreises melden. Geflügelhalter wechseln danach am besten Kleidung und Schuhe.

Wo man die Gänse jetzt am besten sieht

Am eindrucksvollsten ist der Abendeinflug in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang. Ein Fernglas lohnt sich, die Tiere sind scheu.

Gänse beobachten in Vorpommern: die besten Orte Anklamer Stadtbruch: Moor am Stettiner Haff mit Aussichtsplattform

Galenbecker See: Beobachtungstürme bei Heinrichswalde, Fleethof und Galenbeck

Haffwiesen und Peenetal rund um Anklam: gut mit dem Rad zu erreichen

Greifswalder Bodden: Tausende Weißwangengänse

Viel Zeit bleibt nicht. Bleibt der Nordosten schneefrei, verweilen die Gänse; kommt der Frost mit Schnee, ziehen viele weiter nach Westen.

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