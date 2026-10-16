Mehr als 1400 Schätze aus der Pariser Residenz eines Scheichs – Sotheby’s erwartet über 15 Millionen Euro

Einzelne Lose sollen bei rund 1000 Euro starten – die Residenz mit Blick auf den Eiffelturm war Treffpunkt von Lagerfeld, Dalí und Warhol.

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Sotheby's versteigert Anfang November mehr als 1400 Werke aus der Pariser Residenz von Scheich Hamad bin Abdullah Al Thani – die Gesamtschätzung liegt bei über 15 Millionen.

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Das Auktionshaus Sotheby’s hat die Auflösung der Pariser Residenz von Scheich Hamad bin Abdullah Al Thani angekündigt. Mehr als 1400 Werke – Gemälde alter Meister, Möbel, Silberarbeiten und Designobjekte – sollen Anfang November 2026 in fünf Auktionen unter den Hammer kommen. Die Gesamtschätzung liegt laut dem Fachportal We Wealth bei mehr als 15 Millionen Euro.

Ein Stadtpalais mit Blick auf den Eiffelturm

Die Residenz steht in der Avenue Floquet im 7. Arrondissement, mit direktem Blick auf den Eiffelturm. Scheich Hamad, einer der bekanntesten Sammler seiner Generation, hat die Räume gemeinsam mit dem legendären Innenarchitekten Alberto Pinto (1943–2012) Zimmer für Zimmer gestaltet.

Entstanden ist ein Gesamtkunstwerk, das französisches Grand Siècle, italienische Aristokratie und Art déco verbindet.

Proust, Dalí, Lagerfeld – die Geschichte des Hauses

Das Hôtel particulier wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für Prinz Demetre Soutzo und Prinzessin Hélène gebaut, eine enge Vertraute von Marcel Proust. Später gehörte es dem Schriftsteller Paul Morand, dann dem Fotografen und Designer Alberto Pinto, der es auf Anraten von Hubert de Givenchy erworben hatte.

Unter den wechselnden Eigentümern gingen Persönlichkeiten wie Salvador Dalí, Andy Warhol, Karl Lagerfeld und Valentino Garavani ein und aus.

Was unter den Hammer kommt

Die Auktionen verteilen sich auf fünf Termine: eine Online-Auktion ab dem 2. November, Präsenzverkäufe vom 4. bis 6. November und der Abschluss am 9. November 2026.

Blick in das Apartment mit der Kunstsammlung in Paris. © Sotherby's

Sotheby’s bespielt dafür beide Häuser in der Rue du Faubourg Saint-Honoré mit immersiven Ausstellungen. Die Inszenierung übernehmen die Innenarchitekten Chahan Minassian und Jacques Garcia.

Genovesische Divane für bis zu 600.000 Euro

Zu den teuersten Losen zählt ein Paar genovesischer Divane aus geschnitztem und vergoldetem Holz, entstanden um 1740–1744 für die Galleria Dorata des Palazzo Carrega-Cataldi.

Die Schätzung liegt bei 400.000 bis 600.000 Euro. Daneben stehen barocke Skulpturen, neoklassische Marmorarbeiten und eine Auswahl an Objekten der Kunstkammer-Tradition.

Mehr als 300 Lose Silber

Allein die Silbersammlung umfasst mehr als 300 Lose und reicht von deutschen Pokalen des 16. Jahrhunderts über englische Tafelaufsätze bis zu russischen Manufakturarbeiten.

Zwei Spitzenlose sind jeweils auf 150.000 bis 250.000 Euro geschätzt: ein Set aus vier Silber-Rinfrescatoi von Johann Heinrich Stolzheise, gefertigt um 1815 in Bückeburg, und ein Figurenpaar mit dem Punzon LB, vermutlich von Lorenz Biller II., Augsburg, um 1700.

Art déco und der teuerste Boutet de Monvel seit Jahren

In den oberen Stockwerken dominiert Art déco. Hier stehen Möbel von Diego Giacometti und Eugène Printz neben Gemälden von Bernard Boutet de Monvel, dem Porträtisten der transatlantischen Gesellschaft der 1920er- und 1930er-Jahre.

Laut Sotheby’s handelt es sich um das bedeutendste Konvolut des Künstlers auf dem Markt seit der Nachlassauktion von 2016. Das Spitzenlos, das „Comte Edgard de Barral“ von 1910, ist auf 400.000 bis 600.000 Euro geschätzt.

Einzellose ab rund 1000 Euro

Trotz der Millionenschätzung sollen einzelne Lose bei rund 1000 Euro beginnen. Die Spanne reicht damit vom Einstiegspreis für Sammler bis zu sechsstelligen Beträgen für Museumsqualität.

Sotheby's-Frankreich-Präsident Mario Tavella nennt die Avenue Floquet „eines der ambitioniertesten und persönlichsten Sammlungsprojekte“, die er je gesehen habe. Einen Maßstab liefert das Vorgängerprojekt:

Die Einrichtung des Hôtel Lambert auf der Île Saint-Louis, ebenfalls im Besitz von Scheich Hamad, hat Sotheby's Paris 2022 für mehr als 76,6 Millionen Euro versteigert.

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