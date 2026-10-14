Ansturm auf Ambulanzen in Berlin: Wer in die Rettungsstelle geht – und warum

Berlins Rettungsstellen gehören zu den am stärksten beanspruchten in Deutschland. Auf 1000 Einwohner kamen 2024 rund 208 ambulante Behandlungen in Notaufnahmen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Nur Hamburg lag mit 213 Fällen höher, im Bundesschnitt waren es 156.



In absoluten Zahlen versorgten die Berliner Kliniken allein 2024 gut 765.000 ambulante Notfälle – Tendenz steigend. Das geht aus Daten der Berliner Krankenhausgesellschaft hervor, die sich auf das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg stützt. Das sind fast so viele Fälle wie vollstationäre Patienten, von denen es knapp 800.000 gab.



Der Bundestag entscheidet an diesem Donnerstag über eine Notfallreform. Sie soll Patienten künftig gezielter dorthin lenken, wo sie ihrem medizinischen Problem entsprechend versorgt werden. Doch wer sind die Menschen, die in die Rettungsstelle gehen, obwohl auch eine Arztpraxis gereicht hätte? Amtliche Statistiken dazu gibt es nicht. Aufschluss geben nur Befragungen, und die widerlegen manches Vorurteil.

Studie: Mehr als die Hälfte stuft Beschwerden als dringlich ein

Am deutlichsten ist der Befund beim Alter. Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbands war fast die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen bereit, direkt in die Notaufnahme zu gehen. Bei den über 60-Jährigen war es gut ein Drittel.



Zum selben Ergebnis kam die PiNo-Nord-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Forscher befragten dafür 1175 Patienten in Notaufnahmen. Mehr als die Hälfte stufte die eigenen Beschwerden als wenig dringlich ein. Diese Gruppe war häufig jünger und seltener im Ausland geboren, wie das Deutsche Ärzteblatt berichtete. Typische Anlässe waren Verletzungen an Muskeln und Gelenken, Hautprobleme und eine geschlossene Hausarztpraxis.

Angst vor Herzinfarkt und Schlaganfall

Bequemlichkeit ist selten das Motiv derer, die eine Rettungsstelle aufsuchen. In der Forsa-Umfrage gaben 41 Prozent an, sie hätten sich zu schlecht gefühlt, um abzuwarten. 15 Prozent hatten plötzlich Angst vor einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Zehn Prozent sagten, sie hätten nicht rechtzeitig einen Facharzttermin bekommen. Eine Befragung von 7527 Patienten in bayerischen Notaufnahmen, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Notfall + Rettungsmedizin, ergab zudem: Knapp 40 Prozent hatten vorher versucht, eine Arztpraxis zu erreichen.



Zugleich zeigt sich ein Mangel an Steuerung. Der Forsa-Umfrage zufolge war nur knapp jeder Vierte von einer Praxis in die Notaufnahme geschickt worden. Elf Prozent kamen nach einer Ersteinschätzung über die 116117, die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes.



Eine Versichertenbefragung des GKV-Spitzenverbands ergab, dass 60 Prozent der Notaufnahme-Besucher nur ambulant behandelt wurden. Dass eine Praxis gereicht hätte, war aber nur 28 Prozent bewusst.

Die verbreitete Annahme, vor allem Menschen mit niedrigem Bildungsstand würden unnötigerweise eine Rettungsstelle aufsuchen, stützen die Daten nicht. Eine Auswertung der PiNo-Studie zur Gesundheitskompetenz nicht dringlicher Patienten fand keinen Zusammenhang mit Bildung, Einkommen oder Migrationshintergrund.



Auch eine Studie an der Notaufnahme des Münchner LMU-Klinikums konnte keinen Einfluss der Bildung darauf nachweisen, wie dringlich Patienten ihre Beschwerden einschätzten. Bildung wirkt sich eher auf das Wissen über Alternativen aus. In der bayerischen Befragung kannten 62 Prozent die 116117, mit deutlichen Unterschieden nach Alter, Bildung und Herkunft.

Angespannte Lage im Rettungsdienst

Welche Rolle Migration spielt, hat die Charité für Berlin untersucht. Im Projekt NoMiG, gefördert vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, nutzten Befragte mit Verständigungsproblemen die Notaufnahme etwa doppelt so häufig wie andere. Bei den sogenannten Mehrfachnutzern, die viermal oder öfter im Jahr kommen, sind Menschen mit Migrationshintergrund dagegen nicht häufiger vertreten. Das ergab eine weitere Charité-Studie aus drei Berliner Notaufnahmen.



Ähnlich angespannt ist die Lage im Rettungsdienst. Die Berliner Feuerwehr verzeichnete 2025 laut ihrem Jahresbericht 558.293 Einsätze, so viele wie nie zuvor. Rund 450.000 davon entfielen auf die Notfallrettung. Die Zahl der Notrufe sank zugleich leicht auf gut 1,13 Millionen. Feuerwehrchef Karsten Homrighausen nannte bei der Vorstellung des Berichts als Gründe mehr Einwohner, mehr ältere und mehr psychisch kranke Menschen. Ein besonderes Problem sind Patienten, die zehn-, zwanzigmal oder öfter im Jahr den Notruf wählen. Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst der Feuerwehr identifizierte in einer Studie binnen eines Jahres allein 131 obdachlose Menschen, die den Rettungsdienst siebenmal oder öfter riefen.



Die Befunde deuten darauf hin, dass die Notfallreform weniger beim Verhalten einzelner Gruppen ansetzen muss als bei der Erreichbarkeit der Praxen und der Steuerung über die 116117.

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