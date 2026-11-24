Innenminister Dobrindt nennt die neuen Zahlen „zutiefst schockierend“. Besonders betroffen sind Frauen und Mädchen – auch im digitalen Raum.

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Die Zahl der registrierten Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr wurden 280.129 Betroffene erfasst, 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilten Bundesregierung und Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Berlin mit. 70,6 Prozent der Opfer waren Frauen und Mädchen, 75,3 Prozent der Tatverdächtigen männlich.

292 Menschen kamen durch häusliche Gewalt ums Leben, darunter 209 Frauen und Mädchen. Erstmals verzeichnete die Statistik in sämtlichen Deliktsbereichen einen Anstieg – entgegen dem allgemeinen Trend bei der Gewaltkriminalität. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bezeichnete die Zahlen als „zutiefst schockierend“. Familienministerin Karin Prien (CDU) warnte, es handle sich um ein gesellschaftliches Problem, „bei dem es keine Gewöhnung geben darf“.

Hohes Dunkelfeld vermutet

Die meisten Betroffenen wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt (64,2 Prozent), in 42,8 Prozent dieser Fälle waren die Tatverdächtigen Ex-Partner. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht von einem „extrem hohen“ Dunkelfeld aus. Laut früheren Studien liegt die Anzeigequote bei den untersuchten Gewaltformen meist unter zehn Prozent, bei sexuellen Übergriffen bei lediglich drei Prozent. Oft spielten Ängste wegen der familiären Situation eine Rolle, sagte Hubig.

BKA-Vizepräsidentin Martina Link warb für ausgebaute Beratungsangebote und die Möglichkeit der vertraulichen, anonymen Spurensicherung in Krankenhäusern. Prien verwies zudem auf die Entwicklung im Bereich digitaler Gewalt: Mehr als 31.000 Frauen und Mädchen seien von Nötigung, Bedrohungen oder Stalking betroffen gewesen.

Verbände und Opposition fordern Konsequenzen

Die Grünen-Rechtsexpertin Lena Gumnior erklärte, „der gefährlichste Ort für eine Frau ist ihr Zuhause". Die Bundesregierung müsse die Verbreitung sexualisierter Deepfakes unter Strafe stellen und im Sexualstrafrecht den Grundsatz „Nur Ja heißt Ja“ einführen. Katja Kipping, Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbands, forderte, Gewaltschutz dürfe „nicht länger als Frauenthema abgestempelt werden“. Es fehle an Frauenhausplätzen, die Beratungen seien überlastet. Die Gewerkschaft Verdi drang auf eine rasche Umsetzung des Gewalthilfegesetzes in den Bundesländern.

Am Mittwoch ist der internationale Orange Day gegen Gewalt an Frauen. Der Bundestag will mit einem Schweigemoment an die Opfer von Femiziden erinnern. (mit AFP)

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