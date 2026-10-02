Mehr Bums mit Kimchi: Warum der koreanische Kohlklassiker alles besser macht

Kimchi gilt als koreanisches Superfood – und das nicht nur als Beilage. Wie vielseitig der fermentierte Kohl tatsächlich ist, zeigen Anna-Maria Bahr-Schmidt und Guido Schmidt in ihrem neuen Buch.

Fermentierte Vielfalt: Nicht nur mit Chinakohl, sondern auch mit Frühlingszwiebeln oder Gurken lässt sich Kimchi herstellen.

Kimchi ist in aller Munde. Gerade wird das traditionelle Gericht aus Korea wieder in unzähligen TikTok-Videos und Instagram-Reels zubereitet. Handschuhe kneten sich durch eine feuerrote Chinakohl-Masse, Knoblauch wird gehackt, Ingwer gerieben. Influencer und Hobbyköche fermentieren, bis die Säure kickt.



Guido Schmidt kennt Kimchi seit frühester Kindheit. Dafür sorgte seine koreanische Mutter, die wie viele Krankenschwestern in den frühen 1970er-Jahren aus Südkorea als Arbeitskraft nach Westdeutschland kam. Früher habe keiner seiner Mitschüler etwas über Korea gewusst, geschweige denn das intensiv riechende Gemüse in seiner Brotdose gekannt. Und heute? Da läuft K-Pop im Radio, junge Leute reisen nach Seoul und machen zu Hause Kimchi.

Für Guido Schmidt und seine Frau Anna-Maria Bahr-Schmidt ist das ein Glücksfall. Die studierte Produktdesignerin und der Luftfahrtingenieur haben ihre früheren Jobs aufgegeben und sich ganz dem fermentierten Gemüse verschrieben.

Sie fermentieren im großen Stil: Anna-Maria Bahr-Schmidt und Guido Schmidt. © Thats Kimchi

Zwei bis drei Tonnen Kimchi pro Woche

Für ihr 2022 gegründetes Hamburger Start-up That’s Kimchi produzieren sie mit mittlerweile zwölf Mitarbeitern Kimchi für die Gastronomie, Hotellerie und den Einzelhandel. Auch in einigen Berliner Supermärkten kann man ihr Produkt kaufen. „Wir produzieren mittlerweile zwei bis drei Tonnen Kimchi pro Woche“, erzählt der ehemalige Airbus-Manager. Das Ursprungsrezept geht auf Mama Young-Nam zurück.

Dass das Familien-Start-up so ein Erfolg wurde, freut nicht nur sie. „Korea ist so ein tolles Land, mit einer großartigen Kultur, super Essen und tollen Menschen“, schwärmen Anna-Maria und Guido Schmidt. Sie haben selbst vier Jahre dort gelebt, ihre Tochter kam dort zur Welt. Dass sie einen Teil ihrer Verbundenheit nun auch beruflich umsetzen konnten, sei erfüllend. Auch wenn das Unternehmertum in Deutschland wie eine Achterbahnfahrt verlaufe, mit Höhen und Tiefen.

Das gerade erschienene erste gemeinsame Buch des Paares, das sich ganz dem Kimchi widmet, ist natürlich ein positiver Meilenstein. Es geht über die klassische Kombination des Kohlgemüses mit Reis weit hinaus und zeigt längst nicht nur, wie man Kimchi selbst herstellt.

In „That’s Kimchi“ präsentieren die beiden Hamburger verschiedene Kimchi-Sorten von der Frühlingszwiebel-Variante bis zum Gurken-Kimchi. Darüber hinaus versammelt das Buch kreative Rezepte – von koreanischen Klassikern wie Bibimbap bis hin zu Neuschöpfungen wie Chili con Kimchi, Spaghetti Kimchi e olio, Kimchi-Schnitzel und Loaded Kimchi Fries. „Wir wollten zeigen, wie vielseitig der fermentierte Kohl als Snack, Streetfood oder in Soßen und Dips wirkt.“

Etwas Kimchi-Lake sorgt in der Bibimbap-Sauce für den Extrakick. © Jasper Ehrich

Guido Schmidt sagt, etwas mit Kimchi Vergleichbares sei in der deutschen Küche nur schwer zu finden. „Kimchi ist nicht einfach nur ein Gericht in Korea. Es ist Teil der DNA. Ein Koreaner hat immer eine kleine Dose Kimchi dabei, das ist wie so ein Survival-Kit.“ Es kommt nicht von ungefähr, dass die traditionelle Zubereitung von Kimchi, bekannt als Kimjang, seit 2013 von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt ist.

Vielseitiger und moderner als Sauerkraut

Das Hamburger Unternehmerpaar hat seine Produkte anfangs auf Wochenmärkten verkauft, bei Wind und Wetter draußen im Freien. Viele Kunden hätten dort wichtige, richtige Fragen gestellt – und ihr Kimchi so besser gemacht, sagt Guido Schmidt. Was denn der Unterschied zu Sauerkraut sei, zum Beispiel. „Ich würde sagen, Sauerkraut ist auch ein tolles Produkt. Das sollten die Leute auch viel mehr essen. Es ist nur ein bisschen altbacken und wird immer noch zu sehr mit Schweinebraten oder Bratwurst in Verbindung gebracht“, so der 43‑Jährige. Da könne man mit Kimchi schon vielseitiger und moderner agieren, „weil es dann doch noch ein bisschen mehr Bums mitbringt.“

„Kimchi hat ein größeres Geschmacksspektrum“, ergänzt Anna-Maria Bahr-Schmidt. Was in der Anwendung noch mehr Möglichkeiten biete. „Wir haben immer gesagt, Kimchi macht alles besser – und das muss man dann auch irgendwann beweisen. Deshalb haben wir angefangen, damit zu kochen. Und wenn du einmal loslegst, merkst du, wie groß dieses Spektrum ist. Kimchi kann ganz zart sein, zurückhaltend, aber eben auch richtig Power haben und einem Klassiker wie Chili con Carne noch mal einen ganz anderen Einschlag geben.“

Für ihr Rezept werden Zwiebeln, Sellerie, Knoblauch, Hackfleisch, Chili sowie Chinakohl-Kimchi in einem gusseisernen Topf angebraten. Später kommen noch Kreuzkümmelsamen, Tomatenmark, Kakaopulver, Oregano, Lorbeer, Zimt, Dosentomaten und Bohnen hinzu. „Ein Klassiker aus der Tex-Mex-Küche, in dem Kimchi sich besonders wohlfühlt“, heißt es im Buch.

Überraschend sei auch das Kimchi-Vongole, so die 40-Jährige. Dafür werden Spaghetti und Venusmuscheln mit dem Special Guest aus Seoul kombiniert. „Das ist schon eins meiner Lieblingsgerichte“, sagt die Kochbuchautorin.

Das Waffeleisen glüht bei dieser herzhaften Variante. © Jasper Ehrich

Für alle, die sich zum ersten Mal an eine Kimchi-Eigenproduktion wagen und mit den vielen Videos im Netz überfordert sind, haben die Experten ein paar Tipps. Sauberkeit sei beim Arbeiten in der Küche wichtig, auch wenn es nicht steril sein müsse. Auch auf die richtige Salzmenge am Anfang komme es an. In ihrem Rezept werden in einer großen Schüssel 100 Gramm Salz in 600 Millilitern Wasser unter Rühren vollständig aufgelöst. Ein Kopf Chinakohl wird halbiert und dann vier Stunden locker bedeckt bei Raumtemperatur in die Salzlake gelegt.

DK Verlag Das Buch Anna-Maria Bahr-Schmidt & Guido Schmidt: That’s Kimchi. DK Verlag, München 2026. 192 Seiten, 25 Euro

Auch das koreanische Chilipulver Gochugaru ist eine entscheidende Komponente. „Gutes Gochugaru hat eine leuchtende, klare rote Farbe“, sagen die Autoren. Dunkelbraunes oder blassrotes Pulver sollte man vermeiden. „Neben der beliebten Schärfe sollte es auch eine subtile Süße mitbringen.“ Guido Schmidt: „Meine Mutter hat immer gesagt, dass das Kimchi vor der Fermentation schon ziemlich intensiv schmecken sollte. Es kann ruhig sehr salzig und auch noch relativ scharf sein.“ Durch das Fermentieren nehme diese Intensität dann ab.

Und wann ist das Kimchi fertig, wann die Milchsäuregärung erfolgreich? Im Buch ist von einem pH-Wert von 4,2 die Rede, doch so wissenschaftlich muss man es im Privatgebrauch nicht angehen. Man rechnet mit zwei, drei Tagen bei Raumtemperatur – dabei sollte das Kimchi im Glas luftdicht verschlossen und lichtgeschützt gären. „Wenn es leicht sauer schmeckt, dann ist ein guter Wert erreicht“, sagen die Hamburger Experten. Und dann muss man einfach nur noch genießen.

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