„Mehr geht gerade nicht“: Pistorius erteilt Absage für weitere Patriot-Lieferungen

Verteidigungsminister Pistorius sieht Deutschlands Möglichkeiten ausgeschöpft und nimmt die Verbündeten in die Pflicht.

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Die Patriot-Flugabwehrsysteme gehören zu den wichtigsten Waffen der Ukraine gegen russische Raketenangriffe.

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Deutschland kann der Ukraine vorerst keine weiteren Patriot-Flugabwehrsysteme aus Beständen der Bundeswehr liefern. Das erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Funke Mediengruppe. Deutschland habe bereits mehrere Patriot-Systeme sowie zahlreiche Lenkflugkörper abgegeben. Weitere Lieferungen würden die eigene Verteidigungsfähigkeit gefährden.

„Alles, was wir jetzt geben, würden wir vorläufig nicht ersetzt bekommen – das würde bei uns Lücken reißen, die wir nicht verantworten können“, sagte Pistorius der Berliner Morgenpost. „Mehr geht gerade nicht.“ Andere Nato-Partner müssten nun einen größeren Beitrag leisten. Einige Staaten hätten bisher deutlich weniger geliefert. Er deutete an, sie in Verantwortung zu sehen. Bei der nächsten Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November müsse darüber gesprochen werden.

Russland greift Kiew mit ballistischen Raketen an

Die Aussagen fallen mit russischen Luftangriffen auf die Ukraine zusammen. In der Nacht zum Samstag attackierte Russland die Hauptstadt Kiew und umliegende Regionen mit mehreren Wellen von Raketen und Drohnen. Dabei wurden nach ukrainischen Behördenangaben wichtige Anlagen der Energieversorgung sowie eine Brücke über den Fluss Dnipro beschädigt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von erheblichen Problemen bei der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung der Hauptstadt. Die Temperaturen näherten sich am Samstag dem Gefrierpunkt. Nach seinen Angaben setzte Russland bei den Angriffen 36 ballistische Raketen ein, von denen die ukrainische Luftabwehr lediglich vier abfangen konnte.

Auch Energieanlagen in weiteren Regionen wurden getroffen. Russland erklärte, Ziele der ukrainischen Rüstungsindustrie sowie Energie- und Verkehrsinfrastruktur angegriffen zu haben.

Patriot ein wichtiger Schlüssel der Luftverteidigung

Das Patriot-System gehört zu den wichtigsten Waffen der ukrainischen Luftverteidigung. Es kann unter anderem ballistische Raketen bekämpfen, gegen die andere verfügbare Flugabwehrsysteme nur eingeschränkt wirksam sind. Allerdings sind sowohl die Abschussanlagen als auch die benötigten Abfangraketen knapp.

Die USA haben zuletzt den Verkauf von 500 zusätzlichen Patriot-Abfangraketen an die Ukraine im geschätzten Wert von 2,1 Milliarden Dollar genehmigt. Nach Angaben von Reuters wird allerdings damit gerechnet, dass diese erst Anfang der 2030er-Jahre geliefert werden können.

Deutschland hatte der Ukraine im September weitere PAC-2-Abfangraketen aus Bundeswehrbeständen zugesagt. Zudem unterstützt Berlin die Beschaffung neuer Flugabwehrmunition. Die jetzige Aussage von Pistorius bedeutet daher keinen vollständigen Stopp der deutschen Luftverteidigungshilfe.

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