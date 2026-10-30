Mehr Picard wagen: Warum die Welt wieder mehr Captains braucht, die zuhören

Dieser Nachruf beginnt nicht mit der Vita, sondern mit einer Teetasse. „Earl Grey, heiß“ – mehr Bewaffnung brauchte Jean-Luc Picard in „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ (1987-1994) selten.



Patrick Stewart (1940-2026) ist am Mittwoch, dem 28. Oktober, in Los Angeles gestorben, 86 Jahre alt, nach einer kurzen, heftigen Alzheimer-Erkrankung, wie sein Management mitteilte. Freunde wie Sir Ian McKellen, Hugh Jackman und William Shatner trauern. Und Millionen Trekkies auf er ganzen Welt.



Ausgerechnet ein glatzköpfiger Shakespeare-Brite (2010 wurde Stewart von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen) sollte die U.S.S. Enterprise-D im 24. Jahrhundert im Nachfolger der Original-Serie führen. „Star Trek“-Erfinder Gene Roddenberry war zunächst skeptisch. Zum Glück siegte die Vernunft, eine Disziplin, in der Picard später Weltmeister wurde.

Picard war anders als Kirk kein Space-Cowboy

Heute gelten Ultimaten, Drohgebärden, Ego-Muskelspiele wieder als Staatskunst. Da wirkt dieser Captain wie ein Gegenentwurf aus der Zukunft. Kirk schlug oft wie ein Weltraum-Cowboy zu, Picard fragte nach. Dass Stewart diese Haltung glaubwürdig machte, lag vermutlich an seiner Vorgeschichte.



Seit 1966 gehörte er zur Royal Shakespeare Company und studierte (im Buch und auf der Bühne) einen guten Teil des Shakespear'schen Drama-Kanons. Er spielte Macbeth, den Mann im Machtrausch, und Claudius, den Mörder auf dem Thron. Er spielte Shylock, den Gedemütigten, und Othello, den Eifersüchtigen. Und er spielte Prospero, der am Ende verzeiht, statt zu rächen.



Wer all das verkörpert hat, weiß, wohin Stolz, Paranoia und Rachsucht führen. Picards Gelassenheit war keine Naivität. Sie war das Wissen eines Mannes, der die menschlichen Abgründe von innen kannte.

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In den „Star Trek“-Kinofilmen mit Picard (von „Treffen der Generationen“ 1994 bis „Nemesis“ 2002) gab es auch viel Action-Feuerwerk. In der Picard-eigenen Serie von 2020 bis 2023 (mit dem trefflichen Titel „Picard“) ebenfalls. Die größten diplomatischem Meisterleistungen des Captains findet man wohl in der zweiten „Star Trek“-Serie, die in Deutschland „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ heißt.



Ein Highlight ist die Episode „Darmok“ in Staffel 5. Außerirdische namens Tamarianer sprechen nur in hyper-verrätselten Bildern aus ihren ganz eigenen Mythen. Für Wesen von anderen Planeten nahezu unverständlich. Picard (obendrein Hobby-Archäologe und mit Fredmsprachen vertraut) stellt sich der Übersetzungs-Challenge: Wer den anderen nicht versteht, muss besser zuhören statt selber lauter zu werden.

Picard und Data: Im KI-Zeitalter plötzlich ganz frisch

Eine Folge, die Shakespeare geliebt hätte, ist „Das Standgericht“ aus Staffel 4. Nach einem Sabotageverdacht sieht eine charismatische Admiralin überall Verräter. Die Untersuchung kippt in eine Hexenjagd, an deren Ende ein junger Offizier wegen seiner Herkunft am Pranger steht. Picard stellt sich ihr entgegen, ohne Gebrüll, dafür mit einer Rede über Rechtsstaat und schleichende Gewöhnung an den Generalverdacht. Die Folge ist über dreißig Jahre alt und wirkt doch wie ein Kommentar zur Gegenwart.



Die Menschenkenntnis Captain Picards zeigt sich sowieso oft im Umgang mit den Schwächeren. In „Wem gehört Data?“ (Staffel 2) will ein Forscher den Androiden Data zerlegen, um ihn nachzubauen. Picard übernimmt die Verteidigung und fragt das Gericht, ob es eine Klasse von Wesen heranzüchten will, die man nach Belieben benutzt. Im Zeitalter der KI-Debatten ist das erstaunlich frisch.

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Noch eindrucksvoller ist die Episode „Ich bin Hugh“ aus Staffel 5. Als Hintergrund muss man wissen: Picard wurde einst gewaltsam von den kybernetischen Maschinenwesen namens Borg zu einer Menschmaschine umgebaut. Als ihm ein verletzter Borg in die Hände fällt, gibt es den Plan der Sternenflotte (sein „Arbeitgeber“), über jenen Hugh einen Virus ins Kollektiv schleusen und den tödlichen Erzfeind auslöschen. Im Grunde Genozid.



Dann lernt Picard Hugh kennen, ein Individuum mit Namen, Angst und Neugier, und er bricht den Plan ab. Prospero lässt grüßen: Auch Picard entscheidet sich im entscheidenden Moment gegen die Rache. Im Grunde war er Kantianer und kein Utilitarist. Und damit (zumal für seine US-Serie) sehr unamerikanisch.



Wie gefährlich unverarbeitete Wunden sind, wusste Picard sowieso. In „Der Rachefeldzug“ (Staffel 4) greift ein dekorierter Captain auf eigene Faust Schiffe des einstigen Kriegsgegners an, weil er dem Frieden nicht traut. Picard setzt nicht auf Feuerkraft, sondern auf das Gespräch mit einem Mann, dessen Schmerz größer ist als sein Verstand. Er rettet damit einen brüchigen Frieden.

Captain Picard war kein blinder Pazifist

Picard war kein ignoranter Pazifist. Er konnte kämpfen, und das Trauma als Ex-Borg begleitete ihn bis zuletzt. Er wusste aber, dass Gewalt meist der teuerste und schlechteste aller Pläne ist. Auch deshalb passte Stewart so gut zu ihm. Er brachte die Dramen der Menschheit von der Bühne mit, und Picard zog daraus den Schluss, dass wir sie nicht wiederholen müssen.



Unvergessen ikonisch: Wie sich Picard im Besprechungsraum der Enterprise-D (direkt hinter der Brücke) stets den Rat seiner engsten Mitarbeiter (die zu Freunden wurde) suchte. Die Enterprise fliegt weiter, aber mit einer Lücke auf der Brücke.



Vielleicht ist das Schönste, was man über Patrick Stewart sagen kann: Er hat uns gezeigt, dass Zuhören, Empathie und Anstand keine Schwäche sind. Sie sind Führungsqualitäten, die die Welt braucht. In den den unendlichen Weiten des Kosmos und auch direkt vor und hinter unserer Haustür.

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