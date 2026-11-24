Rund 9000 Mitarbeiter sollen ab 2028 in neuer Dienstkleidung unterwegs sein. Doch bevor produziert wird, muss die Kollektion im harten Arbeitsalltag beweisen, was sie taugt.

Eine schwarze Lederjacke, dazu Anzugweste, Hemd und eine Cargohose mit 17 Taschen: So präsentiert sich BVG-Mitarbeiter Manuel Kristen beim Pressetermin zur neuen Dienstkleidung. „Mehr urban geht schon gar nicht mehr“, sagt er mit Blick auf die Lederjacke. Für ihn steht fest: Sie dürfte bei den Kollegen zum Renner werden und bei Berlinern wie Touristen gut ankommen.

Nach Kritik an Qualität und Lieferfähigkeit der bisherigen Uniformen sowie dem Auslaufen des alten Rahmenvertrags arbeitet die BVG seit November 2023 an einer umfassenden Neuauflage. Rund 120 Artikelvarianten – darunter mehr als 100 Kleidungsstücke sowie rund zehn Accessoires und Zubehörartikel – umfasst die neue Kollektion für etwa 9000 Mitarbeiter aus Bereichen wie Fahrdienst, Vertrieb, Kundenberatung und Sicherheitsdienst.

Mitentwickelt und blind ausgewählt

Auffällig ist der Weg, den die BVG bei der Gestaltung gegangen ist: Statt den Entwurf allein im Büro zu planen, war von Beginn an eine Modetestgruppe aus rund 50 Beschäftigten eingebunden. Auch der Designer war nicht von vornherein gesetzt. Wie Jenny Zeller-Grothe, Vorständin Betrieb und Personal bei der BVG erläutert, wurden Entwürfe mehrerer Designer anonym bewertet. Erst nach der Punktevergabe stand fest, dass die Entwürfe von Kilian Kerner stammen – ausgewählt in einem europaweiten Vergabeverfahren.

„Es ist nicht so, dass die Kollegen sich für den Designer entschieden haben, sondern wir haben sozusagen blind getestet“, erklärt Zeller-Grothe. Entscheidend seien Alltagstauglichkeit, funktionale Details und das Gefühl der Beschäftigten gewesen – etwa dass die Teile frei kombinierbar sind, Männer auch Röcke und Frauen auch männlich geschnittene Hosen wählen können und niemand gezwungen ist, Mütze oder Accessoires zu tragen. Nur bei Sicherheitsvorgaben gibt es klare Grenzen: Kapuzen beim Sicherheitsdienst etwa sind tabu, damit niemand daran gezogen werden kann.

Auch das Logo hat sich verändert: Statt des bisherigen viereckigen BVG-Schriftzugs taucht nun verstärkt das Herz-Motiv „Weil wir dich lieben“ auf – etwa am Reißverschluss eines Rucksacks oder als Muster im Innenfutter eines Sakkos.

Statt des alten viereckigen BVG-Logos ziert nun das Herz-Motiv inklusive des Slogans „Weil wir dich lieben“ die neuen Taschen und Reißverschlüsse. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Praxistest statt Theorie

Ob die Entwürfe halten, was sie auf dem Bügel versprechen, zeigt sich erst im regulären Dienst. Mehr als 40 Beschäftigte testen die Kollektion nun rund zwei Monate lang bei der Arbeit. Für sie geht es vor allem um Passform, Bewegungsfreiheit, Wetterfestigkeit und Tragekomfort über lange Schichten hinweg.

Marie Kostic vom Sicherheitsdienst trägt einen Parka, Fleecejacke und eine Hose und lobt vor allem die vielen Taschen, in denen sich Arbeitsutensilien und Privates verstauen lassen – und die wärmende Wirkung passend zum Winter. Ihr Antrieb für die Testgruppe war, selbst etwas zu verändern und mitzugestalten.

Patricia Gagern, ebenfalls seit dem ersten Tag dabei, freut sich über mehr Auswahl bei weiblichen Schnitten: Frühere Röcke seien beim Busfahren oft nach oben gerutscht und das Unterfutter habe auf der Haut gekratzt. Nun gebe es ein Kleid mit angenehmem Stoff, das sich kombinieren lasse. Nico Triebel, der nach eigenen Angaben nebenbei Dienstkleidung sammelt, hebt Details wie das neue Muster im Sakko hervor.

Ganz ohne Reibung läuft der Auftakt allerdings nicht: Aus dem Kreis der Tester und der Runde kommen bereits erste Verbesserungswünsche und Beobachtungen – etwa der Wunsch nach einem zusätzlichen Täschchen beim Kleid sowie ein noch ausstehender Damenpullover. Zudem wird genau beobachtet, ob Stoffe nach dem Waschen ihre Farbe behalten und den Alltag von Bus, U-Bahn und Tram bestehen.

Einführung ab 2028 geplant

Nach dem zweimonatigen Tragetest wertet die BVG die Rückmeldungen aus und passt Teile der Kollektion bei Bedarf an. Im nächsten Schritt soll eine Probierkollektion entstehen, mit der die rund 9000 Mitarbeitenden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 vermessen werden, bevor die passenden Größen bestellt werden.

Der Start der neuen Dienstkleidung im regulären Betrieb ist ab 2028 vorgesehen. Bis dahin entscheidet sich im täglichen Einsatz, ob aus den ersten positiven Eindrücken und schicken Details eine Kollektion wird, die für alle rund 9000 Beschäftigten wirklich funktioniert.

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