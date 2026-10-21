Mit einer Social-Media-Quote wollen die Länder journalistische Vielfalt sichern. Doch die Regeln könnten kleinere Medien vor zusätzliche Hürden stellen.

Jede fünfte Empfehlung in sozialen Netzwerken soll künftig aus einem staatlich privilegierten Medienpool stammen. Das Vorhaben könnte damit ARD und ZDF zusätzliche Sichtbarkeit verschaffen.

Die Länder wollen journalistische Inhalte in sozialen Netzwerken vielfältiger machen. Dafür planen sie eine gesetzliche Quote: Bei Empfehlungen, die Algorithmen auf Plattformen wie Instagram oder X zusammenstellen, soll mindestens jeder fünfte Vorschlag aus einem ausgewählten Medienangebot stammen.



Doch ausgerechnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll dabei einen Startvorteil erhalten: Bestimmte Angebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio werden automatisch berücksichtigt, private Konkurrenten müssen ihre Eignung grundsätzlich erst nachweisen.



Die Rundfunkkommission der Länder begründet den Vorstoß damit, dass journalistische Inhalte im Wettbewerb um Aufmerksamkeit häufig hinter anderen Beiträgen zurückblieben. Doch ob eine staatlich festgelegte Quote tatsächlich mehr Meinungsvielfalt schafft, ist bisher offen. Der Entwurf regelt, welche Medien bevorzugt in Feeds auftauchen sollen und nicht, ob ihre Beiträge unterschiedliche Perspektiven abbilden.

Jede fünfte Empfehlung nach Quote

Die geplante Regel betrifft Empfehlungen, die soziale Netzwerke ihren Nutzern automatisch anzeigen, etwa im Feed oder unter einem Video. Mindestens 20 Prozent sollen aus einem Pool ausgewählter Medienangebote stammen, die als besonders wichtig für die Meinungsvielfalt gelten. Welche Inhalte daraus erscheinen, soll weiterhin von den Algorithmen und den Interessen der Nutzer abhängen.

Warum gerade 20 Prozent die Vielfalt verbessern sollen, bleibt fraglich. Die Begründung orientiert sich grob an üblichen Werbeanteilen in Feeds. Ein Nachweis, dass diese Größenordnung journalistische Perspektiven wirksamer sichtbar macht, ergibt sich daraus nicht. Zudem enthält der Entwurf unterschiedliche Varianten dazu, welche Inhalte von der Regel erfasst werden sollen. Die genaue Ausgestaltung steht noch nicht fest.

ARD und ZDF müssen sich nicht bewerben

Bestimmte Angebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio sollen automatisch in den privilegierten Medienpool aufgenommen werden. Private Medien müssen dagegen grundsätzlich ein Verfahren durchlaufen und ihre Eignung nachweisen. Einige private Anbieter haben bereits einen sogenannten Public-Value-Status, darunter ntv, Welt und RTL.

Damit behandelt der Entwurf öffentlich-rechtliche und private Anbieter unterschiedlich. Erstere verfügen bereits über die Finanzierung durch den Rundfunkbeitrag. Private Nachrichtenanbieter sind dagegen etwa auf Werbung, Abonnements oder andere Einnahmen angewiesen. Werden öffentlich-rechtliche Inhalte zusätzlich bevorzugt in Feeds empfohlen, könnte das ihren Wettbewerbsvorteil vergrößern.

Wer entscheidet, was Vielfalt ist?

Für die Aufnahme in den Pool sollen Kriterien wie Nachrichten und politische Berichterstattung, Information, Bildung, Dokumentationen sowie lokale und regionale Inhalte gelten. Auch journalistische Eigenproduktionen, redaktionelles Personal und Barrierefreiheit spielen eine Rolle. Über die Einstufung sollen die Landesmedienanstalten entscheiden.

Doch solche Kriterien messen vor allem redaktionelle Strukturen und Tätigkeiten, nicht die Vielfalt der tatsächlich veröffentlichten Perspektiven. Eine große Redaktion kann viele eigene Beiträge produzieren, ohne zwangsläufig unterschiedliche Sichtweisen abzubilden. Ein kleines Medium kann dagegen Themen aufgreifen, die bei reichweitenstarken Anbietern kaum vorkommen.

Hinzu kommt: Nicht jeder einzelne Beitrag, der aufgrund der Quote empfohlen wird, soll darauf geprüft werden, ob er tatsächlich zur Meinungsvielfalt beiträgt. Entscheidend ist vor allem, ob das Medienangebot zum privilegierten Pool gehört. Die Quote kann damit die Sichtbarkeit ausgewählter Anbieter erhöhen, ohne sicherzustellen, dass Nutzer mehr unterschiedliche Positionen zu sehen bekommen.

Der Entwurf befindet sich noch im Verfahren. Die Rundfunkkommission der Länder stellte ihn am 28. September 2026 zur öffentlichen Anhörung. Bis zum 13. November können Verbände, Medienunternehmen und weitere Interessierte Stellungnahmen einreichen.

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