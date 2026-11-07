Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen in Krakau, mutmaßlicher Täter angeschossen

Ein Angreifer hat aus einem fahrenden Auto auf Menschen im Stadtzentrum von Krakau gefeuert. Polizisten schossen auf den mutmaßlichen Täter und nahmen ihn fest.

Im polnischen Krakau sind an diesem Samstag mindestens sechs Menschen durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr schoss ein Angreifer aus einem fahrenden Auto auf Passanten auf dem Krakauer Marktplatz. Mindestens zehn Menschen wurden zudem verletzt, wie der polnische Sender RMF24 berichtete.



Der Angriff ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers kam der Wagen aus Richtung der Sławkowska-Straße und hatte keine Kennzeichen. Ein Mann sei „mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz von Krakau gerast“ und habe „begonnen, wahllos auf Passanten zu schießen“, schilderte ein Polizeisprecher die Tat. Im Onlinedienst X teilte die Polizei mit, bei den Toten handele es sich um vier Frauen und zwei Männer.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Der mutmaßliche Täter ist offiziellen Angaben zufolge gefasst worden. „Der Täter wurde verletzt und festgenommen“, schrieb Polens Justizminister Waldemar Zurek auf der Plattform X. Staatsanwaltschaft und Polizei seien vor Ort, um Spuren zu sichern und die Umstände des Angriffs zu klären. „Der Staat handelt“, schrieb Zurek weiter. Er appellierte an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren. Man werde für eine strenge Bestrafung des mutmaßlichen Täters sorgen.



Die Polizei der Woiwodschaft Kleinpolen, wo Krakau liegt, teilte unterdessen mit, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen polnischen Staatsbürger handele. Die Behörde schrieb auf X weiter, dass man von einem Einzeltäter ausgehe. Man dementiere Berichte über eine Fahndung nach einem möglichen zweiten Täter. Weiter dementiere man, dass ein Polizist gestorben sei.

Ogromna tragedia na krakowskim Rynku. Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii.Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku.Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni. — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 7, 2026

Innenminister Kierwinski auf dem Weg nach Krakau

Auf dem Hauptmarkt waren am Samstagnachmittag zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete dort. Die Behörden appellierten zunächst an die Menschen in der näheren Umgebung, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Der polnische Innenminister Marcin Kierwinski machte sich auf den Weg nach Krakau. Das teilte eine Sprecherin des Politikers der Agentur PAP mit.



Polens Ministerpräsident Donald Tusk teilte mit, er werde vom Innenminister laufend über die Lage unterrichtet. Die Polizei untersuche die Hintergründe und sämtliche Umstände des Angriffs.

Zustimmung wird geprüft...

Polens Präsident Karol Nawrocki schrieb bei X, er sei „extrem beunruhigt“ und stehe „in Kontakt mit den zuständigen Behörden“. Er warte auf eine „vollständige Erklärung der Umstände dieser dramatischen Ereignisse“.



Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach bei X von einer „Tragödie“. „In diesem Moment der Trauer ist Polen nicht allein“, versicherte sie. Die „Auswirkungen“ dieses Ereignisses werden „weit über die Grenzen Polens hinaus zu spüren sein“. (mit AFP und dpa)

Polizei und Rettungskräfte sind auf dem Hauptmarktplatz im Einsatz. © Art Service/dpa

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