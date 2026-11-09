Mehrheit der Deutschen befürwortet Spritpreisdeckel

71 Prozent der Deutschen befürworten laut einer NIM-Studie einen staatlichen Eingriff an der Zapfsäule. Ähnlich populär: eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne.

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Für einen staatlichen Preisdeckel auf Benzin und Diesel sprechen sich 71 Prozent der Deutschen aus. Das geht aus einer Studie des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervor. Eine ähnlich hohe Zustimmung erhält die Einführung einer Übergewinnsteuer für Mineralölunternehmen. Beide Maßnahmen schnitten unter den fünf untersuchten Vorschlägen am besten ab.

Weitere Vorschläge wie eine Anhebung der Pendlerpauschale oder staatliche Direktzahlungen an Autofahrer mit niedrigem Einkommen finden laut der Untersuchung zwar ebenfalls mehrheitlich Unterstützung, liegen in der Zustimmung aber hinter Preisdeckel und Übergewinnsteuer. Hintergrund der Debatte ist das Auslaufen des Tankrabatts zum Jahresende sowie die laufenden Beratungen der Bundesregierung über die Ausgestaltung eines Spritpreisdeckels.

Krieg im Nahen Osten als Haupteinflussfaktor gesehen

Die Befragten wurden am Beispiel des Dieselpreisanstiegs zwischen Januar und August 2026 auch nach den vermuteten Ursachen gefragt. 82 Prozent sehen den Krieg im Nahen Osten als starken Einflussfaktor. Drei von vier Teilnehmern schreiben zudem höheren Gewinnmargen von Mineralölunternehmen und Tankstellen einen starken Beitrag zu. Eine Mehrheit geht laut Studie außerdem davon aus, dass staatliche Preisbestandteile wie Energiesteuer, Mehrwertsteuer und CO2-Preis im Jahr 2026 angehoben wurden.

Die Zustimmung zu einzelnen Maßnahmen hängt dem Institut zufolge mit den vermuteten Ursachen zusammen. Wer höhere Gewinnmargen als starken Faktor einstuft, befürworte häufiger eine Übergewinnsteuer oder einen Preisdeckel. Wer staatliche Preisbestandteile für den Anstieg verantwortlich mache, unterstütze eher eine Senkung der Energiesteuer.

„Wer verstehen will, warum Menschen bestimmte Entlastungsmaßnahmen unterstützen, sollte auch danach fragen, wem sie die Verantwortung für Preissteigerungen zuschreiben“, sagte NIM-Direktorin und Mitautorin der Studie, Katharina Gangl. Eine transparentere Information durch das Bundeskartellamt zum Anteil der Bruttomargen je Liter würde zu einer Versachlichung der Debatte beitragen.

Verändertes Verhalten an der Zapfsäule

39 Prozent der Befragten gaben an, wegen der hohen Spritpreise in den vergangenen sechs Monaten seltener Auto gefahren zu sein. 28 Prozent berichteten von einer spritsparenderen Fahrweise. Sieben Prozent haben nach eigenen Angaben ein E-Auto oder einen Plug-in-Hybriden angeschafft, weitere sieben Prozent planen einen solchen Umstieg in den kommenden sechs Monaten.

Für die Studie wurden nach Angaben des Instituts im September 2026 insgesamt 1.004 Personen zwischen 18 und 74 Jahren in Deutschland online befragt.

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