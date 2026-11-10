„Mein Alter ist ein Fakt“: Füllkrug kontert Klopp und erschrickt über die 33

Am Samstagabend reichten drei Fragen. Dann legte Niclas Füllkrug das ZDF-Mikrofon auf den Tisch, gab dem Reporter die Hand und ging mit einem „Nee, danke, ciao“.



Drei Tage später sitzt er im Medienzentrum in Herzogenaurach und beantwortet eine halbe Stunde lang Fragen. Es geht um sein Alter, um Bundestrainer Jürgen Klopp und um Harry Kane. Füllkrug antwortet geduldig, ausführlich und oft mit einem Schmunzeln.



Über den Abbruch im „Aktuellen Sportstudio“ spricht er nicht direkt. An einer Stelle wird aber deutlich, wie sehr ihn das Thema zuletzt beschäftigt hat.

Füllkrug über Jürgen Klopp: „Ein guter Move von ihm“

Klopp habe sich vor der Nominierung bei ihm gemeldet, sagt Füllkrug. Darüber habe er sich gefreut, „weil es für mich irgendwann schwer wurde, die ganzen Interviews zu beantworten. Dementsprechend war das ein guter Move von ihm.“



Überhaupt spart er nicht mit Lob für den Bundestrainer. Es sei schön, unter Klopp trainieren zu dürfen, „eine der größten Persönlichkeiten, die wir im deutschen Fußball haben“.



Das ZDF-Interview aber war am Sonntag eins der großen Themen in der deutschen Fußball-Welt. Bremens Trainer Daniel Thioune hatte Verständnis gezeigt. In dem Moment sei die Enttäuschung über das 0:1, die Niederlage gegen den VfB Stuttgart größer gewesen als die Freude über die Nationalelf. Der Stürmer des SV Werder lebt im Hier und Jetzt, große Prognosen sind nicht so sein Ding.



Wie wenig Füllkrug in die Zukunft blicken will, zeigte am Dienstag etwa seine Antwort auf die Frage nach der Europameisterschaft 2028: „So weit schaue ich gar nicht. Ich schaue nicht mal bis in die nächste Woche, würde ich gerade jetzt sagen.“ Er sei froh, hier zu sein und Menschen davon überzeugen zu können, „dass ich hier eine Alternative bin“.

Füllkrug zu seinem Alter: „0,0 angegriffen gefühlt“

Es ist noch gar nicht so lange her, da schien es sehr weit weg zu sein, dass Füllkrug überhaupt noch einmal eine Alternative in der Nationalmannschaft sein könne. Klopp hatte im Oktober bei Dazn über ihn gesagt: „Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld.“ Füllkrug sagt dazu: „Mein Alter ist ein Fakt.“ Er sei schon damals mit dem Bundestrainer im Austausch gewesen und habe sich „0,0 angegriffen gefühlt“.



Er verweist auf sein Kindheitsidol Miroslav Klose, der noch mit 36 Weltmeister wurde und bis 38 spielte. Klose hatte sich selbst als „perfektes Beispiel“ bezeichnet. „Ich glaube, er spricht aus Erfahrung“, sagt Füllkrug.



Das eigene Alter, vielmehr die Zahl selbst irritiert ihn eher. „Ich muss mich immer selber erschrecken, weil ich fühle mich natürlich nicht wie 33.“ Wenn er über sich lese, denke er: „So schlimm kann es doch gar nicht sein.“

Füllkrugs Rolle in der Nationalmannschaft: „Der erste Verteidiger“

Zumindest wirkte es sich für die jetzige Nominierung nicht negativ aus. Zwei Spiele stehen in der Nations League an. Seine Rolle könne er noch nicht benennen, das werde sich in den Spielen zeigen, sagt Füllkrug. Bei Werder lasse er sich oft fallen; beim 0:1 in Stuttgart kam er auf 77 Ballkontakte.



Im DFB-Team sieht er sich eher als Abschlussspieler und als Anspielstation nach Ballgewinn. Gegen den Ball heiße das, „der erste Verteidiger zu sein, vielleicht nach vorne zu verteidigen“. Bei einer fußballerisch so gut besetzten Mannschaft sei außerdem wichtig, „dass man vorne die Box besetzt hat“.



Dass er unter früheren Bundestrainern oft Joker war, stört ihn nicht. Seine Torquote pro Minute sei sehr gut, unzufrieden sei er mit seiner Rolle nie gewesen.

Werder statt West Ham: „Im eigenen Bett schläft man am besten“

Ganz anders lief es zuvor bei West Ham United und beim AC Mailand, wo ihn vor allem Verletzungen bremsten. Diese Zeit sieht er jedoch weniger düster als viele Beobachter. „Schrecklich geht es mir grundsätzlich nie“, sagt Füllkrug. Er sei dankbar, „dass ich über gar keine Lebensphase sagen kann, dass es mir schrecklich ging“. Der Schlüssel sei gewesen, dass er dort nicht fit blieb. „Ich habe in den zwei Jahren nichts verlernt, das konnte ich jetzt unter Beweis stellen.“



Jetzt sei Werder „fußballerisch mein Zuhause“, sagt er. „Im eigenen Bett schläft man am besten.“ Als Leihgabe erzielte er bislang zwölf Tore in zehn Pflichtspielen und führt die Torjägerliste der Bundesliga an. Auch privat passt es: Er und seine Frau stammen aus Hannover, „es ist schon schön, Heimatnähe zu haben“.

Füllkrug vor Serbien und dem Länderspiel in Berlin

Die Tore für Werder haben ihn zurück in die Nationalelf gebracht. Am Freitag in Belgrad kann Füllkrug sein erstes Länderspiel seit Juni 2025 bestreiten, allerdings vor fast leeren Rängen. Zugelassen sind nur junge serbische Fans, für deutsche Anhänger gab es 50 Tickets.



Füllkrug stört das nicht: „Völlig irrelevant für mich.“ Bei Heimspielen sei gute Stimmung natürlich besonders schön, schiebt er nach. Die nächste Gelegenheit gibt es drei Tage später: Am Montag (20.45 Uhr) trifft die Nationalmannschaft in Berlin auf die Niederlande.



Vorher heißt es Abschied nehmen. Die Nationalelf ist zum letzten Mal in ihrem Homeground in Herzogenaurach und trägt zum letzten Mal das schwarze Trikot mit den drei Streifen, bevor der Wechsel zu Nike kommt. Füllkrug will seines mit nach Hause nehmen und in den Schrank hängen.



Am Sonnabend wollte er über all das nicht reden. Am Dienstag erzählte er ausführlich, mit drei Tagen Abstand zur Niederlage.

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