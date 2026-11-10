Mein Morgen in Berlins S-Bahn: „Diese Stadt kannste echt in die Tonne treten“

Kaputte Rolltreppen, Gestank und rücksichtslose Fahrgäste: Mein Arbeitsweg mit der Berliner S-Bahn wird zur Zumutung. Wie viel muss man sich noch gefallen lassen?

Gedränge in einer Berliner S-Bahn: Unser Autor erlebt, wie der tägliche Arbeitsweg zur Zumutung wird. (Symbolbild)

Ich bin kein großer Lotto-Spieler. Zahlreiche warnende Beispiele aus meinem Umfeld haben mich gelehrt, es lieber sein zu lassen. Höchstens ein- bis zweimal im Jahr, wenn der Jackpot bei über 100 Millionen Euro liegt, erlaube ich mir mit meiner Freundin den Spaß, einen Schein abzugeben – wohl wissend, dass ich vermutlich eher vom Blitz getroffen werde, als dass ich den Jackpot knacke. Doch ich brauche gar nicht Lotto zu spielen, um regelmäßig große Hoffnungen zerplatzen zu sehen. Schließlich bereitet mir der öffentliche Nahverkehr in Berlin fast täglich ein ähnlich unvorhersehbares „Vergnügen“.

Das Einzige, was noch unzuverlässiger ist als Wetterprognosen, Wettscheine bei Tipico oder die von Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigten Reformen, ist der Berliner ÖPNV. An diesem Montagmorgen werde ich wieder einmal in dieser etwas überspitzt klingenden Feststellung bestätigt. Mein täglicher Weg zur Arbeit hält ein ganzes Potpourri an Überraschungen bereit, die meinen Puls schon weit vor neun Uhr in ungeahnte Höhen treiben. Doch eine gestörte S-Bahn-Linie, kaputte Rolltreppen und schmerzhafte Rempler genervter Berufstätiger sind bei Weitem nicht das größte Problem.

Die Berliner S-Bahn denkt an ihre frierenden Fahrgäste

Nicht nur die Haarfarbe haben der Kater Garfield und ich gemeinsam, sondern auch die tiefe Abneigung gegen den Montag – vor allem im kalten und nassgrauen November, wenn der lange, deprimierende Berliner Winter beginnt. An diesem Montagmorgen ist dieses Gefühl besonders präsent: Gegen halb sieben werde ich von einem lautstarken Streit der Nachbarn unsanft aus dem Schlaf gerissen. Türen knallen, dazu rumst es, als würden oben Möbel durch die Wohnung fliegen.

„Wenn ein Montag schon so losgeht …“, denke ich mir – und schaue aus dem Fenster. Es herrscht dichter Nebel, mein Handy zeigt zwei Grad Außentemperatur an. In mir wächst der Wunsch, dass plötzlich Julia Leischik auftaucht und mir im Rahmen ihrer Sendung „Bitte melde dich“ mitteilt, dass ich in Wirklichkeit ein Adoptivkind bin und nun zu meiner leiblichen Familie in die Karibik zurückkehren soll. Aber gut, nützt alles nix: Ich bin und bleibe Berliner. Um eine weitere Odyssee durch das Irrenhaus namens Berliner Verkehrsinfrastruktur werde ich wohl nicht herumkommen.

Bei der Ankunft am S-Bahnhof Schöneberg ärgere ich mich, dass ich auf der Fahrt mit dem E-Roller keine Handschuhe angezogen habe. Aber immerhin: Dank der kaputten Rolltreppe wird mir beim Treppensteigen direkt wieder warm. Die Bahn denkt eben an ihre frierende Kundschaft. Das nenne ich mal echten Service.

Oben angekommen, sehe ich mit einer ersten bösen Vorahnung, dass der Bahnsteig deutlich voller ist als üblich. Der bange Blick auf die Anzeigetafel bestätigt, was ich bereits befürchtet habe: Wegen einer Signalstörung fährt die S1 zwischen Wannsee und Oranienburg laut Anzeige derzeit nur im 20-Minuten-Takt. Tja, leider habe ich erneut das falsche Los gezogen, als ich auf eine pünktliche Ankunft im Büro am Alexanderplatz gewettet habe. Lotto ist wohl einfach nicht mein Ding.

Abnehmen mit der S1 – ganz ohne Sport

Nach 15 Minuten in der schneidenden Berliner Kälte kommt endlich die S-Bahn – mit so vielen Fahrgästen in den Waggons, dass man glatt meinen könnte, Hertha BSC und Union Berlin hätten an diesem Montagmorgen beide ein Heimspiel. Mit größter Mühe quetsche ich mich als Letzter der Wartenden in die Bahn. Zwischen den anderen Leuten und der Waggontür werde ich derart zusammengepresst, dass sich mein kleines Bäuchlein nach innen wölbt. Vielleicht ist das ja eine neue, innovative Abnehmmethode: ein paar Mal zur Rushhour S-Bahn fahren – und zack, weg sind die überflüssigen Pfunde.

Nach wenigen Sekunden merke ich dann auch, warum sich die Menschenmasse in unserem Waggon so stark auf den Türbereich konzentriert.

In einer Vierersitzgruppe der überfüllten S-Bahn sitzt nur eine einzelne Frau – und um sie herum halten alle größtmöglichen Abstand. Nach einem unbedachten Atemzug durch die Nase wird mir klar, warum. Ich habe schon viele üble Dinge in meinem Leben gerochen. Aber der Geruch nach Urin, Kot und Schweiß, der mir hier entgegenschlägt, erreicht ein mir bisher unbekanntes Niveau.

Viele Fahrgäste verstecken ihre Nase in Schals, Pullovern oder anderen Kleidungsstücken. Einer atmet sogar in seinen Rucksack. An den folgenden Stationen treten einige Fahrgäste hustend und schnaubend kurz nach draußen, um ein paar Züge frische Luft einzuatmen.

Ein Fahrgast zieht seine Jacke über die Nase: Der Geruch im Waggon macht die Fahrt für unseren Autor zur Belastungsprobe. © Fotoillustration: Berliner Zeitung am Wochenende. Foto: Flynn Jacobs/Berliner Zeitung

Nur damit ich an dieser Stelle nicht falsch verstanden werde: Mein Ärger richtet sich nicht gegen die Frau, die mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze auf ihrem Sitz immer wieder nach vorn nickt. Sie wirkt, als könnte sie Hilfe gebrauchen. Ob sie obdachlos ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie schlicht ein warmes Plätzchen gesucht. Draußen sind schließlich zwei Grad.

Trotzdem ist die Situation für die anderen Fahrgäste kaum auszuhalten. Beides lässt sich gleichzeitig feststellen, ohne die Frau zum Problem zu erklären. Mein Ärger richtet sich gegen Politik und Verkehrsunternehmen, die sich daran messen lassen müssen, ob Menschen in solchen Notlagen Hilfe finden und ob der öffentliche Nahverkehr im Alltag funktioniert. Wie viel Unterstützung diese Frau bekommt, weiß ich nicht. Dass sie hier hilfsbedürftig wirkt und alle anderen möglichst weit von ihr wegrücken, sehe ich allerdings sehr deutlich.

Ich möchte morgens zur Arbeit fahren können, ohne meine Nase im Rucksack verstecken zu müssen. Und ebenso möchte ich, dass jemand wie diese Frau einen besseren Zufluchtsort hat als einen Sitzplatz in der S1. Eine funktionierende Rolltreppe für mich, einen warmen Ort und Hilfe für sie: Vielleicht erklären Politik und Verkehrsunternehmen solche Wünsche demnächst auch noch für maßlos.

Die S-Bahn nervt – die Mitreisenden helfen nach

Nach 15 quälend langen Minuten komme ich endlich am S-Bahnhof Friedrichstraße an und verlasse ebenso wie zahlreiche andere Fahrgäste erleichtert den Waggon. Um mich herum höre ich tiefes Durchatmen.

„Lange hätte ich das nicht mehr ausgehalten“, sagt eine junge Frau zu ihrer Freundin. Ein älterer Herr grummelt wütend vor sich hin: „Dit wird hier allet von Tach zu Tach schlimmer mit der S-Bahn. Dit kannste allet keinem mehr erzählen, wat hier abjeht.“ Beim Vorbeigehen stößt er mir seinen Ellbogen in den Rücken. Auf mein genervtes „Pass auf, wo du hinläufst“ ernte ich einen Blick, der mich auf der Stelle umbringen würde, wenn Blicke töten könnten.

Die nächste kaputte Rolltreppe treibt den kollektiven Ärger dann endgültig auf die Spitze.

„So eine Scheiße“, faucht eine Frau um die 40.

„Diese Stadt kannste echt in die Tonne treten“, pflichtet ihr ein junger Mann bei.

Als ich endlich aus dem überfüllten Bahnhof raus bin und wieder frei durchatmen kann, ist es zehn nach neun. Bis ins Büro werde ich es wohl mit etwa 15 Minuten Verspätung schaffen. Und ich denke mir: Mal sehen, was die ÖPNV-Lotterie morgen für mich bereithält.

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