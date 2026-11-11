Ich bin kein großer Lotto-Spieler. Zahlreiche warnende Beispiele aus meinem Umfeld haben mich gelehrt, es lieber sein zu lassen. Höchstens ein- bis zweimal im Jahr, wenn der Jackpot bei über 100 Millionen Euro liegt, erlaube ich mir mit meiner Freundin den Spaß, einen Schein abzugeben – wohl wissend, dass ich vermutlich eher vom Blitz getroffen werde, als dass ich den Jackpot knacke. Doch ich brauche gar nicht Lotto zu spielen, um regelmäßig große Hoffnungen zerplatzen zu sehen. Schließlich bereitet mir der öffentliche Nahverkehr in Berlin fast täglich ein ähnlich unvorhersehbares „Vergnügen“.
Brutal Berlin
Mein Morgen in Berlins S-Bahn: „Diese Stadt kannste echt in die Tonne treten“
Kaputte Rolltreppen, Gestank und rücksichtslose Fahrgäste: Mein Arbeitsweg mit der Berliner S-Bahn wird zur Zumutung. Wie viel muss man sich noch gefallen lassen?
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Gedränge in einer Berliner S-Bahn: Unser Autor erlebt, wie der tägliche Arbeitsweg zur Zumutung wird. (Symbolbild)
© Schoening/imago