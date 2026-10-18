„Meiner Meinung nach ein bisschen langweilig“: Heino stichelt gegen Klaas Heufer-Umlauf

Erst spricht Klaas Heufer-Umlauf über Heinos Bentley, dann meldet sich der Sänger zu Wort. In seiner Reaktion kann dieser sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Klaas Heufer-Umlauf möchte Heinos Bentley haben. Zumindest hat der Moderator im Podcast „Baywatch Berlin“ laut darüber nachgedacht, bei der Versteigerung des Luxuswagens mitzubieten.



Für Heino war das eine Steilvorlage: Der 87-jährige Schlagersänger meldete sich umgehend auf Instagram zu Wort und teilte gegen den Podcast aus – stellte Klaas zugleich aber eine Einladung in Aussicht.

Heino findet Podcast „ein bisschen langweilig“

„Klaas Heufer-Umlauf, man hat mir euren ‚Baywatch Berlin‘-Podcast vorgespielt“, erklärt Heino in einem Video. Darin reagiert er auf die jüngste Folge des Formats, in der sich Klaas Heufer-Umlauf und seine Kollegen, Jakob Lundt und Thomas Schmitt, mit dem Besitz des Sängers beschäftigen. Auch sein Bentley ist Thema. Auf die Bemerkung des 43-jährigen Moderators, er habe wohl zu viel geboten, geht Heino direkt ein: Das aktuelle Gebot für den Wagen liege bei 25.000 Euro.



Ob Klaas den Bentley tatsächlich ersteigert, ist damit noch längst nicht entschieden. Heino hätte jedenfalls nichts dagegen. „Solltest du den Bentley wirklich ersteigern, egal für wie viel, komme ich vielleicht auch in euren Podcast“, stellt er in Aussicht.

Zustimmung wird geprüft...

Dass er mit dem Format bislang allerdings nicht allzu viel anfangen kann, verschweigt der Schlagersänger nicht. „Bisschen makaber, bisschen zu viel unter der Gürtellinie und meiner Meinung nach auch ein bisschen langweilig“, lautet sein Urteil in der Videobeschreibung.



An Klaas richtet er anschließend eine unmissverständliche Aufforderung: „Vor deinen Moneten bin ich nicht fies – bin gespannt, ob du nur Sprüche klopfst, oder das Portmonee wirklich aufmachst.“



Der Moderator müsste also nicht nur Interesse am Auto zeigen, sondern bei der Versteigerung auch tatsächlich mitbieten. Ob aus dem Podcast-Gag ein ernsthafter Kauf und damit ein Auftritt Heinos bei „Baywatch Berlin“ wird, wird sich also noch zeigen.

Sogar das Ehebett: Heino trennt sich von Besitz

Der diskutierte Wagen ist nur eines von mehr als 1200 Objekten, die Heino derzeit versteigern lässt. Aus fast sechs Jahrzehnten mit seiner 2023 gestorbenen Ehefrau Hannelore bietet er nicht nur Möbel, Kunst, Kleidung, Schmuck und Musikinstrumente an, sondern auch ganz persönliche Erinnerungsstücke. Selbst das aufwendig gefertigte Ehebett aus einer venezianischen Manufaktur kommt unter den Hammer.

Die Sammlung stammt aus drei Haushalten und wurde für die Auktionen nach Klagenfurt gebracht. Dort können Interessierte die Gegenstände am 17. November besichtigen.



Die Online-Versteigerungen sind für den 18., 19. und 20. November auf der Plattform topversteigerung.at angesetzt.

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