Zwischen fließenden Roben und Hosenanzügen war nicht jeder Look preisverdächtig. Besonders die Herren stellten sich in Sachen Fauxpas vorne an.

Am Mittwochabend wurde das Stage-Theater an der Elbe in Hamburg wieder zur Bühne für die „Heldinnen des Alltags“. Zum 19. Mal verlieh die Zeitschrift Bild der Frau die „Goldene Bild der Frau“ an fünf Frauen, die sich gesellschaftspolitisch, sozial und nachhaltig engagieren. Auch auf dem roten Teppich in Hamburg gab es einiges zu sehen – von eleganter Abendgarderobe bis zu überraschenden Kombinationen.

Sylvie Meis überzeugte in Salbeigrün, Annalena Baerbock setzte auf Rostrot und Angelina Kirsch zeigte, wie stimmig ein Look ganz in Rot wirken kann. Andere Gäste bewiesen mit ihren Outfits Mut zur Farbe. Nicht jede modische Entscheidung ging allerdings auf, aber die Damen hatten klar die Nase vorn. Welche Looks begeisterten und bei welchen Begleitern der Stilbruch zu groß ausfiel, lesen Sie in unserer Tops-und-Flops-Galerie.

Flop: Die Goldene Pflaume geht an Kai Pflaume. Schwarzer Smoking, schwarze Fliege, weißes Einstecktuch – alles korrekt, aber ohne jede eigene Note. Nicht einmal das Einstecktuch hat eine interessante Faltung bekommen. Wie wenig Spaß kann man mit einem Outfit haben? Wir können nur hoffen, dass das Publikum bei seiner Moderation mehr davon hatte. © A Press International

Top: Dass Sylvie Meis auf dem roten Teppich schon geschult ist, ist bekannt. Bei der Verleihung der „Goldenen Bild der Frau“ in Hamburg setzte die Moderatorin aber mal nicht auf Glitzer und tiefes Dekolleté, sondern auf Zurückhaltung mit Wow-Effekt. Sie erschien in einer fließenden Satinrobe in zartem Salbeigrün. Der raffiniert drapierte Wickelschnitt, die markant gepolsterten Schultern und die geschickt betonte Taille lassen die Silhouette mühelos glänzen, während der hohe Beinschlitz genau die richtige Prise Drama liefert. Dazu kombiniert Meis filigrane Riemchensandaletten, eine funkelnde Clutch und opulente Statement-Ohrringe, die den edlen Look perfekt abrunden. © A Press International/Imago

Top: Ob Annalena Baerbock auf dem politischen Parkett nun eine gute Figur macht, darüber lässt sich streiten. Auf dem roten Teppich zeigte sie jedenfalls ein sicheres Gespür. Die Grünen-Politikerin kam in einem langärmligen Hosenanzug in warmem Rostrot. Der Hingucker ist der asymmetrische Überwurf im Wasserfall-Look, der locker über die Taille fällt und den Zweiteiler fast wie ein Kleid wirken lässt. Dunkelrote spitze Pumps greifen den herbstlichen Farbton auf, dazu trug Baerbock eine schlichte Clutch mit goldenen Details. Ein moderner Gala-Look mit der richtigen Portion Lässigkeit. © A Press International/Imago

Top und Flop: Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig bewies auf dem roten Teppich ein Händchen für moderne Eleganz. Ihr fliederfarbener Hosenanzug mit weitem Bein wirkt frisch und selbstbewusst und hob sich wohltuend vom klassischen Abendkleid-Einerlei ab. Das zarte Spitzentop darunter sorgte für eine feminine Note. Ihr Begleiter Falk-Willy Wild konnte da modisch leider nicht mithalten. Sein königsblaues Samtsakko mag so gar nicht zum frühlingshaften Look der Schauspielerin passen. Zusammen mit dem schlichten schwarzen V-Neck-Shirt und den dunklen Chelsea-Boots wirkt es eher wie ein spontaner Griff in den Kleiderschrank eines Zirkusdirektors als ein durchdachter Gala-Auftritt. © Marja/Imago

Top und Flop: Judith Williams legte bei der Verleihung einen gewohnt glamourösen Auftritt hin. Mit einem bodenlangen Abendkleid in edlem Bordeauxrot, gerafften Schultern und dezent drapiertem Dekolleté macht man sichtlich nichts falsch. Spitze Pumps und eine kleine gesteppte Tasche im gleichen Farbton runden den souveränen Gala-Look der Unternehmerin perfekt ab. Ihr Ehemann Alexander-Klaus Stecher kann mit dem Glamour seiner Frau dagegen nicht mithalten: Sein dunkelgrün-blau karierter Anzug erinnert eher an ein altes Sofapolster aus dem Jagdzimmer als an festliche Abendgarderobe. Sogar seine Schuhe sind mit dem Stoff überzogen – dass er sich keine Mühe gegeben hat, kann man ihm immerhin nicht vorwerfen. Und der um den Hals geschlungene Schal? Der wirkt wie der Rest, der vom Polsterstoff noch übrig war. © Marja/Imago

Top: Wetterexpertin Claudia Kleinert bewies, dass Schwarz auf dem roten Teppich noch lange nicht ausgedient hat. In ihrem eleganten, fließenden schwarzen Jumpsuit mit tiefem V-Ausschnitt machte die Moderatorin eine glänzende Figur. Die funkelnde Handtasche setzte dazu genau den richtigen glamourösen Akzent, ohne dem cleanen Look die Schau zu stehlen. Dass Kleinert bei der „Goldenen Bild der Frau“ bestens aufgehoben ist, zeigt sie auch abseits der Kamera: Als langjährige Botschafterin für verschiedene soziale Projekte und Kinderhilfswerke setzt sie sich genau für das Engagement ein, das an diesem Abend gefeiert wird. © Marja/Imago

Top: Rolf und Monika Zuckowski zeigen, dass der schönste Auftritt manchmal zu zweit gelingt. Die beiden sind seit Jahrzehnten ein Paar und wirken auf dem roten Teppich glücklich und vertraut. Keine große Pose, kein erzwungener Glamour – dafür zwei Menschen, die sich sichtlich gern an ihrer Seite haben. Sie im roten Samtblazer, er im Dreiteiler, alles sitzt so, wie es soll. Wie schön, dass diese beiden für den roten Teppich geboren sind. © A Press International/Imago

Top: Diese Lady in Red hat alles richtig gemacht. Angelina Kirsch ist ein deutsches Curvy-Model und eine Moderatorin. Sie setzt sich öffentlich gegen Bodyshaming und für vielfältigere Schönheitsideale ein und hat sich hier für ein elegantes Ensemble in Rot entschieden. Das hätte leicht schiefgehen können, denn oft treffen bei solchen Experimenten verschiedene Rottöne aufeinander. Hier aber passt alles, von den Schuhen bis zur Tasche. Wir haben keine weiteren Anmerkungen. © A Press International/Imago

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