Meiste Gegentore der 2. Liga – und doch gehört Cottbus-Keeper Lotka zu den Besten

Ist es möglich, dass ein Torhüter, der die meisten Gegentreffer aller Teams in der 2. Bundesliga kassiert hat, dennoch zu den absolut Besten seiner Zunft gehört? Kann es tatsächlich sein, dass ein Keeper, der in einem Spiel gleich dreimal hinter sich greifen musste und mit seiner Mannschaft als Verlierer vom Platz ging, dennoch viel Lob erhält?



Ja, beides geht und ist völlig in Ordnung, wenn man sich die Leistungen von Marcel Lotka (25), der Nummer eins bei Zweitligist Energie Cottbus in den bisherigen Spielen anschaut.

Marcel Lotka überzeugt selbst bei Niederlage in Darmstadt

Der ambitionierte Aufsteiger musste am 7. Spieltag eine 1:3-Niederlage beim SV Darmstadt 98 einstecken, nachdem Energie lange Zeit das Duell klar dominiert hatte. Lotka, der bei allen drei Gegentoren völlig machtlos war, weil seine Vorderleute in der Schlussphase schwammen, hielt beim Stand von 1:1 zweimal mit großartigen Reaktionen sein Team im Spiel und festigte seinen Ruf als Keeper, der die ganz schwierigen Bälle hält.



In Cottbus ist Lotka nach seinem Wechsel im Sommer von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf in die Lausitz vom ersten Spieltag an endlich die unumschränkte Nummer eins, eine für ihn komfortable Situation, die er zuvor selten vorgefunden hatte. Er genießt seinen Status und zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück.

Der 1,91-Meter-Mann, ein respekteinflößender Typ, erlebte bislang sportliche Höhenflüge, aber vor allem auch lange, frustrierende Zeiten auf der Reservebank. Mit seinen erst 25 Jahren hat der Torhüter, der als Deutsch-Pole zweimal für Polens U21 im Einsatz war, schon sehr viel erlebt. Seine Karriere gleicht einer Achterbahn und zeigt vor allem eins: Man darf nach Rückschlägen nie aufgeben.



Im September 2020 wechselte er aus der U19 von Bayer Leverkusen zu Hertha BSC II. In der Berliner U23 kam er nur auf wenige Einsätze. Aber in der für Herthas Profimannschaft äußerst turbulenten Saison 2021/22 mit drei Cheftrainern (Pal Dardai, Tayfun Korkut und Felix Magath) eröffneten sich Lotka überraschend neue Möglichkeiten.

Felix Magath schenkte Marcel Lotka (v.l.) im Frühjahr 2022 das Vertrauen im Tor von Hertha BSC. © Laci Perenyi/Imago

In der Hierarchie unter den Berliner Torhütern war er lediglich die Nummer fünf (!) hinter Alexander Schwolow (Nr.1), Oliver Christensen, Nils Körber und auch hinter Altmeister Rune Jarstein. Als gut zehn Spieltage vor Saisonschluss – das Team kämpfte gegen den Abstieg – sämtliche Keeper vor Lotka wegen Verletzungen und Erkrankungen ausfielen – stieg der bis dato kaum beachtete Lotka plötzlich zur Nummer eins auf und wurde ins kalte Wasser geworfen.



Felix Magath, am 27. Spieltag als Retter in der Not geholt, lobte Lotka nach dessen starken Leistungen als „Stütze des Teams“. TV-Experte Lothar Matthäus verglich ihn gar fast euphorisch mit dem jungen Oliver Kahn – stark und furchtlos. Aber nach seinem gelungenen Einstand in der 1. Bundesliga stoppte Lotkas Karriere abrupt. Er hatte wegen seiner zuvor empfundenen Perspektivlosigkeit etwas voreilig früh in der Saison einen Kontrakt bei Borussia Dortmund II (Dritte Liga) unterschrieben und musste Berlin verlassen.



Nach 84 Spielen bei Borussia II versuchte der Keeper im Sommer 2025 sein Glück bei Zweiligist Fortuna Düsseldorf, kam hinter dem starken Florian Kastenmeier nicht über die Rolle des Reservisten hinaus, stieg mit Fortuna ab. Der folgende Transfer zu Energie Cottbus entpuppt sich nun als ein Glücksgriff.

Einen fulminanteren Einstand als ihn Lotka erlebte, kann es kaum geben. Beim 3:1-Heimsieg am ersten Spieltag gegen Hannover 96 parierte er acht sogenannte „unhaltbare Schüsse“. Nach dieser unglaublichen „Flugshow“ wurde er in die „Elf des Tages“ beim Fachmagazin kicker gewählt. Danach hat sich Marcel Lotka auf hohem Niveau eingependelt und gehört zu den besten Keepern der Liga.



Angesichts von 16 kassierten Gegentoren – negativer Spitzenwert in der Liga – mag das manch Beobachter verwundern. Doch die vielen Statistiken sprechen für den Torhüter. Lotka zeigt die meisten Paraden in der Liga gegen sehr platzierte und hochgefährliche Torschüsse. Ohne seine Taten hätte sich Energie deutlich mehr als 16 Tore eingefangen.

Hohe Zahl der Gegentore in Energie-Spielweise begründet

Diese hohe Anzahl resultiert auch durch die Spielweise von Energie. Cheftrainer „Pele“ Wollitz richtet das Team sehr offensiv aus und lässt mutigen Fußball spielen. Lotka aber hält vor allem auch die ganz schwierigen Bälle und hat sich den Ruf als „Mann für die besonderen Paraden“ erarbeitet. In der kicker-Rangliste der Top-Torhüter der Zweiten Liga steht Lotka aktuell auf Rang zwei (Notenschnitt 2,57) hinter Jan Reichert (1. FC Nürnberg/2,43). Schon am Freitag kommt es zum Duell der stärksten Keeper, wenn Energie die Nürnberger zu Hause empfängt.



Marcel Lotka ist samt Familie schnell angekommen in Cottbus. Ein Wohlfühlfaktor ist auch die Nähe zu seinen Großeltern, die auf der polnischen Seite der Grenze nur eine halbe Stunde entfernt leben. Bleibt zu hoffen, dass Energie die Klasse hält. Ein Torhüter mit seinen Fähigkeiten und seiner Ausstrahlung sollte mindestens in der 2. Bundesliga spielen.

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